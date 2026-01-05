റഹ്മാൻ്റെ പാട്ട് മാറ്റിച്ച അപ്പച്ചനും വിജയ്യുടെ കൗശലവും; 3000 രൂപയുടെ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഓസ്കറിലേക്ക് എത്തിയ സംഗീത വിസ്മയം
റഹ്മാൻ്റെ 58-ാം പിറന്നാൾ വേളയിൽ, 80-കളിൽ മലയാള സിനിമയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കണ്ട അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത നിർമാതാവ് സ്വർഗചിത്ര അപ്പച്ചൻ
January 5, 2026
അക്കി വിനായക്
ലോകം ആദരിക്കുന്ന സംഗീത വിസ്മയം എ ആർ റഹ്മാന് 58 വയസ്സ് പിന്നിടുന്നു. 1967 ജനുവരി ആറാം തീയതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. പിതാവ് പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ ആർ കെ ശേഖർ. സംഗീത ലോകത്തെ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും എ ആർ റഹ്മാനെ അറിയാവുന്നത് ദിലീപ് കുമാർ എന്ന പേരിലാണ്. പിന്നീട് എ ആർ റഹ്മാൻ എന്ന പേരിൽ ലോക സംഗീതം തന്നെ കീഴടക്കുന്ന ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾ. ഓസ്കാർ വേദികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സുയർത്തിയ ഈ സംഗീത മാന്ത്രികൻ്റെ തുടക്കം ഒരു സാധാരണ കീബോർഡ് പ്ലെയറായായിരുന്നു. റഹ്മാൻ്റെ 58-ാം പിറന്നാൾ വേളയിൽ, 80-കളിൽ മലയാള സിനിമയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി കണ്ട അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത നിർമാതാവ് സ്വർഗചിത്ര അപ്പച്ചൻ.
നാളെ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ 58-ാ മത് ജന്മദിനം. രണ്ടുദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ദളപതി വിജയ്യുടെ അവസാന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. സ്വർഗചിത്ര അപ്പച്ചൻ ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. എ ആർ റഹ്മാൻ ആദ്യമായി ഒരു വിജയ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഗീത സംവിധാനം ഒരുക്കിയത് സ്വർഗചിത്ര അപ്പച്ചൻ നിർമ്മിച്ച അഴകിയ തമിഴ് മകൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആയിരുന്നു.
'റാംജിറാവു'വിലെ ആ കീബോർഡ് പ്ലെയർ
1989-ൽ മലയാള സിനിമയിലെ നാഴികക്കല്ലായ 'റാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗ്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീത റെക്കോർഡിങ് ചെന്നൈയിലെ ഗോദണ്ഡപാണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കുന്നു. എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ സംഗീതം നൽകുന്ന ചിത്രത്തിൽ ബജറ്റ് പരിമിതികൾ കാരണം വേഗത്തിൽ വർക്ക് തീർക്കാൻ ഒരു കീബോർഡ് പ്ലെയറെ ആവശ്യമായി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയോടെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വലിയൊരു കീബോർഡുമായി ഒരു മെലിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നിറങ്ങിയത്.
'ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ദിലീപ് എന്നാണ്' എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംഗീത സംവിധായകൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അപ്പച്ചന് പരിചയപ്പെടുത്തി. 'ഒരായിരം കിനാക്കളാൽ' എന്ന നിത്യഹരിത ഗാനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എത്തിയത് പിൽക്കാലത്ത് ലോകം കീഴടക്കിയ എ ആർ റഹ്മാനായിരുന്നു.
3000 രൂപയുടെ ആ പ്രതിഫലം
രണ്ടു മണിക്ക് തുടങ്ങിയ വർക്ക് വെറും നാലു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആറുമണിയോടെ പൂർത്തിയായി. സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം വിവിധ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ ശബ്ദം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ കീബോർഡിലൂടെ അനായാസം വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങാൻ നേരം 3000 രൂപയാണ് അപ്പച്ചൻ ആ യുവാവിന് പ്രതിഫലമായി നൽകിയത്. അന്ന് ഒരു കീബോർഡ് പ്ലെയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു തുകയായിരുന്നു.
