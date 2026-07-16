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"നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ജോജുവിൻ്റെ 'വരവ്'! ഷാജി കൈലാസ്- എ കെ സാജൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ വീണ്ടുമൊരു മാസ് പടം

മാസ് ആക്ഷൻ റിവഞ്ച് ജോണറിലുള്ള വരവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി തിരക്കഥാകൃത്ത് എ കെ സാജൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

A K Sajan Decodes the High-Octane Revenge Drama Varavu
എ കെ സാജൻ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 3:03 PM IST

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അക്കി വിനായക്

​മലയാള സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ-ത്രില്ലർ വസന്തം തീർത്ത ഹിറ്റ് കോമ്പോയാണ് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസും തിരക്കഥാകൃത്ത് എ കെ സാജനും. ധ്രുവം എന്ന കൾട്ട് ക്ലാസിക് ചിത്രത്തിന് വിത്തുപാകിയ ഈ കൂട്ടുകെട്ട്, ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'വരവ്'. ജോജു ജോർജ് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രം ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മാസ് ആക്ഷൻ റിവഞ്ച് ജോണറിലുള്ള വരവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും, സിനിമയിലെ തൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകളും ഇ ടിവി ഭാരത് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് എ കെ സാജൻ.

ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഷാജി കൈലാസ്- എ കെ സാജൻ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. എന്താണ് വരവ് എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്?

വരവ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആക്ഷൻ റിവഞ്ച് ജോണറിൽ പെട്ട സിനിമയാണ്. ഒരുപാട് വിജയചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷാജി കൈലാസ് എന്ന സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് എഴുതാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്. സിനിമയെക്കുറിച്ച് വലിയ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമല്ല. എന്നാൽ ഒന്നുറപ്പിച്ചു പറയാം, പ്രേക്ഷകരെ എല്ലാ അർഥത്തിലും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി തിയേറ്റർ അനുഭവമായിരിക്കും വരവ്.

ധ്രുവം പോലെയൊരു സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തുടക്കമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ധ്രുവവും വരവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ?

ഒരു കടൽ ഇരമ്പുന്നതുപോലെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഷാജി കൈലാസിൻ്റേത്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എഴുതുമ്പോൾ തിരക്കഥാകൃത്ത് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി, രംഗങ്ങളിൽ കൃത്രിമമല്ലാത്ത ഒരു ബാഹുല്യം കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ്. ഒരു ദിവസം ഷാജി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ജോജു ജോർജിനെ വെച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 'നമുക്ക് ധ്രുവം സ്റ്റൈലിൽ ഒരു കഥ വേണം' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.

​എന്നാൽ ധ്രുവം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രേക്ഷകർക്കും കണക്ട് ആകുന്ന സിനിമയാണെങ്കിലും അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതുപോലൊന്ന് ഇപ്പോൾ അതേപടി റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടോ എഴുതിയിട്ടോ കാര്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പകരം, ധ്രുവം എന്ന സിനിമയെ ഒരു പ്രചോദനമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ എഴുതിയ കഥയാണ് വരവ്. ഞാൻ പേപ്പറിൽ എന്താണോ എഴുതിവെച്ചത്, അതിൻ്റെ പതിന്മടങ്ങ് ഭംഗിയായാണ് ഷാജി അത് തിരശ്ശീലയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജോജു ജോർജ്- ഷാജി കൈലാസ് കോമ്പോയിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർ വലിയ രീതിയിൽ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എത്രത്തോളം ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും?

വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന നടനാണ് ജോജു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രത്യേകമൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ജോജു ജോർജ് ചിത്രം വരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീപാറുന്ന ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകൻ്റെ അഭിരുചിയും പ്രതീക്ഷയും മുൻകൂട്ടി കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 6 വമ്പൻ ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങൾ വരവിലുണ്ട്. എന്നാൽ വെറുതെ കുറേ തല്ലും ഇടിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയല്ല ഇവിടെ. സിനിമയിലെ ഓരോ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും അതിൻ്റെ കഥാ പശ്ചാത്തലവുമായി അത്രമേൽ ഇഴുകിച്ചേർന്നു നിൽക്കുന്നവയാണ്.

