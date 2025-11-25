ETV Bharat / entertainment

വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ കാണാം: ഐഎഫ്എഫ്കെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ തുടങ്ങി: പൊതുവിഭാഗത്തിന് 1180 രൂപ, വിദ്യാർഥികൾക്ക് 590 രൂപ

30-ാം വാർഷിക നിറവിൽ ഐഎഫ്എഫ്കെ; ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം

IFFK 2025 dates declared Kerala Film Academy events International Film Festival Kerala Thiruvananthapuram film fest venues
ഐഎഫ്എഫ്കെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ തുടങ്ങി (IFFK)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 11:15 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 30-ാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ (ഐഎഫ്എഫ്കെ) പ്രതിനിധി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. ഡിസംബര്‍ 12 മുതൽ 19 വരെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് മേള നടക്കുന്നത്. registration.iffk.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി പ്രതിനിധികൾക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്താവുന്നതാണ്.

പൊതു വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് 1180 രൂപയും (ജിഎസ്ടി ഉള്‍പ്പെടെ) വിദ്യാർഥികൾക്ക് 590 രൂപയുമാണ് പ്രതിനിധി ഫീസ്. ഫിലിം സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങള്‍, ചലച്ചിത്ര-ടിവി പ്രൊഫഷണലുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്. പ്രധാന വേദിയായ ടാഗോർ തിയറ്ററിൽ നേരിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമായിരിക്കും. ഏഷ്യന്‍, ആഫ്രിക്കന്‍, ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കന്‍ സിനിമകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന രാജ്യാന്തര മത്സരം, വേള്‍ഡ് സിനിമ, ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ നൗ, മലയാളം സിനിമ ടുഡേ, കണ്‍ട്രി ഫോക്കസ് വിഭാഗങ്ങള്‍ എന്നിവ മേളയിൽ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും.

ഐഎഫ്എഫ്കെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ തുടങ്ങി (IFFK)

സംവിധായകര്‍, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്‍, ജൂറി അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ ഇരുന്നൂറിലധികം വിദേശ അതിഥികള്‍ മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി അറിയിച്ചു. ഓപ്പണ്‍ ഫോറങ്ങള്‍, മീറ്റ് ദി ഡയറക്ടര്‍ സെഷനുകള്‍, കലാപരിപാടികള്‍ എന്നിവയും മേളയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. പ്രധാന വേദിയായ ടാഗോര്‍ തിയറ്ററില്‍ ഇത്തവണ 30-ാം വാര്‍ഷികം പരിഗണിച്ച് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തെയും അതികായരായ പ്രതിഭകളെയും ആദരിക്കുന്ന പരിപാടികളും ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി അജോയ് അറിയിച്ചു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം കൂടിയായതിനാല്‍ ചലച്ചിത്ര പ്രേമികള്‍ക്ക് പരമാവധി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമൊരുക്കിയാണ് മേളയുടെ തീയതികള്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഡിസംബര്‍ ഒൻപതിന് ഒന്നാം ഘട്ടവും 11ന് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പും പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതോടെ വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രേമികള്‍ക്ക് ഡിസംബര്‍ 12ന് ആരംഭിക്കുന്ന മേളയില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്താം.

ഒൻപത് വേദികൾ

ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തിലെ ഒൻപത് വേദികളിലായാണ് ചലച്ചിത്ര മേള നടക്കുക. തമ്പാനൂരുള്ള ഹോട്ടല്‍ ഹൊറൈസണ്‍ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വേദികളിലും ചലച്ചിത്ര പ്രദര്‍ശനവുമുണ്ടാകും. നിശാഗന്ധി, ടാഗോര്‍ തിയറ്റർ, കലാഭവൻ തിയറ്റർ, കൈരളി-ശ്രീ-നിള തിയറ്റർ, ന്യൂ തിയറ്റർ, ഏരീസ് പ്ലക്‌സ് തിയറ്റർ, അജന്ത തിയറ്റർ, ശ്രീ പത്മനാഭ തിയറ്റർ എന്നിവയാണ് വേദികള്‍. സിനിമകളുടെ കാറ്റഗറി തിരിച്ചു ദിവസേനയുള്ള ഷെഡ്യൂള്‍ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്നും പുതുതായി എത്തിയ ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഈ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അക്കാദമി സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

