ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം ഇന്ന്; വേദി ഗുജറാത്തിലെ ഏകതാ നഗർ
1954ൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് വിതരണച്ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 10:18 AM IST
ഗാന്ധിനഗർ: 2024ലെ 72-ാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളുടെ വിതരണച്ചടങ്ങ് ഇന്ന് ഗുജറാത്തിലെ നർമദ ജില്ലയിലുള്ള ഏകതാ നഗറിൽ നടക്കും. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ പ്രതിഭകൾക്ക് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. 2024ൽ സെൻസർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിലെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്.
ചരിത്രപരമായ വേദിമാറ്റം
1954ൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഡൽഹിക്ക് പുറത്ത് വിതരണച്ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 1971ൽ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ദേശീയ തലസ്ഥാനം വിട്ട് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വേദി മാറ്റുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ ഭാരത് ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം ഈ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത്.
വരും വർഷങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമായി പുരസ്കാര ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമയായ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റിക്ക് സമീപം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും വൻ നിര പങ്കെടുക്കും. ഗുജറാത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടും.
മലയാളത്തിന് അഭിമാനനേട്ടം
ഇത്തവണ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം രണ്ടുപേർ പങ്കിടും. രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഭ്രമയുഗം എന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിയും കബീർ ഖാൻ ഒരുക്കിയ ചന്ദു ചാമ്പ്യൻ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് കാർത്തിക് ആര്യനുമാണ് മികച്ച നടന്മാരായത്. കൊടുമൺ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അനശ്വരമാക്കിയാണ് മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയത്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് കൊടുമൺ പോറ്റി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ നേട്ടത്തോടെ ദേശീയ തലത്തിൽ മലയാള സിനിമയുടെ യശസ്സ് വീണ്ടും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പാരാലിമ്പിക് സ്വർണമെഡൽ ജേതാവ് മുരളീകാന്ത് പേട്കറുടെ ജീവിതം അവതരിപ്പിച്ചാണ് കാർത്തിക് ആര്യൻ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ആദിത്യ ധർ നിർമിച്ച് ആദിത്യ സുഹാസ് ജംഭാലെ സംവിധാനം ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾ 370 ആണ് മികച്ച ചിത്രം. കശ്മീരിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് യാമി ഗൗതം മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ടൊവിനോ തോമസ് നായകനായ എആർഎം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അങ്ങു വാന കോണിലു എന്ന ഗാനാലാപനത്തിന് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. ഭ്രമയുഗം എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ കാമറ ചലിപ്പിച്ച ഷെഹ്നാദ് ജലാലാണ് മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടുന്നത്.
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അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സിനിമാ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് മുതിർന്ന കന്നഡ നടൻ അനന്ത് നാഗിന് 2024ലെ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ചടങ്ങിൽ വച്ച് രാഷ്ട്രപതി സമ്മാനിക്കും. സമാന്തര സിനിമകളിലൂടെയും വാണിജ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരമോന്നത പുരസ്കാരത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ശ്യാം ബെനഗൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അനന്ത് നാഗ് കന്നഡയ്ക്ക് പുറമെ മറാത്തി, ഹിന്ദി, മലയാളം ഭാഷകളിലും തൻ്റെ അഭിനയ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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