സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം: മമ്മൂട്ടി മികച്ച നടൻ; ഷംല ഹംസ മികച്ച നടി, അവാർഡ് വാരികൂട്ടി 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്'
'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ'യിലെ പ്രകടനത്തിന് ഷംല ഹംസ മികച്ച നടിയായി. 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' മികച്ച ചിത്രമായും ചിദംബരം മികച്ച സംവിധായകനായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
Published : November 3, 2025 at 3:57 PM IST
തൃശൂർ: മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ കൊടുമൺ പോറ്റി, ചാത്തൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി. കാഴ്ചക്കാരിൽ അതിശയവും ഭീതിയും നിറച്ച ഈ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന എട്ടാമത് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് കൂടിയാണ്. ഷംല ഹംസയാണ് 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ' എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിലൂടെ മികച്ച നടിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം തൃശൂർ രാമനിലയത്തിൽവച്ച് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് നടത്തിയത്. ജൂറി അധ്യക്ഷൻ പ്രകാശ് രാജ്, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി തുടങ്ങി ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. നടൻ ടൊവിനോ തോമസിന് മികച്ച നടനുള്ള പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
നേട്ടങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്'
'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' ചിത്രം 10 അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടി ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു. മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച സംവിധായകൻ, മികച്ച തിരക്കഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ചിത്രം നേടിയത്. 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിൻ്റെ സംവിധായകൻ ചിദംബരം മികച്ച സംവിധായകനായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷൈജു ഖാലിദ്, ശബ്ദരൂപകല്പന ഷിജിൻ മെൽവിൻ, അഭിഷേക്, കലാസംവിധാനം അജയൻ ചാലിശ്ശേരി, ഗാനരചയിതാവ് വേടൻ ('കുതന്ത്രം' എന്ന ഗാനം) എന്നിവരും 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപ്രീതിയും കലാമേൻമയുമുള്ള ചിത്രമായും 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' ജനപ്രിയ സിനിമയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പ്രേക്ഷകരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
മറ്റ് പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങൾ
'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ'യിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ഷംല ഹംസ പുരസ്കാരം നേടിയത്, ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ഫാസിൽ മുഹമ്മദ് മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 'ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ' മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മികച്ച സ്വഭാവനടനുള്ള പുരസ്കാരം സിദ്ധാർഥ് ഭരതനും ലഭിച്ചു. മികച്ച സ്വഭാവനടി ലിജോമോൾ, മികച്ച പിന്നണി ഗായിക സെബ ടോമി (ചിത്രം: അം അഃ) എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
മികച്ച ഗായകനായി കെഎസ് ഹരിശങ്കർ ('കിളിയേ', ചിത്രം: എആർഎം) തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 'പ്രഭയായ് നിനച്ചതെല്ലാം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പായൽ കപാഡിയ സ്ത്രീ-ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേക അവാർഡിന് അർഹയായി. 'പാരഡൈസ്' എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്, ഇതിൻ്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രത്യേക പ്രശംസയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രത്യേക പരാമർശങ്ങൾ
മികച്ച നടിക്കുള്ള പ്രത്യേക പരാമർശം ദർശന രാജേന്ദ്രനും (പാരഡൈസ്), ജ്യോതിർമയിയും (ബൊഗെയ്ൻവില്ല) പങ്കിട്ടെടുത്തു. അഭിനയത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പരാമർശത്തിന് ആസിഫ് അലിക്കും (കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം) ടൊവിനോ തോമസിനും (എആർഎം) അർഹത ലഭിച്ചു. പ്രാഥമിക ജൂറി വിലയിരുത്തിയ 38 ചിത്രങ്ങളാണ് നടൻ പ്രകാശ് രാജ് അധ്യക്ഷനായ അന്തിമ ജൂറിയുടെ പരിഗണനയിൽ വന്നത്. ഏകദേശം 35 ചിത്രങ്ങളാണ് ജൂറിയുടെ അന്തിമ പരിഗണനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, രണ്ടു ദിവസം മുൻപാണ് ജൂറിയുടെ സ്ക്രീനിങ് പൂർത്തിയായത്.
സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലെ അവാർഡുകൾ
ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെൺവിഭാഗത്തിൽ സയനോര (ബറോസ്), ആൺവിഭാഗത്തിൽ രാജേഷ് ഗോപി (ബറോസ്) എന്നിവർ പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടെടുത്തു. 'എആർഎം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിന് ജിതിൻ, അനിരുദ്ധ് മുഖർജി എന്നിവർ അവാർഡിന് അർഹരായി. മികച്ച മേക്കപ്പ്മാനായി റോണക്സ് സേവ്യറിനെയും (ഭ്രമയുഗം, ബൊഗെയ്ൻവില്ല) വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിന് സമീറ സനീഷിനെയും (രേഖാചിത്രം, ബൊഗെയ്ൻവില്ല) തെരഞ്ഞെടുത്തു.