ആ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഭരിച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ എ ആർ റഹ്മാൻ. ദിലീപ് കുമാർ എ ആർ റഹ്മാൻ ആകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ മാഗസിനുകളിലൂടെയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ആണ് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്.
17 ലക്ഷം വാങ്ങിയ വിജയ്
റാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ എ ആർ റഹ്മാനെ നേരിട്ടു കാണുന്നത് 18 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ്.
ഫാസിലിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വിജയ്യെ നായകനാക്കി 'കാതലുക്ക് മര്യാദ' (അനിയത്തിപ്രാവിൻ്റെ തമിഴ് റീമേക്ക്) ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയം. സെറ്റിലെത്തിയ അപ്പച്ചൻ തൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് വിജയ്യോട് ചോദിച്ചു. "17 ലക്ഷം" എന്നായിരുന്നു അന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മറുപടി. എന്നാൽ, ഈ സിനിമ റിലീസാകുന്നതോടെ താങ്കൾക്ക് ഒരു കോടി പ്രതിഫലം വാങ്ങാമെന്ന് അപ്പച്ചൻ പ്രവചിച്ചു.
ആ സന്തോഷത്തിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ കൈകൾ ചേർത്തുപിടിച്ച വിജയ്, സാർ 50 ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ മതിയാകുമെന്നും ഭാവിയിൽ താനൊരു ചിത്രം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു; അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് വിജയ്യുടെ പ്രതിഫലം ഒന്നരക്കോടിയോളം രൂപയായി ഉയർന്നു! കാതലക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് 17 ലക്ഷം രൂപ അയാൾ വാങ്ങിയെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് വിജയ് വാങ്ങിയ പ്രതിഫലം ഒരുകോടി 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
വാക്കുപാലിച്ച ദളപതി
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 'ഫ്രണ്ട്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിനായി വിജയ് അപ്പച്ചന് ഡേറ്റ് നൽകി. ആ സിനിമ നടക്കുന്ന സമയം വിജയ് യുടെ പ്രതിഫലം മൂന്നു കോടി രൂപയാണ്. ആ ചിത്രം വലിയ വിജയമായതോടെ വീണ്ടും ഒന്നിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 'പോക്കിരി'യുടെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം വിജയ് തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഭരതൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ആ സിനിമ നിർമിക്കാനുള്ള അവസരം അപ്പച്ചനെ തേടിയെത്തി. അതായിരുന്നു 'അഴകിയ തമിഴ് മകൻ'.
അപ്പച്ചനെ ഞെട്ടിച്ച ആ നിബന്ധന!
തൻ്റെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായ സിനിമകളുമായി ബന്ധമുള്ള നിർമാതാവിന് ഡേറ്റ് നൽകാൻ വിജയ് തയ്യാറായി. പക്ഷേ, അപ്പച്ചനെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് ഒരു നിബന്ധന മുന്നോട്ടുവെച്ചു. "സർ ഇന്ത പടത്തിലെ എ ആർ റഹ്മാൻ ഇസൈയിൽ എന്നെ ആടവക്ക മുടിയുമാ" അതായത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് എ ആർ റഹ്മാനെ കൊണ്ട് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് വിജയ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചത്.
18 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗിന് വേണ്ടി 3000 രൂപയ്ക്ക് കീബോർഡ് വായിച്ച ആ പഴയ ദിലീപിനെ അപ്പച്ചൻ വീണ്ടും കാണുന്നത് അഴകിയ തമിഴ് മകൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകനായാണ്. ലോകം ആരാധിക്കുന്ന മ്യൂസിക് മോസാർട്ടിനെ കാണാൻ അപ്പച്ചൻ എത്തുമ്പോൾ, ആ പഴയ കീബോർഡ് പ്ലെയർ ആഗോള പ്രശസ്തനായ റഹ്മാനായി മാറിയിരുന്നു.
