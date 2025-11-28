ഐഎഫ്എഫ്കെയ്ക്ക് ഡിസംബര് 12ന് തിരിതെളിയും; ഇരുന്നൂറിലധികം ചിത്രങ്ങള്, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ പുരസ്കാരം കെല്ലി ഫൈഫ് മാര്ഷലിന്
അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരവിഭാഗത്തില് 14 സിനിമകളും മലയാള സിനിമ ടുഡേ വിഭാഗത്തില് 12 ചിത്രങ്ങളും ഇന്ത്യന് സിനിമ നൗ വിഭാഗത്തില് ഏഴു സിനിമകളും പ്രദര്ശിപ്പിക്കും.
Published : November 28, 2025 at 7:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 30-ാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ-യ്ക്ക് 2025 ഡിസംബര് 12 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തില് തിരി തെളിയും. ഡിസംബര് 19 വരെ എട്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മേളയില് എഴുപതോളം രാജ്യങ്ങളില്നിന്നുള്ള 200-ല്പ്പരം ചിത്രങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കും.
30-ാമത് പതിപ്പ് പ്രമാണിച്ച് മുന്വര്ഷങ്ങളിലേതിനെക്കാള് മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങള് അധികമായി ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 16 തിയേറ്ററുകളിലായാണ് പ്രദര്ശനം നടക്കുക. ഇത്തവണ ഒരു തിയേറ്റര് കൂടി അധികമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാര്ഡ്
30-ാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ-യിലെ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ അവാര്ഡ് കനേഡിയന് ചലച്ചിത്രകാരി കെല്ലി ഫൈഫ് മാര്ഷലിന് സമ്മാനിക്കും. അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും ശിൽപ്പവും പ്രശംസാപത്രവുമടങ്ങുന്നതാണ് അവാര്ഡ്.
സിനിമയെ സമരായുധമാക്കി സമൂഹത്തിലെ അനീതികള്ക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന നിര്ഭയരായ വനിതാ ചലച്ചിത്രപ്രവര്ത്തകരെ ആദരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 26-ാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ-യിലാണ് 'സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സിനിമ' അവാര്ഡ് ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. കുര്ദിഷ് സംവിധായിക ലിസ കലാന് ആയിരുന്നു പ്രഥമ ജേതാവ്. ഇറാന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിരന്തരമായ പീഡനത്തിന് വിധേയയായിട്ടും അവകാശപ്പോരാട്ടം തുടരുന്ന ചലച്ചിത്രകാരി മഹ്നാസ് മുഹമ്മദി, കെനിയയിലെ യാഥാസ്ഥിതിക മൂല്യങ്ങള്ക്കെതിരെ പൊരുതുന്ന സംവിധായിക വനൂരി കഹിയു, ഇന്ത്യന് സംവിധായിക പായല് കപാഡിയ എന്നിവരാണ് മുന്വര്ഷങ്ങളില് ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹരായത്.
കറുത്ത വര്ഗക്കാരോടുള്ള വംശീയമുന്വിധിക്കെതിരെ സിനിമയിലൂടെ പൊരുതുന്ന കെല്ലി ഫൈഫ് മാര്ഷലിന്റെ 'ബ്ളാക്ക് ബോഡീസ്' (2020) എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം ടൊറന്റോ ഇന്റര്നാഷണല് ഫെസ്റ്റിവലില് മേളയുടെ ആദ്യ 'ചേഞ്ച്മേക്കര്' അവാര്ഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത വര്ഗക്കാരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളില് ഊന്നിയുള്ള ഹേവന് (2018) എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അവര് തന്റെ വരവറിയിച്ചത്. കലയിലൂടെ കറുത്ത വര്ഗക്കാരുടെ സമുദായത്തെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും സാമൂഹികനീതിക്കും വേണ്ടി രൂപംകൊടുത്ത 'മേക്ക് റിപ്പിള്സ്' എന്ന സന്നദ്ധസംഘടനയുടെ സഹസ്ഥാപക കൂടിയാണ് കെല്ലി ഫൈഫ്.