എ കെ സാജൻ എന്ന തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ കരിയർ പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ജോഷി, എസ് എൻ സ്വാമി തുടങ്ങിയ വലിയ പേരുകൾ കാണാം. നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിൽ ഇവരുടെ സ്വാധീനം എത്രത്തോളമുണ്ട്?

തീർച്ചയായും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. ജോഷി സാർ, ഷാജി കൈലാസ്, എസ് എൻ സ്വാമി എന്നിവരൊക്കെ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നെ നയിച്ചവരാണ്. ഒരു 22-23 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, തിരക്കഥാകൃത്താകണമെന്ന വലിയ മോഹവുമായി ഞാൻ ആദ്യം സമീപിക്കുന്നത് അന്നത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് റൈറ്റർ എസ് എൻ സ്വാമിയെയാണ്. ഒരുപാട് പേർ അവസരം തേടി വരുന്ന അക്കാലത്ത്, വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്ന എന്നെ അദ്ദേഹം ചേർത്തുനിർത്തി, പരിഗണിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ നൽകിയ ഒരു കഥയുടെ മുകളിലാണ് അദ്ദേഹം തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതിയത്—അതാണ് ധ്രുവം.

A K Sajan Decodes the High-Octane Revenge Drama Varavu
എസ് എന്‍ സ്വാമിക്കൊപ്പം എ കെ സാജൻ (Special Arrangement)

​അന്ന് തുടങ്ങിയ ആത്മബന്ധം ഇന്നും തുടരുന്നു. എൻ്റെ മാനസഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ ധ്രുവം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജോഷിയേട്ടൻ (സംവിധായകൻ ജോഷി) എനിക്ക് പറഞ്ഞുതന്ന, പഠിപ്പിച്ചുതന്ന ചില സിനിമാപാഠങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നും ഓരോ സിനിമ എഴുതുമ്പോഴും അതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ അവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

വരവ് പോലെയൊരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരു മാസ് സിനിമ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വേഗത, മാറിയ സിനിമാ ആസ്വാദനം, പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ട്നെസ്സ് എന്നിവയൊക്കെ ഇന്ന് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വരവ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കഥയും, ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രവും, ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട വലിപ്പവും കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.

​പ്രേക്ഷകർ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ്. മുൻകാല മാസ്സ് വിജയചിത്രങ്ങളുമായി അവർ പുതിയ സിനിമകളെ താരതമ്യം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സീൻ എഴുതുമ്പോഴും അത്രമേൽ ആലോചിച്ചേ മുന്നോട്ട് പോകാനാകൂ. ഏതൊരു സിനിമ എഴുതുമ്പോഴും മലയാളത്തിലെ വിഖ്യാതരായ സംവിധായകരെയും എഴുത്തുകാരെയും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച റിവഞ്ച് ത്രില്ലർ പത്മരാജൻ സാറിൻ്റെ 'ഇതാ ഇവിടെ വരെ' ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചില റഫറൻസുകൾ വരവ് എഴുതുമ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഇത്തരം മാസ്സ് സിനിമകളിൽ നായകൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്കാണ് വരാറുള്ളത്, എന്നാൽ വരവിൽ ജോജുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കഥാപശ്ചാത്തലമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എ കെ സാജൻ എന്ന എഴുത്തുകാരന്‍ വ്യക്തിപരമായി ഏത് ജോണറിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്?

സിനിമയുടെ ടെക്നിക് സ്വായത്തമാക്കിയാൽ ഏതുതരം സിനിമയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാത്തരം ജോണറുകളിലും സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ, കരിയറിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഏത് ജോണറിലെ സിനിമയാണോ വൻ വിജയമാകുന്നത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് തുടർച്ചയായി അത്തരം സിനിമകൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്.

