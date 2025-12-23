ചിരിയുടെ 'അടി' നിർത്താതെ എ ജെ വർഗീസ്; മുകേഷിൻ്റെ അന്തസ്സും ബിജുക്കുട്ടൻ്റെ പാട്ടും പിന്നെ പുതുപ്പള്ളി സാധുവും
അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം വിജയകരമായി രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സംവിധായകൻ എ ജെ വർഗീസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
തിയേറ്ററുകളിൽ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം തീർത്തുകൊണ്ട് 'അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം' വിജയകരമായി രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 'അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി', 'ഉറിയടി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം എ ജെ വർഗീസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടെ പ്രകടനം കൊണ്ടും വേഗതയേറിയ ആഖ്യാനം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ രസിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം ഒരു പക്കാ ടോം ആൻഡ് ജെറി സ്റ്റൈൽ എൻ്റെർടൈനറാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകർ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ചലച്ചിത്രം രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സംവിധായകൻ എ ജെ വർഗീസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന സിനിമയുടെ ചലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു?
ഒരു മനുഷ്യനെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യം. ഒരു ഹാസ്യ സിനിമ ഒരുക്കുക പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ചിരിക്കു പ്രാധാന്യം നൽകി ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചു. അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. തിയേറ്ററിൽ സിനിമ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം.
ഉദാത്തമായ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ ചിന്തയെയും കാഴ്ചപ്പാടിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുക അതു മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അടി നാശം വെള്ളപ്പൊക്കം പേര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫുൾ ഓൺ എൻ്റെർടൈൻമെൻ്റ്. ലോജിക് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി നിർത്തി വമ്പൻ റിലീസ്സുകൾക്കിടയിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ ഈ സിനിമ വക നൽകുന്നുണ്ട്.
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ചലഞ്ച് ആണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ആളുകൾക്ക് ഗൗരവം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. റീലുകളും ഷോർട്സുകളും വന്നതോടെ ആളുകളുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കുറഞ്ഞു. സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ സീനിൽ മടുപ്പ് തോന്നിയാൽ ഉടനെ പ്രേക്ഷകർ ഫോണിലേക്ക് നോക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരിടത്തും വിരസത തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വേഗതയോടെ സിനിമ ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ.
കോമഡി സിനിമകളുടെ രീതിയിൽ മാറ്റം വരണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?
90-കൾക്ക് ശേഷം കോമഡി ഫോർമുലകളിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ആഖ്യാന രീതിയിലും പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസ്സിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. കോമഡിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സീനുകൾ എഴുതുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നാച്ചുറലായി കോമഡി സംഭവിക്കണം. പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ, പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കോമഡികൾ കാലോചിതമായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്.
കോമഡിക്ക് വേണ്ടി സിനിമകളിൽ ഡയലോഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സീനുകൾ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കഥയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം കോമഡി സംഭവിക്കാൻ. അതായത് ഈ നാച്ചുറലായി കോമഡി സംഭവിക്കണം. അത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റമാണ്.
സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ക്ലൈമാക്സിലും പഴയകാല ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ സ്വാധീനം കാണാമല്ലോ?
തീർച്ചയായും. ഞാൻ 90കളിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ്. പ്രിയദർശൻ സാറിൻ്റെയും സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിൻ്റെയും സിദ്ദിഖ്-ലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെയും സിനിമകൾ കണ്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ആ സിനിമകളുടെ സ്വാധീനം എന്നിലുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പ്രിയദർശൻ സിനിമകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ടോം ആൻഡ് ജെറി കാർട്ടൂണുകളിലെ പോലെ ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം കുട്ടികളെ സിനിമയിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ തലമുറയ്ക്കും പഴയ ആ ചിരി ഫോർമുലകൾ വർക്കാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം.
പഴയ കോമഡി സിനിമകളെ മാറ്റിനിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇന്നും ട്രോളുകളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് പഴയ സിനിമകളിലെ സീനുകളും കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെയും സലിംകുമാറിൻ്റെയും ജഗതി ശ്രീകുമാറിൻ്റെയുമൊക്കെ മീമു കളും ആണ്. പുതിയ സിനിമകളിലെ സീനുകളും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷനുകളും ട്രോളുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്.
അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി, ഉറിയടി, ഇപ്പോൾ അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം—താങ്കളുടെ മൂന്ന് സിനിമകളിലും 'അടി' എന്നൊരു പൊതുഘടകമുണ്ടല്ലോ. ഇത് മനഃപൂർവം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണോ?