ശങ്കറിനും മണിരത്നത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം തമിഴിൽ സംഗീതം ചെയ്തിരുന്ന കാലത്താണ് ഒരു വിജയ് ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി അപ്പച്ചൻ റഹ്മാനെ സമീപിക്കുന്നത്. "എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് റഹ്മാൻ സംഗീതം നൽകണം" എന്ന നിബന്ധന വിജയ് മുന്നോട്ടുവെച്ചത് ഒരു കൗശലത്തോടെയായിരുന്നു. റഹ്മാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്നും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറാമെന്നും വിജയ് കരുതിയിരിക്കാം. കാരണം, അന്ന് ഒരു വിജയ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതത്തിന് നൽകുന്ന പരമാവധി തുക 10 ലക്ഷമായിരുന്നപ്പോൾ, റഹ്മാൻ്റെ പ്രതിഫലം രണ്ട് കോടിയോളം രൂപയായിരുന്നു.
എ ആർ റഹ്മാനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ഉറപ്പു നൽകി ഞാൻ വിജയ് മായുള്ള മീറ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. എ ആർ റഹ്മാൻ.. എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ട് ഒരു വിജയ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കാനാണ്. എ ആർ റഹ്മാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ വിജയ് ഡേറ്റ് തരില്ല. എന്നെക്കൊണ്ട് എ ആർ റഹ്മാനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിജയ് ക്ക് നല്ല ഉറപ്പുമുണ്ട്.
"ഒരായിരം കിനാക്കളാൽ..." പാടി വന്ന റഹ്മാൻ
പിറ്റേദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ മാനേജർ സ്വാമിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. മാനേജരിൽ നിന്ന് ആദ്യം നിഷേധാത്മകമായ മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും, 'റാംജിറാവു സ്പീക്കിംഗിൻ്റെ' നിർമാതാവാണ് എന്ന ഒരൊറ്റ തിരിച്ചറിവിൽ റഹ്മാൻ അപ്പച്ചന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി. 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, അപ്പച്ചൻ തൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ പഴയ ആ 'ദിലീപ് കുമാർ' അല്ലായിരുന്നു റഹ്മാൻ. എങ്കിലും, "ഒരായിരം കിനാക്കളാൽ..." എന്ന ആ പഴയ ഗാനം പാടിക്കൊണ്ടാണ് റഹ്മാൻ മുറിയിലേക്ക് വന്നത്. എന്താണ് അപ്പച്ചൻ സാർ സുഖമാണോ എന്ന് മലയാളത്തിൽ തന്നെ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യവും ഉന്നയിച്ചു.
കുശലാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ആരുടെ സിനിമ എന്ത് സിനിമ എന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ റഹ്മാൻ സാർ ചോദിച്ചില്ല. ചോദിച്ചത് "അപ്പച്ചൻ സാർ ഊങ്കൾക്ക് എന്നെ താങ്ങ മുടിയുമാ?" അതായത് റഹ്മാൻ വാങ്ങുന്ന ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു റഹ്മാൻ്റെ ഒരേയൊരു ചോദ്യം. ഒരു കോടി രൂപ ശമ്പളമായി നൽകാൻ അപ്പച്ചൻ തയ്യാറായതോടെ ആ വലിയ കോമ്പിനേഷൻ യാഥാർഥ്യമായി.
പാട്ടുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വേറെയാണ്. ഞാൻ സമ്മതം അറിയിച്ചതോടെ തൊട്ടു പിറ്റേദിവസം തന്നെ 25 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകണമെന്ന് എ ആർ റഹ്മാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് പണം സ്വാമിയെ ഏൽപ്പിക്കണം. ഞാൻ സമ്മതം പറഞ്ഞു.
ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ മാറിയ അവിശ്വാസം
നേരെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിട്ടത് വിജയുടെ വീട്ടിലാണ്. റഹ്മാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിജയ് അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. നിർമാതാക്കൾ കള്ളം പറയുന്നത് പതിവാണെന്ന് അറിയാവുന്ന വിജയ് തൻ്റെ കൗശലം പുറത്തെടുത്തു: "സാറിനൊപ്പം എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ?". ഈ ചോദ്യത്തിന് പിന്നിലെ അർഥം അപ്പച്ചന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി; നേരിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമേ വിജയ് അത് വിശ്വസിക്കൂ. ഞാനൊന്നു ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എന്ന് മറുപടി നൽകി താൻ വിജയ്യുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി. പിറ്റേന്ന് അഡ്വാൻസ് നൽകാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ വിജയിക്ക് എ ആർ റഹ്മാനെ കാണണമെന്നുള്ള ആവശ്യം കൂടി അറിയിച്ചു. അന്ന് വൈകുന്നേരം സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് വരാൻ സാമി, റഹ്മാൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും അനുവാദവും വാങ്ങിത്തന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ വിജയ് എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി. സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോയെടുത്തു. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് വിജയ്ക്ക് പൂർണമായി വിശ്വാസമായത്.
ബിഎംഡബ്ല്യു കാറിലെ ആ നിശബ്ദ നിമിഷം
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പാട്ടിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ആരംഭിച്ചു. മധുരയ്ക്ക് പോകാതെടീ എന്ന ഗാനമാണ് ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ഇളയരാജ സാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് നേരിട്ട് കാണാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുമൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ പക്കൽ അങ്ങനെയൊരു കാര്യമേ നടക്കില്ല. പാട്ട് ചെയ്ത് സിഡി തരും. അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല. അഭിപ്രായം പറയാനും സാധിക്കില്ല. ഒരു ദിവസം ഒന്നരലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബാറ്റ. ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിലപ്പോൾ 75000 രൂപ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും സ്വാമിയുടെ പക്കൽ ഞാൻ ഗാനത്തിനുവേണ്ടി ബാറ്റ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ഇൻട്രോ സോങ്ങ് ചെയ്തു ലഭിക്കുന്നത്.
തമിഴ് സിനിമയിൽ നായകൻ്റെ ഇൻട്രോ സോങ്ങ് എന്നത് സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ഞാനും സംവിധായകനും കേട്ടശേഷമാണ് ആ പാട്ട് വിജയ്യുടെ പക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സിഡി വിജയ് യുടെ വീട്ടിലെത്തി അദ്ദേഹത്തിനു കൈമാറി. വിജയ് അന്ന് പുതിയതായി വാങ്ങിയ ബിഎംഡബ്ല്യു കാറിൽ ഇരുന്നാണ് ഇരുവരും പാട്ട് കേട്ടത്. എന്നാൽ പാട്ട് തീർന്നതോടെ കാറിനുള്ളിൽ ഒരു 'മരണവീടിന് സമാനമായ' നിശബ്ദത പടർന്നു. പാട്ട് വിജയ്ക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നിരാശയോടെ അദ്ദേഹം കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി തൻ്റെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി.
റഹ്മാനെ തിരുത്താൻ കഴിയുമോ?
കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അപ്പച്ചനെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ച വിജയ് തൻ്റെ അതൃപ്തി തുറന്നു പറഞ്ഞു. സാധാരണയായി റഹ്മാൻ ഒരു പാട്ട് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നത് അചിന്തനീയമാണ്. "പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റി ചെയ്യിക്കാം" എന്ന് അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, "റഹ്മാൻ ചെയ്ത പാട്ട് മാറ്റി ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ? നടന്നതുതന്നെ!" എന്നായിരുന്നു വിജയ്യുടെ പരിഹാസം കലർന്ന മറുപടി. ഇല്ല ഞാൻ പാട്ട് മാറ്റി ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വിജയ്- നടന്നതുതന്നെ എന്ന ഭാവത്തിൽ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
റഹ്മാൻ്റെ ദേഷ്യവും സ്വാമിയുടെ ഭയവും
ഞാൻ പിറ്റേദിവസം തന്നെ റഹ്മാൻ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി. പാട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞപ്പോൾ റഹ്മാൻ്റെ മുഖത്ത് ദേഷ്യം പ്രകടമായി. "ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത്, നിങ്ങൾക്കോ അതോ വിജയ്ക്കോ?" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. "രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല" എന്ന് അപ്പച്ചൻ മറുപടി നൽകി. റഹ്മാൻ്റെ കരിയറിൽ ആദ്യമായായിരുന്നു ഒരാൾ പാട്ട് നിരസിക്കുന്നത്. മാനേജർ സ്വാമി പോലും ഭയന്നുപോയ നിമിഷം. എങ്ങനെയുള്ള പാട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് റഹ്മാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഫാൻസിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡപ്പാം കൂത്തുപാട്ടാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ റഹ്മാൻ പ്രശസ്ത ഗാനരചയിതാവ് വാലി സാറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ, അയാളുടെ സിനിമയുമായി പാട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കുഴങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വിടാം. ശക്തിയുള്ള വാക്കുകളും സാഹിത്യവും ഇടകലർത്തി താങ്കൾ ഒരു പാട്ട് എഴുതി നൽകണം. ശേഷം ദേഷ്യത്തോടെ റഹ്മാൻ സാർ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയും എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നടന്നു അകലുകയും ചെയ്തു. റഹ്മാൻ സാർ പോയതും സ്വാമി ഭയന്നുവിറച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. സാർ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത്. റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ആരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാറ്റി ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ഒരു നിർമാതാവിൻ്റെ വിങ്ങൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. എനിക്ക് വേറെ മാർഗങ്ങൾ ഇല്ല. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അഴകിയ തമിഴ് മകൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാട്ടു മാറ്റി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ മുഖത്തെ ദേഷ്യം ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഇനി സിനിമയുമായി താൻ സഹകരിക്കില്ല എന്ന് റഹ്മാൻ പറയുമോ എന്ന് പോലും ഭയപ്പെട്ടു.
വിജയ്യെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ആ മാറ്റം
റഹ്മാൻ സാറിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞാൻ റൂമിലേക്ക് പോയി. എന്തോ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേദിവസം ചെന്നൈയിൽ വാലി സാറിനെ ഞാൻ ചെന്നു കണ്ടു. ഒരു ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു പാട്ട് എഴുതി. വരികൾ നേരെ റഹ്മാന് അയച്ചുകൊടുത്തു.
ഏകദേശം ഒന്നര മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ആ പാട്ടിന്റെ സിഡി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ പാട്ടാണ് എല്ലാ പുകഴും ഒരുവൻ ഒരുവന്ക്ക്. നീ നദി പോലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്ക്. പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യ വരി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വിജയ്യുടെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
വിജയ്യുടെയും റഹ്മാൻ്റെയും കരിയറിൽ ആ പാട്ട് ഒരു പൊൻതൂവൽ ആയി മാറി. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷവും വിജയ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ പാട്ടിലെ വരികളെ അധികരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത്.
അഴകിയ തമിഴ് മകൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ വിജയം നേടിയില്ല. പക്ഷേ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ 16 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ നിർമിച്ച സിനിമ ഞാൻ പിരമിഡ് സായിമിറ എന്ന കമ്പനിക്ക് 21 കോടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. റഹ്മാൻ-വിജയ് കോമ്പിനേഷൻ സൃഷ്ടിച്ച ഓളം ബിസിനസ്സിൽ വലിയ ഗുണം ചെയ്തു.
3000 രൂപയ്ക്ക് കീബോർഡ് വായിക്കാൻ വന്ന ദിലീപ് കുമാറിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന എ ആർ റഹ്മാനിലേക്കുള്ള ദൂരം തൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പച്ചൻ ഓർമകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്.
