72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം ഉടന്; കടുത്ത മത്സരം, പ്രതീക്ഷയോടെ മലയാള സിനിമ
രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അതിഗംഭീര പ്രകടനത്തിന് മമ്മൂട്ടി ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആരാധകര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 4:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. വൈകിട്ട് 5.30ന് ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ മീഡിയ സെന്ററില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് 2024-ൽ സെൻസർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളുടെ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. പ്രശസ്ത മലയാള സംവിധായകൻ ജയരാജാണ് ജൂറി ചെയർമാൻ. വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ സിനിമകൾ വിലയിരുത്തിയ 11 അംഗ ജൂറി ഈ മാസം ആദ്യം തന്നെ അന്തിമ നിർണയം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
ഇത്തവണയും മലയാള സിനിമ ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ ലോകം. കഴിഞ്ഞ വർഷം കലാപരമായും സാങ്കേതികമായും ശ്രദ്ധ നേടിയ നിരവധി മലയാള ചിത്രങ്ങൾ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടിക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമോ?
ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്നത് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരമാണ്. രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അതിഗംഭീര പ്രകടനത്തിന് മമ്മൂട്ടി ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ആരാധകർക്കിടയിൽ ശക്തമാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഹൊറർ ഡ്രാമയിൽ കൊടുമൺ പോറ്റിയായി അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനം രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ കഥാപാത്രത്തിനുള്ള അഭിനയത്തിന് മമ്മൂട്ടിക്ക് നേരത്തെ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേശീയ തലത്തിലും അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആരാധകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.
ബ്ലെസ്സി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ആടുജീവിതം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും പ്രധാന മത്സരാർത്ഥികളിലൊരാളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നജീബ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിനായി നടത്തിയ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ തയ്യാറെടുപ്പും കഥാപാത്രത്തിലേക്കുള്ള സമർപ്പണവും രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്നായി പൃഥ്വിരാജിന്റെ അഭിനയത്തെ നിരവധി സിനിമാ നിരൂപകരും വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിജയരാഘവന്
ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വിജയ രാഘവന്ക മികച്ച നടനുള്ള സാധ്യതാപട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചിത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രിതവും തീവ്രവുമായ പ്രകടനം വലിയ പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു.
മലയാള സിനിമയുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ
മികച്ച നടനുള്ള വിഭാഗം മാത്രമല്ല, മറ്റ് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണുള്ളത്. 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' സാങ്കേതിക മികവ്, മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം, എഡിറ്റിംഗ്, ശബ്ദലേഖനം തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 200 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാള ചിത്രമെന്ന നേട്ടവും സിനിമയുടെ ജനപ്രീതി തെളിയിക്കുന്നു.
'ഭ്രമയുഗം' മികച്ച ചിത്രം, ഛായാഗ്രഹണം, കലാസംവിധാനം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിഭാഗങ്ങളിലും ശക്തമായ മത്സരാർത്ഥിയാണ്. അതേസമയം 'കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം' തിരക്കഥ, സംവിധാനം, അഭിനയം എന്നിവയിലും ശ്രദ്ധേയമായ എൻട്രിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
മികച്ച നടിക്കുള്ള പോരാട്ടം
മികച്ച നടിക്കുള്ള മത്സരവും ഇത്തവണ കടുത്തതായിരിക്കും. 'അമരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് സായി പല്ലവിയുടെ പേരാണ് പ്രധാനമായി ഉയരുന്നത്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ വൈകാരിക തീവ്രത അതിസൂക്ഷ്മമായി അവതരിപ്പിച്ചതിന് സായി പല്ലവിക്ക് ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാപ്രേമികളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഷകളിൽ നിന്നുമുള്ള നിരവധി ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളും വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മത്സരിക്കുന്നു. ചിയാൻ വിക്രം നായകനായ 'തങ്കലാൻ', വിജയ് സേതുപതിയുടെ 'മഹാരാജ', ധനുഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച 'രായൻ', 'വിടുതലൈ പാർട്ട് 2', 'കൊട്ടുകാളി', 'ഇന്ത്യൻ 2' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ വിവിധ സാങ്കേതിക-കലാപര വിഭാഗങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. 'കൽക്കി 2898 എഡി' ദൃശ്യവിസ്മയത്തിനും വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റ്സിനും സാങ്കേതിക മികവിനും പുരസ്കാര സാധ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, മുൻ ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ അല്ലു അർജുന്റെ ആരാധകരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്.
മലയാളത്തിന് വീണ്ടും സുവർണ നേട്ടമുണ്ടാകുമോ?
അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഷാജി എൻ. കരുണ്, പ്രിയദർശൻ എന്നിവർക്കുശേഷം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജൂറിയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്ന മലയാള സംവിധായകനാണ് ജയരാജ്. 2012-ലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ജൂറിയിലും അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു.
മലയാള സിനിമ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ദേശീയ-അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്. കലാമൂല്യവും സാങ്കേതിക മികവും ഒരുപോലെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് 2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയത്. അതിനാൽ തന്നെ 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മലയാളത്തിന് മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാപ്രേമികളും അണിയറപ്രവർത്തകരും.
ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ ആരെ തേടിയെത്തുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാകും. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വീണ്ടും ദേശീയ പുരസ്കാര വേദിയിൽ തിളങ്ങാനാകുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.