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനഃപൂർവം ചെയ്തതല്ല, തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓരോ സിനിമയ്ക്കും അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് പേര് ലഭിച്ചത്. പുതിയ സിനിമയായ 'അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്ക'ത്തിന് ഈ പേര് വന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രമോഷൻ ആകുമെങ്കിൽ ആകട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ കരുതുന്നു.
അടി കപ്യാരെ കൂട്ടമണി എന്നത് മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്കായി വച്ചിരുന്ന പേരാണ്. എന്നാൽ ആദ്യ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായിട്ടും ആ സിനിമയ്ക്ക് പേര് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അടി കപ്യാരെ കൂട്ടമണി എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 90 കളിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അടി കപ്യാരെ കൂട്ടമണി. ആ പ്രയോഗത്തിന് പിന്നിലെ കഥ അടൽസൊള്ളിയാണ്. പക്ഷേ സിനിമയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അത് യൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയി. ആ പേരിനെ ഞങ്ങൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തു. ( തമാശ രൂപത്തിൽ)
ആദ്യസിനിമയായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇമ്പാക്ട് ഉള്ള ഒരു പേര് വേണമെന്ന് തോന്നലിലാണ് അടി കപ്യാരെ കൂട്ടമണി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്.
ഈ സിനിമയ്ക്ക് 'അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം' എന്ന പേര് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്?
നാട്ടിലെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം. സിനിമയുടെ കഥയുമായി ഈ പേരിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു വലിയ അടിയും ബഹളവുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. 'വെട്ടം', 'മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു' തുടങ്ങിയ പ്രിയദർശൻ സിനിമകളിലെ ആ പഴയ കോലാഹലങ്ങൾ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ പേര് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നി.
സിനിമയുടെ പേരിന് കഥയുമായി വലിയ ബന്ധമില്ല എന്നൊരു വിമർശനം വന്നാൽ താങ്കൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും?
ഈ പേരുകൾക്ക് സിനിമയുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പഴയ സിനിമകളുടെ റഫറൻസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതായി വരും.
പഴയ സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കും. മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു, അര പ്ലസ് അരം സമം കിന്നരം, പൂച്ചയ്ക്കൊരു മൂക്കുത്തി തുടങ്ങിയ പേരുകൾക്ക് കഥയുമായി നേരിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ആ പേരുകൾ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നവയാണ്. ആ ഒരു ശൈലിയാണ് ഞാനും പിന്തുടരുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റാകുന്ന, കൗതുകം തോന്നുന്ന പേരുകൾ സിനിമയ്ക്ക് മൈലേജ് നൽകും.
ഉറിയടി എന്ന് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയ്ക്കും മറ്റൊരു പേരാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ കൂടുതൽ കൊമേഴ്സ്യല് ആയി തോന്നുന്ന ഒരു പേര് വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് ഉറിയടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടക്കുന്ന ഒരു കഥയായതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ പേര് അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്തു. നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും അടി കോമൺ ആയി വരുന്നു. പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് അതൊരു പ്രമോഷൻ ആകുമെങ്കിൽ ആകട്ടെ.
ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുമായുള്ള വർക്കിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു?
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഊർജവും ഓട്ടവും ചാട്ടവുമൊക്കെ ഷൈനിനുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ, സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പക്കാ പ്രൊഫഷണലാണ്. സെറ്റിലെത്തിയാൽ പുള്ളി മറ്റൊരു മനുഷ്യനാണ്., സിനിമയുമായി പൂർണമായി ഇൻവോൾവാകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. സിനിമയോടുള്ള ആത്മാർഥതയും സഹകരണവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്.
ബൈജു, അശോകൻ തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച്?
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു വളർന്ന താരങ്ങളാണവർ. അവർ എൻ്റെ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവരുടെ അനുഭവസമ്പത്ത് സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സിനിമയിൽ പുതുപ്പള്ളി സാധു എന്ന ആനയും ഒരു പ്രധാന വേഷത്തിലുണ്ടല്ലോ. മൃഗങ്ങളെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നോ?
ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മൃഗത്തെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യ അനുഭവമാണ്. പുതുപ്പള്ളി സാധു ആറു ദിവസത്തോളം സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. ആന കടന്നുവരുന്ന രംഗങ്ങൾ വളരെ രസകരമായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ പോലും ആനയുണ്ട്. ഒരു പുതിയ പാഠമായിരുന്നു ആ ഷൂട്ടിങ് എനിക്ക് നൽകിയത്. പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന സിനിമ സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്നു.