സംഗീത സംവിധാനം സുഷിൻ ശ്യാം (ബൊഗെയ്ൻവില്ല), പശ്ചാത്തലസംഗീതം ക്രിസ്റ്റോ ക്സേവ്യർ (ഭ്രമയുഗം), എഡിറ്റിങ് സൂരജ് (കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം), സിങ്ക് സൗണ്ട് അജയൻ അടാട്ട് (പണി), നൃത്തസംവിധാനം ഉമേഷ് (ബൊഗെയ്ൻവില്ല), തിരക്കഥ (അഡാപ്റ്റേഷൻ) ലാജോ ജോസ്, അമൽ നീരദ് (ബൊഗെയ്ൻവില്ല), മികച്ച കഥാകൃത്ത് പ്രസന്ന വിത്താനഗെ (പാരഡൈസ്) എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരം നേടിയ മറ്റു പ്രധാനികൾ.
സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ
സിഎസ് മീനാക്ഷിയുടെ 'പെൺപാട്ട് താരകൾ' മികച്ച ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, ഇത് സിനിമാ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടമാണ്. ഡോ. വത്സൻ വാതുശേരിക്ക് 'മറയുന്ന നാലുകെട്ടുകളും മലയാള സിനിമയിൽ മാറുന്ന ഭാവുകത്വവും' എന്ന ലേഖനത്തിന് മികച്ച ചലച്ചിത്ര ലേഖനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ പുരസ്കാര ചരിത്രം
മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയതോടെ, ഇത് മമ്മൂട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരമാണ്. 1984ൽ 'അടിയൊഴുക്കുകൾ', 1985ൽ 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ', 'മൃഗയ', 'മഹായാനം', 1993ൽ 'വിധേയൻ', 'പൊന്തൻമാട', 'വാത്സല്യം', 2004ൽ 'കാഴ്ച', 2009ൽ 'പാലേരി മാണിക്യം', 2022ൽ 'നൻപകൽ നേരത്തുമയക്കം' എന്നിവയായിരുന്നു മുൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ. 1981ൽ 'അഹിംസ'യിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള പുരസ്കാരവും 1985ൽ 'യാത്ര', 'നിറക്കൂട്ട്' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2023ൽ 'കാതൽ ദ കോർ' എന്ന ചിത്രത്തിന് മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ 'മതിലുകൾ', 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ' (1989), 'പൊന്തൻമാട', 'വിധേയൻ' (1993), 'ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ' (1998) എന്നിവയിലെ അഭിനയത്തിന് മൂന്ന് തവണ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്: ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രം
ഭാഷാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്ത 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്' ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസിൽ 200 കോടി കടന്നിരുന്നു. ജാൻ എ മന്നിന് ശേഷം ചിദംബരം രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ഈ സർവൈവൽ ത്രില്ലർ 2024 ഫെബ്രുവരി 22നാണ് തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. കൊച്ചിയിലെ മഞ്ഞുമ്മലിൽ നിന്നും ഒരു സംഘം സുഹൃത്തുക്കൾ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് യാത്ര പോവുന്നതും അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രമേയം.
കൊടൈക്കനാലിലെ ഡെവിൾസ് കിച്ചൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുണാ കേവ്സിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത സിനിമ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ഐഎംഡിബി പുറത്തുവിട്ട 2024ലെ ജനപ്രിയ സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചിത്രങ്ങളിൽ 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സും' ഇടം നേടിയിരുന്നു. സൗബിൻ ഷാഹിർ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ബാലു വർഗീസ്, ഗണപതി, ലാൽ ജൂനിയർ, ചന്തു സലീംകുമാർ, അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ, ദീപക് പറമ്പോൽ, ഖാലിദ് റഹ്മാൻ, അരുൺ കുര്യൻ, വിഷ്ണു രഘു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. പറവ ഫിലിംസും ശ്രീ ഗോകുലം മൂവിസും ചേർന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ച ഈ ചിത്രം ബാബു ഷാഹിർ, സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷോൺ ആൻ്റണി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിച്ചത്.
പുരസ്കാരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
- മികച്ച നടൻ: മമ്മൂട്ടി (ഭ്രമയുഗം)
- മികച്ച നടി: ഷംല ഹംസ (ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ)
- മികച്ച ചിത്രം: മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്
- മികച്ച സംവിധായകൻ: ചിദംബരം (മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്)
- മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം: ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ
- മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്ത്: ചിദംബരം (മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്)
- മികച്ച സ്വഭാവ നടൻ: സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, സൗബിൻ ഷാഹിർ
- മികച്ച സ്വഭാവ നടി: ലിജോമോൾ
- നവാഗത സംവിധായകൻ: ഫാസിൽ മുഹമ്മദ് (ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ)
- ജനപ്രിയചിത്രം: പ്രേമലു