ടെലിവിഷന് രംഗത്തും പരസ്യചിത്രനിര്മ്മാണ രംഗത്തും തന്റെ കൈയൊപ്പ് പതിപ്പിച്ച കെല്ലിയുടെ 'ബ്ളാക്ക് എലിവേഷന് മാപ്പ്' എന്ന പ്രചാരണചിത്രം നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരങ്ങള് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2025-ലെ ടൊറന്റോ ഇന്റര്നാഷണല് ഫെസ്റ്റിവലില് കെല്ലിയുടെ 'ഡീമണ്സ്' എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രം ഔദ്യോഗിക സെലക്ഷന് നേടി. സ്വന്തം ജനതയുടെ അതിജീവനവും സ്നേഹവും കരീബിയന് പ്രവാസി ജീവിതവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയാണ് കെല്ലിയുടെ ചിത്രങ്ങള്.
മേളയുടെ മുഖ്യ ആകര്ഷണങ്ങള്
അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരവിഭാഗത്തില് 14 സിനിമകളും മലയാള സിനിമ ടുഡേ വിഭാഗത്തില് 12 ചിത്രങ്ങളും ഇന്ത്യന് സിനിമ നൗ വിഭാഗത്തില് ഏഴു സിനിമകളും പ്രദര്ശിപ്പിക്കും. ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തില് അറുപതിലധികം സിനിമകള് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കലൈഡോസ്കോപ്പ് വിഭാഗത്തില് എട്ടു സിനിമകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കും. ഫീമെയിൽ ഫോക്കസ്, മിഡ്നൈറ്റ് സിനിമ, റെസ്റ്റോര്ഡ് ക്ളാസിക്സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും സിനിമകള് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിഖ്യാത ബംഗാളി ചലച്ചിത്രകാരന് ഋത്വിക് ഘട്ടക്കിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി പ്രമാണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലു ചിത്രങ്ങള് മേളയില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കും. സംവിധായകന് ഷാജി എന്. കരുണ്, സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ എം.ടി വാസുദേവന് നായര് എന്നിവര്ക്ക് സ്മരണാഞ്ജലിയര്പ്പിക്കുന്ന 'ഹോമേജ്' വിഭാഗത്തില് ഇരുവരുടെയും രണ്ടു ചിത്രങ്ങള് വീതം പ്രദര്ശിപ്പിക്കും.
കണ്ട്രി ഫോക്കസ്: വിയറ്റ്നാം
വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന്റെ അന്പതാം വാര്ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'കണ്ട്രി ഫോക്കസ്' വിഭാഗത്തില് വിയറ്റ്നാമില്നിന്നുള്ള അഞ്ചു ചിത്രങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
റെട്രോസ്പെക്റ്റിവ് വിഭാഗത്തില് ഹിന്ദി സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സയ്യിദ് അഖ്തര് മിര്സയുടെ മൂന്നു സിനിമകള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കും.
13,000-ല്പ്പരം ഡെലിഗേറ്റുകള് മേളയില് പങ്കെടുക്കും. 200-ഓളം ചലച്ചിത്രപ്രവര്ത്തകര് അതിഥികളായി എത്തുന്നുണ്ട്. മേളയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിനിമകളുടെ പിന്നണിപ്രവര്ത്തകര്, ഒഫീഷ്യല്സ്, ഗസ്റ്റ്, സ്പോണ്സര്മാര്, മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് എന്നിവരുള്പ്പെടെ 15,000-ത്തോളം പേരുടെ പങ്കാളിത്തം 30-ാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ-യില് ഉണ്ടാവും.
