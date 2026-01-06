സംഗീത മാന്ത്രികന് എ ആര് റഹ്മാന് ഇന്ന് പിറന്നാള്; ഹൃദയം തൊടുന്ന ആശംസയുമായി സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ബോളിവുഡിലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതത്തിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ സംഗീതഞ്ജനാണ് എ ആര് റഹ്മാന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 6, 2026 at 3:44 PM IST
സംഗീത മാന്ത്രികൻ എ ആർ റഹ്മാന് ഇന്ന് (ജനുവരി 6) 59-ാം പിറന്നാൾ. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി സംഗീത പ്രേമികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച സംഗീതഞ്ജന്. അത്രയും മനോഹരമാണ് എ ആര് റഹ്മാന് എന്ന അതുല്യ പ്രതിഭയുടെ സംഗീതം. ഇന്ത്യന് സംഗീത ലോകത്ത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി എ ആര് റഹ്മാന് പകരം വയ്ക്കാന് മറ്റൊരാളില്ല. ഇന്നിതാ റഹ്മാന് ആശംസകൾ നേരുകയാണ് സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ബോളിവുഡിലും തന്റെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സംഗീതത്തിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ പ്രതിഭയാണ് എ ആര് റഹ്മാന്. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പോലും എ ആര് റഹ്മാന് ഗാനങ്ങളോട് പ്രിയമാണ്.
പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ആർ കെ ശേഖറിന്റെ മകനായി മദ്രാസിലാണ് ദിലീപ് കുമാര് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എ ആര് റഹ്മാന് ജനിച്ചത്. കുട്ടിക്കാലം മുതല് സംഗീതം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം കീബോര്ഡിലും പ്രാവീണ്യം നേടി. ഒന്പതാം വയസില് പിതാവ് മരിച്ചതോടെ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന് എം കെ അര്ജുനന്റെ കീഴില് ഓര്ക്കസ്ട്ര വായിക്കാന് തുടങ്ങി. വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം എം എസ് വിശ്വാനാഥന്, ഇളയരാജ തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ചു.
പിന്നീട് ഓക്ഫോര്ഡ് ട്രിനിറ്റി കോളജില് നിന്ന് വെസ്റ്റേണ് സംഗീതത്തില് ബിരുദം നേടി. സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം ബാന്ഡുകള് രൂപീകരിച്ചു.
1992-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രമായ റോജയിലൂടെ മണിരത്നം സംഗീത മാന്ത്രികതയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രധാന വഴിത്തിരിവ് നൽകി. അതിലെ ഗാനങ്ങൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു. തുടർന്ന് മലയാള ചിത്രമായ യോദ്ധ പുറത്തിറങ്ങി. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ, യുവാക്കൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ജനപ്രിയ സംഗീതഞ്ജനായി മാറി.
പച്ച നിറമേ , സ്നേഹിതനെ ( അലൈ പായുതേ), നദിയേ നദിയേ - താളം, സ്വസമേ - തെനാലി, അട മൂടെഴുത്ത് - പാർത്ഥലെ പരവാസം, വെണ്ണിലാവ് , മിനിലാവ് എന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഗാനങ്ങളാണ് പിറന്നത്.
പിന്നീട് ഹിന്ദിയിലും ഒട്ടേറെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം നല്കി. ഹിന്ദി സിനിമകളിലേക്കുള്ള മാറ്റം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത്, തമിഴ് ഹിറ്റ് സിനിമകൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും ആ പ്രവണത തുടരുന്നു. എ.ആർ. റഹ്മാൻ ഹിന്ദിയിൽ നിരവധി ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി . ഇത് അദ്ദേഹത്തെ ബോളിവുഡിൽ ജനപ്രിയനാക്കി.
ഒടുവിൽ ബോംബെ, താൽ, ദിൽ സേ, ലഗാൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ചില മികച്ച ഗാനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി.
തു ഹി രേ – ബോംബെ , ഉർവശി ഉർവശി – ഹം സേ ഹേ മുഖബാല , ചോട്ടി സി ആശ – റോജ , ഇഷ്ക് ബിനാ – താൽ , ദിൽ സേ റേ – സായ്യാത്ചായ്യാത് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഗാനങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്ത് മാത്രമല്ല ഹോളിവുഡിലും എ ആര് റഹ്മാന്റെ സംഗീതം മുഴങ്ങിക്കേട്ടു. കപ്പിൾസ് റിട്രീറ്റ് എന്ന കോമഡി ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഹോളിവുഡിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം. ആ ചിത്രത്തിന് മികച്ച സ്കോര്റിനുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മ്യൂസിക് അവാര്ഡും നേടി.
Happy Birthday to the Music Maestro @arrahman #HappyBirthdayARRahman pic.twitter.com/cPb2yQyXfV— Mohanlal (@Mohanlal) January 6, 2021
ബ്രിട്ടീഷ് സംഗീതസംവിധായകൻ ആൻഡ്രൂ ലോയ്ഡ് വെബ്ബർ, ഗാനരചയിതാവ് ഡോൺ ബ്ലാക്ക് തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര സംഗീത സംവിധായകരുമായും കലാകാരന്മാരുമായും അദ്ദേഹം പ്രവര്ത്തിച്ചു . നിരവധി ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾക്കും അദ്ദേഹം സംഗീതം നൽകി.
2008 ൽ ഡാനി ബോയലിന്റെ സ്ലംഡോഗ് മില്യണയർ പുറത്തിറങ്ങി. സംഗീതവും ചിത്രത്തിലെ 'ജയ് ഹോ' എന്ന ഗാനവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഗീതപ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുകയും 'മികച്ച ഒറിജിനൽ ഗാനം' വിഭാഗത്തിനുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡും മറ്റ് നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡുകളും അഭിനന്ദനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. കൂടാതെ ഇതേ വർഷം ജോധാ അക്ബറിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് മികച്ച സംഗീതസംവിധായകനുള്ള ഐഫ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും റഹ്മാന് ലഭിച്ചു.
2010-ൽ അദ്ദേഹം 6 ദേശീയ അവാർഡുകൾ, 2 അക്കാദമി അവാർഡുകൾ, 2 ഗ്രാമി അവാർഡുകൾ, 1 ബാഫ്റ്റ അവാർഡ്, 1 ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് അവാർഡ്, 15 ഫിലിംഫെയർ അവാർഡുകൾ, 17 ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ് സൗത്ത്, പത്മഭൂഷൺ എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
மனதின் வெறுமைகளை எல்லாம் தன் இசையால் இட்டு நிரப்பும் ஈடில்லாக் கலைஞன், இந்திய இசையை உலகெங்கும் கொண்டு சேர்த்த புயல், அன்பு இளவல் @arrahman அவர்களுக்கு என் உளங்கனிந்த பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) January 6, 2025
இசைபட வாழ்க! #HappyBirthdayARRahman pic.twitter.com/dI0b7Gf0h7
തലമുറകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന എ ആ. റഹ്മാന്റെ സംഗീത സംഗീത വിസ്മയങ്ങള്ക്കായി ഇനിയും ലോകം കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ്. സംഗീതം കൊണ്ട് ആളുകളെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന എ ആർ റഹ്മാന് ഇ ടിവി ഭാരതിന്റെ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ.
Also Read:റഹ്മാൻ്റെ പാട്ട് മാറ്റിച്ച അപ്പച്ചനും വിജയ്യുടെ കൗശലവും; 3000 രൂപയുടെ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഓസ്കറിലേക്ക് എത്തിയ സംഗീത വിസ്മയം