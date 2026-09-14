ഇംഗ്ലീഷില് സംസാരിക്കുന്നത് അഹങ്കാരമാണോ? പൊതുവേദിയിലെ ഉര്വശിയുടെ വിമര്ശനത്തിന് സുപ്രിയയുടെ പ്രതികരണം
സിനിമ പ്രൊമോഷനിടിയില് ഇംഗ്ലീഷില് സംസാരിച്ചതിന് അവതാരകയ്ക്ക് ഉര്വശിയുടെ വിമര്ശനം. പ്രതികരണവുമായി സുപ്രിയ മേനോന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 5:22 PM IST
'ആശ' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടിയില് അവതാരക ഇംഗ്ലിഷില് സംസാരിച്ചതിന് നടി ഉര്വശിയുടെ വിമര്ശനം സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമാകുന്നു. നടിയുടെ പരിഹാസത്തെ എതിര്ത്തും അനുകൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത്. കേരളത്തില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് മലയാളികളോട് അവതാരക ഇംഗ്ലീഷില് സംസാരിച്ചതിനെയാണ് ഉര്വശി വിമര്ശിച്ചത്.
ആ സമയം കാണികള് കയ്യടിയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരില് പരസ്യമായി അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് പലരും പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയില് നിര്മാതാവും പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഭാര്യയും ജേര്ണലിസ്റ്റുമായ സുപ്രിയ മേനോനും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് എത്തി. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ച ഇന്ഫ്ലുന്സര്മാരുടെ വീഡിയോയുടെ കമന്റിലൂടെയായിരുന്നു സുപ്രിയയുടെ പ്രതികരണം. തനിക്കും ഇംഗ്ലീഷില് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പേരില് വിമര്ശനം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സുപ്രിയ കുറിച്ചു.
"കേരളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മലയാളികൾ അത്ര വലിയ ആൾക്കാരാണ് എന്നു കരുതി ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തിനാണ് ഈ കടുകു വറുക്കുന്നത്? മലയാളികളല്ലേ ഈ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം. ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബിസിയായി വന്നതുകൊണ്ട് അവളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. എന്നെയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങളെന്താ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തെ പിള്ളേരേ, എന്നെയൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്ത്…", എന്നായിരുന്നു ഉര്വ്വശിയുടെ വാക്കുകള്.
ഉടൻ 'ഐ ആം ദി സോറി ചേച്ചി' എന്ന് അവതാരക ദക്ഷ രവീന്ദ്രനാഥ് മറുപടി നൽകി. തുടര്ന്ന്, 'സോറി പറയാൻ അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും അല്ലേ,", എന്നും ഉർവശി പ്രേക്ഷകരോടായി ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയാണ് സദസില് നിന്ന് കേട്ടത്.
എന്നാല് ഈ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായതോടെ പലരും അനുകൂലിച്ചും വിമര്ശിച്ചും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. അവതാരകയുടെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും കലര്ത്തി സംസാരിക്കുന്നത് അഹങ്കാരം കൊണ്ടെല്ലെന്നും ഇന്സ്റ്റഗ്രാം ഇന്ഫ്ലുന്സറായ കാല് ലഫ്രെയ്സ് പ്രതികരിച്ചു. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയാണ് സുപ്രിയ മേനോന്റെ പ്രതികരണം.
ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരമായ തർക്കം എന്തിനാണെന്ന് തനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും പൊതുവേദിയിലെത്തിയ കാലം മുതല് ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടയാളെന്ന നിലയിൽ, ഇതെന്നെ എപ്പോഴും അമ്പരപ്പിച്ചിട്ടേയുള്ളു എന്നും സുപ്രിയ കുറിച്ചു.
സുപ്രിയ മേനോന്റെ പ്രതികരണം
‘നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലും കോളജുകളിലുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവസരം കിട്ടുമ്പോള് വിദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്നു, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാസി സമൂഹങ്ങളിൽ ഒന്നായി നമ്മൾ മാറുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ആരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെയോ ഗർവിന്റെയോ ലക്ഷണമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും സുപ്രിയ ചോദിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തിയാല് മലയാളത്തോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും സുപ്രിയ ചോദിച്ചു.
അവതാരകയായ ശ്രുതി മേനോനും വിഡിയോയില് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. "ഈ നിലപാടിനോട് പൂര്ണമായും യോജിക്കുന്നു", ശ്രുതി മേനോന് കുറിച്ചു.
"പൊതുവേദിയിൽ ഒരാളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി നാലുപേരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നത് മലയാളി പണ്ടേ പ്രയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രമാണെന്നും ഈ രീതി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു", ശ്രുതി പ്രതികരിച്ചു.
ദക്ഷ വിശ്വനാഥിന്റെ പ്രതികരണം
വിഡിയോക്ക് താഴെ അവതാരകയായ ദക്ഷയും മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. "നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ അവതാരക, ദക്ഷയാണ് ഞാൻ. ആ നിമിഷത്തെ അനുകമ്പയോടെ കാണുകയും അതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിന് വളരെ നന്ദി. ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കലാകാരിയോട് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ട്, എങ്കിലും ഞാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആളുകൾ നൽകിയ സ്നേഹവും പിന്തുണയും എനിക്ക് യഥാർഥത്തിൽ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഇത്രയും മാന്യമായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി",- ദക്ഷ കുറിച്ചു.
ഇന്സ്റ്റഗ്രാമീലുടെയായിരുന്നു ദക്ഷയുടെ പ്രതികരണം. "എന്നെ ആരും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല. ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ബാഗുകൾ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്", എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ദക്ഷ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
നിരവധി പേരാണ് ദക്ഷയെ അനുകൂലിച്ച് രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. അതേസമയം, ഇംഗ്ലിഷിനെ അധിക്ഷേപിച്ചതല്ലെന്നും, മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഉർവശി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്.