എക്സിബിഷന്
മേളയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് എക്സിബിഷനുകള് സംഘടിപ്പിക്കും. മേളയുടെ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട ചരിത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന 'ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ എക്സ്പീരിയന്സിയ', ഋത്വിക് ഘട്ടക്കിന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് ബംഗാളിലെ ഇന്ഫര്മേഷന് ആൻഡ് കള്ച്ചറല് അഫയേഴ്സ് വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എക്സിബിഷന് എന്നിവ മുഖ്യവേദിയായ ടാഗോര് തിയേറ്റര് പരിസരത്ത് സജ്ജീകരിക്കും. ചലച്ചിത്ര കലാസംവിധായകന് കൂടിയായിരുന്ന ആര്ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെ ജന്മശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൊക്കേഷന് സ്കെച്ചുകള് ന്യൂ തിയേറ്റര് പരിസരത്ത് പ്രദര്ശിപ്പിക്കും. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെയും ആര്ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി സമ്മാന് ട്രസ്റ്റിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ എക്സിബിഷന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
അനുബന്ധ പരിപാടികള്
മേളയുടെ ഭാഗമായി ഓപ്പണ് ഫോറം, ഇന് കോണ്വര്സേഷന്, മീറ്റ് ദ ഡയറക്ടര്, അരവിന്ദന് സ്മാരക പ്രഭാഷണം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കും. കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടികള് നഗരത്തിലെ സാംസ്കാരിക ഇടനാഴിയായ മാനവീയം വീഥിയില് സംഘടിപ്പിക്കും.
പുരസ്കാരങ്ങള്
ഡിസംബര് 19-ന് നിശാഗന്ധിയില് നടക്കുന്ന സമാപനച്ചടങ്ങില് പുരസ്കാരങ്ങള് സമര്പ്പിക്കും. മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവര്ണ ചകോരത്തിന് അര്ഹമാവുന്ന സിനിമയ്ക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. രജത ചകോരത്തിന് അര്ഹമാവുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിന് നാലു ലക്ഷം രൂപയും രജതചകോരത്തിന് അര്ഹത നേടുന്ന നവാഗത സംവിധായക പ്രതിഭയ്ക്ക് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
പ്രേക്ഷക പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹമാവുന്ന സിനിമയുടെ സംവിധാനത്തിന് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും കെ.ആര്. മോഹനന് എന്ഡോവ്മെൻറ് അവാര്ഡ് നേടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച നവാഗത സംവിധായക പ്രതിഭയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. ഫിപ്രസ്കി, നെറ്റ്പാക് അവാര്ഡുകളും സമാപനച്ചടങ്ങില് സമ്മാനിക്കും.
ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ-യുടെ ഹ്രസ്വചരിത്രം
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോര്പ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില് 1994 ഡിസംബര് 17 മുതല് 23 വരെ കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് ആദ്യ ചലച്ചിത്രമേള നടന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ 1995 നവംബര് ഒന്നിന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തില് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. വിദേശത്തുനിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള് പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മേളയായിരുന്നു അത്. 1998 ഏപ്രില് 5 മുതല് 12 വരെ നടന്ന മൂന്നാമത്തെ മേളയില് വിഖ്യാത പോളിഷ് സംവിധായകന് ക്രിസ്റ്റോഫ് സനൂസി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖര് പങ്കെടുത്തു.
ഇ.കെ. നായനാര് സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം നാലാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള 1999 ഏപ്രില് മൂന്നു മുതല് 10 വരെ കൊച്ചിയില് നടന്നു. നാലാം മേളയില് എത്തുമ്പോഴേക്കും ചലച്ചിത്ര നിര്മ്മാതാകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ഫിയാഫിന്റെ അംഗീകാരം ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ-ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. മത്സരവിഭാഗം ആരംഭിച്ചത് ഈ മേളയിലാണ്.
2000 മാര്ച്ച് 31 മുതല് ഏപ്രില് ഏഴുവരെ കോഴിക്കോട് നടന്ന അഞ്ചാമത് ചലച്ചിത്രമേളക്കുശേഷം തിരുവനന്തപുരം സ്ഥിരം വേദിയായി നിശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. 25-ാമത് ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ, കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തലശ്ശേരി, പാലക്കാട് എന്നീ നാലിടങ്ങളിലായാണ് നടത്തിയത്.
