പാടുന്നതിനിടെ മുഖത്ത് ഡ്രോൺ ഇടിച്ച് പരിക്ക്; വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി 'ലോക:ചാപ്റ്റർ 1' ഗായിക റെബെൽ, ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറൽ
'ലോക: ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര'യിലെ 'തനി ലോക മുറക്കാരി' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്കും സുപരിചിതയായ റാപ്പറാണ് റെബെൽ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 10:37 AM IST
ഗുവാഹത്തി: മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'ലോക: ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര'യിലെ 'തനി ലോക മുറക്കാരി' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്കും സുപരിചിതയായ റാപ്പറും ഗായികയുമായ ഡയഫി ലമാരെ എന്ന റെബെലിന് പരിപാടിക്കിടെ അപകടം. വേദിയിൽ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടെ ഡ്രോൺ മുഖത്ത് വന്നിടിച്ചാണ് ഗായികയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത്.
സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ റെബെലിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ആരാധകരും രംഗത്തെത്തി.
വ്യാഴാഴ്ച ഗുവാഹത്തിയിൽ നടന്ന 'പൾസ് 2026 അവാർഡ്' പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം. 'റൺ ഡൗൺ ദി സിറ്റി-മോണിക്ക' എന്ന ഗാനം ആലപിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡ്രോൺ ഗായികയുടെ മുഖത്തേക്ക് പറന്നെത്തി ഇടിച്ചത്. ആഘാതത്തിൽ റെബെൽ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടുന്നതും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ പ്രകടനം നിർത്തുന്നതും പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. തുടർന്ന് കാണികളോട് ഒന്നും പറയാതെ അവർ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പരിപാടിയുടെ സംഘാടനത്തിനെതിരെയും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾക്കെതിരെയും വിമർശനം ശക്തമായി. കലാകാരിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സംഘാടകർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം. മികച്ച ഊർജത്തോടെ വേദിയിൽ പ്രകടനം നടത്തുന്ന കലാകാരിക്ക് ആവശ്യമായ പരിഗണനയും സുരക്ഷയും നൽകേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് ഒരാൾ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.
ഡ്രോൺ മുഖത്ത് തന്നെയാണോ ഇടിച്ചതെന്നും റെബെലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോയെന്നും നിരവധി പേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രോണിന്റെ ചിറകുകൾ മുഖത്തോ കഴുത്തിലോ തലയിലോ തട്ടുന്നത് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്നും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഗായികയുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായി.
അതേസമയം, വെള്ളിയാഴ്ച വരെയും സംഭവത്തെക്കുറിച്ചോ തനിക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലോ റെബെൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പരിപാടിയിലെ തന്റെ പ്രകടനം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി അവർ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
'ലോക'യിലൂടെ മലയാളികൾക്കും പ്രിയങ്കരി
2025-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള ചിത്രം 'ലോക: ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര'യിലെ 'തനി ലോക മുറക്കാരി' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് റെബെൽ മലയാളികൾക്കിടയിലും ശ്രദ്ധേയയായത്. ഗാനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ സംഗീതശൈലിയും റെബെലിന്റെ റാപ്പ് ശൈലിയും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ആദിത്യ ധർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ധുരന്ധർ' ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ റാപ്പ് ഗാനങ്ങളിലൂടെയും അവർ ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. സ്വതന്ത്ര സംഗീത രംഗത്തുനിന്ന് സിനിമാ സംഗീതത്തിലേക്കുള്ള അവരുടെ വളർച്ചയും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മേഘാലയയിലെ വെസ്റ്റ് ജയന്തിയാ ഹിൽസ് സ്വദേശിയാണ് ഡയഫി ലമാരെ. സ്വതന്ത്ര സംഗീത രംഗത്തിലൂടെയാണ് അവർ കലാജീവിതത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ തന്നെ റാപ്പിംഗ് ആരംഭിച്ച റെബെൽ, 2018-ൽ 'ദയ' എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യമായി വേദികളിലെത്തിയത്. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് 'റെബെൽ' എന്ന സ്റ്റേജ് നെയിം സ്വീകരിച്ചത്.
സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് പഠനത്തിനായി ബംഗളൂരുവിലേക്ക് താമസം മാറിയപ്പോഴും സംഗീതത്തോടുള്ള താൽപര്യം കൈവിടാതെ മുന്നോട്ടുപോയി. പഠനത്തിനൊപ്പം സംഗീതരംഗത്തും സജീവമായി തുടർന്നു. 2022-ലാണ് അവരുടെ ആദ്യ ഇ.പി ആയ 'എൻട്രോപ്പി' പുറത്തിറങ്ങിയത്. പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര സംഗീതത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ അവർ സിനിമാ ഗാനങ്ങളിലേക്കും കടന്നെത്തുകയായിരുന്നു.