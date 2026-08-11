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തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുമായി ഒരു ട്രെൻഡി മുത്തശ്ശി!! '40 ഡെയ്‌സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി' സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ച ഷിഫിന ബബിൻ പക്കർ ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

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40 DAYS OF HOUSE PARTY (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 11, 2026 at 9:48 AM IST

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കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രമാണ് '40 ഡെയ്‌സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്ത്. 'രോമാഞ്ചം', 'ആവേശം' എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ച ഷിഫിന ബബിൻ പക്കർ ആണ് സിനിമയുടെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.

അനന്തു എന്‍റ‍‍ര്‍ടെയ്ൻമെന്‍റ്സ്, തിയേറ്റർ ഓഫ് ഡ്രീംസ് എന്നീ ശ്രദ്ധേയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന '40 ഡെയ്‌സ് ഓഫ് ഹൗസ് പാർട്ടി' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ വേറിട്ട രീതിയിലുള്ള സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ആണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 'എന്‍റെ ജീവിതം എന്‍റെ നിയമം' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അഡിഡാസ് ജാക്കറ്റുമിട്ട് ട്രഡീഷണൽ ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡി മുത്തശ്ശിയെയാണ് പോസ്റ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവന്നതോടെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഡോ. അനന്തു എസ്, ഡോൾവിൻ കുര്യാക്കോസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ അടുത്തിടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. സിനിമയുടേതായി അടുത്തിടെ നടന്ന പൂജ ചടങ്ങിൽ തമിഴ് സൂപ്പർ താരം സൂര്യ ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങളും സിനിമയിലെ അണിയറപ്രവർത്തകരും സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 6-ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ സാങ്കേതിക നിരയിൽ മലയാളത്തിലെ മുൻനിര പ്രവർത്തകരാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്: ആൽബി ആന്‍റണി, എഡിറ്റർ: വിവേക് ഹർഷൻ എന്നിവരാണ്. സിനിമയുടെ സംഗീതം: ബിബിൻ അശോക് ആണ് നിര്‍വഹിക്കുന്നത്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: വിഷ്‌ണു ഗോവിന്ദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ മാനവ് സുരേഷ്, കോസ്റ്റ്യൂം: മഷർ ഹംസ, മേക്കപ്പ്: റോണക്‌സ് സേവ്യർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളര്‍: കിഷോർ പുറക്കാട്ടിരി, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍: മൻസൂർ റഷീദ്, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അഖിൽ ദാമോദർ, എക്സി.പ്രൊഡ്യൂസർ അമൽ സേവ്യർ മനക്കത്തറയിൽ, രതീഷ് മണ്ണാർക്കാട്, ഗാനരചന വിനായക് ശശികുമാർ, കോറിയോഗ്രഫി ഷെരീഫ് മാസ്റ്റർ, സിങ്ക് സൗണ്ട് വൈശാഖ് പി.വി, സ്റ്റിൽസ് ഷെയ്ൻ സബൂറ, പിആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽ കുമാർ, കളറിസ്റ്റ് രമേഷ് സി.പി, ഡിഐ കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ അഭിലാഷ് ചാക്കോ, പിആർഒ ആതിര ദിൽജിത്ത്.

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TAGGED:

SHIFINA BABIN PAKKER DIRECTOR
40 DAYS OF HOUSE PARTY MOVIE
KUNCHACKO BOBAN
UPCOMING MALAYALAM MOVIE
40 DAYS OF HOUSE PARTY POSTER

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