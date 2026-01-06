98ാമത് അക്കാദമി അവാര്ഡ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മികച്ച 15 ചിത്രങ്ങളില് ഇന്ത്യയുടെ ഹോംബൗണ്ടും
2026 ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓസ്കര് എന്ട്രി കൂടിയാണ് നീരജ് ഗെയ്വാന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഹോംബൗണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 6, 2026 at 12:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വര്ഷത്തെ അക്കാദമി അവാര്ഡില് മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചര് ഫിലിം വിഭാഗത്തില് ഹോംബൗണ്ട് മുന്നേറുന്നു. 2026 ലെ അക്കാദമി അവാര്ഡിലേക്ക് ഇന്ത്യന് ചിത്രമുള്പ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പതിനഞ്ച് സിനിമകളാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അക്കാദമി ഓഫ് മോഷന് പിക്ചര് ആര്ട്സ് ആന്ഡ് സയന്സ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഇന്ത്യയുടെ ഹോംബൗണ്ടിന് പുറമെ, അർജന്റീന (ബെലൻ), ബ്രസീൽ (ദി സീക്രട്ട് ഏജന്റ്), ഫ്രാൻസ് (ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ആക്സിഡന്റ്), ജർമ്മനി (സൗണ്ട് ഓഫ് ഫാലിംഗ്), ഇറാഖ് (ദി പ്രസിഡൻറ്സ് കേക്ക്), ജപ്പാൻ (കൊക്കുഹോ), ജോർദാൻ (ഓൾ ദാറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് യു), നോർവേ (സെന്റിമെന്റൽ വാല്യൂ), പലസ്തീൻ (പാലസ്തീൻ 36), ദക്ഷിണ കൊറിയ (നോ അദർ ചോയ്സ്), സ്പെയിൻ (സിറാത്ത്), സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് (ലേറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്), തായ്വാൻ (ലെഫ്റ്റ്-ഹാൻഡഡ് ഗേൾ), ടുണീഷ്യ (ദി വോയ്സ് ഓഫ് ഹിന്ദ് റജബ്) എന്നിവയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ. ജനുവരി 22 വ്യാഴാഴ്ച അന്തിമ ഓസ്കാർ നോമിനേഷനുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും.
നീരജ് ഗയ്വാന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ധര്മ പ്രൊഡക്ഷന് നിര്മിച്ച് ചിത്രത്തില് ഇഷാന് ഖട്ടര്, വിശാല് ജേത്വ, ജാന്വി കപൂര് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയത്.
ഉത്തരേന്ത്യന് ഗ്രാമത്തിലെ രണ്ട് ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഇതരമതത്തില്പ്പെട്ട രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള് പൊലീസ് ഓഫിസര് ആവാന് ആഗ്രഹിക്കുകയും തുടര്ന്നുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്.
കാന്സ് ചലച്ചിത്രമേള, ടൊറന്റോ ഇന്റര്നാഷണല് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്, മെല്ബണ് ഇന്റര്നാഷണല് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള ചലച്ചിത്രമേളയില് ഈ ചിത്രം പ്രദര്ശിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഹോംബൗണ്ട് ആഗോളതലത്തില് വലിയ അംഗീകാരം നേടിയിരുന്നു. 98 ാമത് ഓസ്കര് അവാര്ഡ് പരിഗണന പട്ടികയില് അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചര് ഫിലിം വിഭാഗത്തില് ഇടം പിടിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യന് ചിത്രമാണ് ഹോംബൗണ്ട്.
2026 ലെ അക്കാദമി അവാര്ഡില് മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ഫീച്ചര് ഫിലിം വിഭാഗത്തില് ഹോംബൗണ്ട് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു സന്തോഷം ഇഷാന് ഖട്ടര് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര് മാര്ട്ടിന് സ്കോര്സെസെ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോയും പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 98-ാമത് ഓസ്കർ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനം 2026 മാർച്ച് 15-ന്, ഞായറാഴ്ചയാണ് നടക്കുക.