​അതിപ്പോൾ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാജി കൈലാസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ മാസ്സ് പടങ്ങളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഡോക്ടർ പശുപതി പോലെയുള്ള മികച്ച ഹാസ്യചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹമെന്നത് പലരും ഓർക്കാറില്ല. ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന റിവഞ്ച് സ്റ്റോറി ഒരുക്കാനും ഒരു നഗരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാസ് സിനിമ ഒരുക്കാനും ഷാജി കൈലാസിന് നല്ല വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ട്. ആറാം തമ്പുരാനും ദി കിങ് ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ജോണറിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പ്രേക്ഷകർക്ക് പൂർണ അർഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒരുക്കുക അത്രമാത്രം.

A K Sajan Decodes the High-Octane Revenge Drama Varavu
വരവ് ടീം (Special Arrangement)

നടൻ ജോജു ജോർജുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും വരവിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചും?

ജോജുവിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട്. അയാളുടെ വളർച്ച ഒപ്പം നിന്ന് കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ. ജോജുവിൻ്റെ ചർച്ചകളിൽ എപ്പോഴും സിനിമകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. അത്രമാത്രം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന നടനാണദ്ദേഹം. ജോജുവിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ എഴുതുമ്പോൾ തിരക്കഥാകൃത്തിന് ഇരട്ടി ജോലിയാണ്. ഒരു സീൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിനുള്ളിൽ തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മൊമെൻ്റുകൾ ജോജു കണ്ടെത്തുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകണം. സിനിമയെ അത്രമാത്രം പാഷനോടെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അഭിനേതാവായതുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുന്നത്.

A K Sajan Decodes the High-Octane Revenge Drama Varavu
ജോജു ജോര്‍ജിനൊപ്പം എ കെ സാജൻ (Special Arrangement)

മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ മാസ്സ് ക്ലാസിക്കായ ധ്രുവം എന്ന സിനിമയുടെ പിറവിക്ക് പിന്നിലെ കഥ എന്തായിരുന്നു?

പത്രക്കുറിപ്പുകളിൽ വായിച്ച ഒരു ആരാച്ചാരുടെ വാർത്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ധ്രുവം എന്ന സിനിമയുടെ കഥ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ആരാച്ചാരും ഹൈദർ മരക്കാരും മാത്രം പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായുള്ള ഒരു ആദ്യ രൂപമായിരുന്നു അത്. സെവൻ ആർട്ട് വിജയകുമാറിൻ്റെ സഹോദരനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ ജയകുമാറിനോടാണ് ഞാൻ ഈ കഥ ആദ്യം പറയുന്നത്. ആരാച്ചാരുടെ വേഷത്തിൽ ആദ്യം മുരളിയെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു തീരുമാനം.

​പിന്നീട് സിനിമയുടെ കൊമേഴ്സ്യൽ വാല്യൂ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് മോഹൻലാലിനോട് കഥ പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്ന് ഊട്ടിയിൽ കിലുക്കം സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയാണ് ലാലേട്ടനോട് കഥ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവർ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കഥ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒന്നല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ആ കഥയിൽ ഒരുപാട് ഗ്രേ ഷേഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരികെ നാട്ടിലെത്തി പലരോടും കഥ ചർച്ച ചെയ്തു. ഒടുവിൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ എസ് എൻ സ്വാമി സാറിനോടും ഈ കഥ പറഞ്ഞു.

A K Sajan Decodes the High-Octane Revenge Drama Varavu
എ കെ സാജൻ (Special Arrangement)

​അദ്ദേഹത്തിന് കഥ ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്ന് ജോഷി സാറിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ എഴുതാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു സ്വാമി സാർ. പൂർണ സമ്മതമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കഥയുടെ മേൽ അദ്ദേഹം തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും എഴുതാമെന്ന് ഏറ്റു. അങ്ങനെയാണ് മന്നാടിയാരും ഇന്നത്തെ ധ്രുവം സിനിമയും ജനിക്കുന്നത്.

വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിനു ശേഷം പ്രേക്ഷക അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് സംസാരിക്കാമെന്ന് എ കെ സാജൻ ഉറപ്പുനൽകി.

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TAGGED:

VARAVU
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SHAJI KAILAS
S N SWAMY
A K SAJAN INTERVIEW

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