ക്ലൈമാക്സിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ നൂറിലധികം ആളുകളും ആനയും ഒക്കെയുണ്ട്. ഇവരെ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്ത് സമയബന്ധിതമായി ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് പ്രയാസകരമായിരുന്നു. ഗൗരവമായ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കോമഡിയും വർക്കാകണം. ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുടെ ഗൗരവ സ്വഭാവവും കോമഡിയും കൃത്യമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒരല്പം തെറ്റിയാൽ കോമഡി ട്രാജഡിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള രംഗങ്ങളാണത്.
'അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി'യിൽ മുകേഷിന്റെ 'അന്തസ്സുണ്ടോടാ' എന്ന പ്രയോഗം വലിയ തരംഗമായിരുന്നു. ആ സെൽഫ് ട്രോൾ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായോ?
തീർച്ചയായും, അതിന് മുകേഷേട്ടന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകുന്ന അഭിനേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ആ സിനിമയുടെ പ്രത്യേക സീനിൽ പ്രായമുള്ള പള്ളിയിൽ അച്ചൻ്റെ കഥാപാത്രമായ മുകേഷേട്ടനെ ധ്യാനും കൂട്ടരും പാതിരാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുണർത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സീനിൽ അദ്ദേഹം ചൂടായി സംസാരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡയലോഗാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഷൂട്ടിങ് സമയത്താണ് ഈ ഡയലോഗ് ഉപയോഗിച്ചാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. കോമഡിയുടെ 'മീറ്റർ' കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഇംപ്രവൈസേഷൻ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബ്ലാങ്ക് ആയി ഇടും, പിന്നീട് ഡബ്ബിങ് സമയത്ത് അവിടെ കൃത്യമായ ഡയലോഗുകൾ ചേർക്കും. ആ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണം അത്ഭുതകരമാണ്.
അടി കപ്യാരെ കൂട്ടമണി എന്ന സിനിമയിലെ പല രംഗങ്ങളും നമ്മുടെ കോളജ് കാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ജനലിൻ്റെ കമ്പിയിളക്കി രാത്രി സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നതും ഓജോബോർഡ് കളിക്കുന്നതുമൊക്കെ. ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഹോസ്റ്റലിനകത്ത് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമാണ് സാങ്കൽപ്പികം. ഓജോ ബോർഡ് ഒക്കെ എല്ലാ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെയും ദേശീയ ഗെയിം ആണെന്ന് പറയേണ്ടിവരും.
ആ സിനിമയിലെ കഞ്ചാവ് ചെടി വളർത്തുന്ന രംഗം വലിയ ചിരി പടർത്തിയിരുന്നു. അത് ആരുടെയെങ്കിലും അനുഭവമാണോ?
അത് ബെംഗളൂരുവില് പഠിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ പരിശോധനയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ സുഹൃത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടു. പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് അത് കഞ്ചാവാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. മുറിയിൽ ചെടിയൊക്കെ വളർത്തി കുട്ടികൾ നല്ല ശീലം തുടങ്ങുകയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം സന്തോഷിച്ചു. ചെടിക്ക് ഇടാൻ വളം വരെ നൽകിയിട്ടാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പോയത്. ആ ഒരു സംഭവം സിനിമയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്തു.
എല്ലാ ക്രിസ്മസ് കാലത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്ന ഒന്നാണ് 'അടി കപ്യാരേ കൂട്ടമണി'യിലെ ബിജുക്കുട്ടൻ്റെ പാരഡി പാട്ട്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു പാട്ട് സിനിമയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നതാണോ?
ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സിനിമയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഒരു മുഴുനീള ഗാനമായിരുന്നു. ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഡാൻസ് നമ്പർ. പക്ഷേ ആ ഗാനരംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കനത്ത മഴ ഷൂട്ടിങ് തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഒടുവിൽ ആ ഗാനരംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് സമയക്കുറവ് മൂലം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ ആ രംഗം രസകരമാക്കി മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കണം. വെള്ളമടിയും തമാശയും ഒക്കെയാണ് ആ രംഗത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. ഒരു പഴയ പാട്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാടുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു. തൂവൽ സ്പർശം എന്ന സിനിമയിൽ ജയറാമേട്ടനും സായികുമാറും മുകേഷേട്ടനും ചേർന്നിരുന്ന് കൊട്ടുവടി കൊട്ടുവടി എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കോമഡി പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. പഴത്തൊലി മാങ്ങാത്തൊലി മധുരനാരങ്ങ എന്നങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഗാനമാണത്. വെറുതെ പാടുന്ന പാട്ട്. ആ പാട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ അടുത്ത് വരുകയും ഞാൻ ഒരു പാരഡി പാട്ടു പാടിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. യേശു വെറും പാവമാ എന്നു തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് അദ്ദേഹം പാടിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഇഷ്ടമായി മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതുതന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
