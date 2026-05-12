'ആദ്യം നോ പറഞ്ഞു'!പിന്നീട് കണ്ടത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം; മഹാനടി നിരസിച്ചതിനെ കുറിച്ച് കീര്ത്തി
കീര്ത്തിയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് 66 ാമത് ദേശീയ അവാര്ഡും മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസയും നേടികൊടുത്ത ചിത്രമാണ് മഹാനടി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 11:54 AM IST
തെലുഗു നടി സാവിത്രിയുടെ ജീവിത കഥയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു മഹാനടി. നാഗ് അശ്വിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഈ ചിത്രം വൈജയന്തി മൂവിസിന്റെയും സ്വപ്ന മൂവിസിന്റെയും ബാനറില് പ്രിയങ്ക ദത്തയാണ് നിര്മിച്ചത്.
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം കീര്ത്തി സുരേഷ് ആണ് ആ അനശ്വര താരമായ സാവിത്രിയെ വെള്ളിത്തിരയില് അവതരിപ്പിച്ചത്. കീര്ത്തിയുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ആ വര്ഷത്തെ 66ാമത് ദേശീയ അവാര്ഡും സ്വന്തമാക്കി. അത്രയും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു കീര്ത്തിയുടേത്. ഈ നടിയെ കൂടാതെ ദുല്ഖര് സല്മാനും സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുമെല്ലാം ഈ ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തി.
എട്ടുവര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് നാഗ് അശ്വിന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം കീര്ത്തിയുടെ കരിയറില് ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. മെയ് 9 നായിരുന്നു ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. മൂന്നു ദിവസത്തിന് ശേഷം മെയ് 11 ന് ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ് പതിപ്പായ നടികര് തിലകവും തിയേറ്ററുകളിലെത്തി.
മഹാനടി ബോക്സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു കാഴ്ച വച്ചത്. ഒപ്പം മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസയും നേടി. സിനിമ കണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയിരുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകനും അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞത് കീര്ത്തിയുടെ അസാധ്യമായ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല രണ്ടു ഭാഷകളില് പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം മികച്ച ഫീച്ചര് ഫിലിമിനും വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിനുമുള്ള അവാര്ഡുകളും നേടിയിരുന്നു.
എന്നാല് കീര്ത്തി സുരേഷ് ഈ സിനിമ ആദ്യം നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കീര്ത്തി തന്നെയാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തനിക്ക് നല്ലൊരു തുടക്കം ലഭിച്ച സിനിമയാണ് ഇതെന്നും ഒരു നടിയെന്ന നിലയില് മികച്ച കാഴ്ച വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഈ ചിത്രമെന്നും കീര്ത്തി പറഞ്ഞു. അതുവരെ കൊമേഷ്യല് സിനിമകള് മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന കീർത്തിയുടെ പ്രൊഫഷണല് ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു.
തുടക്കത്തില് ആ സിനിമ നിരസിക്കാനുള്ള കാരണത്തെ കുറിച്ച് കീര്ത്തി പറഞ്ഞതിങ്ങനെ
"എനിക്ക് സിനിമ വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നാഗ് അശ്വനിനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇത് ഞാന് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു. ആ മികച്ച നടിയെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അത്തരമൊരു പ്രൊജക്ട് ആരായാലും ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷേ അത് ഞാന് ഇല്ലാതാക്കരുത് എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ഓരേയൊരു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ നാഗിന് അത്രയധികം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്തത്", കീര്ത്തി പറഞ്ഞു.
പ്രശസ്ത നടി സാവിത്രിയുടെ അസാധാരണമായ യാത്രയും വ്യക്തിപരവും തൊഴില്പരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതുമൊക്കെ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരങ്ങളിലൊരാളായി അവര് മാറിയതും അവരുടെ ജീവിതവും പ്രതിസന്ധിയും 1980 ല് അവര് കോമയിലേക്ക് വീണതും പിന്നീട് ഒരു പത്ര പ്രവര്ത്തകന്റെ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആരാധകര് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതം ജെമിനി ഗണേഷുമായുള്ള പ്രണയവും തകര്ച്ചയും മദ്യപാനവും സാമ്പത്തിക തകര്ച്ചയുമൊക്കെ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബാലതാരമായി സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയ കീര്ത്തി പ്രിയദര്ശന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഗീതാഞ്ജലി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. മോഹന്ലാലാണ് ഈ ചിത്രത്തില് കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തിയത്.
പിന്നീട് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും തെലുഗുവിലുമൊക്കെയായി ഒട്ടേറെ സിനിമകള് ചെയ്തു. നടി മേനകയുടെയും നിര്മാതാവായ സുരേഷിന്റെയും മകള് കൂടിയാണ് കീര്ത്തി.