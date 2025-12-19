ഐഎഫ്എഫ്കെ കൊടിയിറങ്ങി: 'ആ ബീഫ് അല്ല ഈ ബീഫ്'; കേന്ദ്രത്തിന് പറ്റിയ അമളിയെ പരിഹസിച്ച് പിണറായി വിജയൻ
മേള തകർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുവെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുവെന്ന് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി. അബ്ദെറഹ്മാൻ സിസാക്കോയ്ക്ക് സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നൽകി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 7:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെതന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്രമേളയായി കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേള മാറിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അതിജീവനത്തിനായി പൊരുതുന്ന മൂന്നാംലോക രാജ്യങ്ങളിലെ സിനിമകൾക്കാണ് മേളയിൽ ആദ്യകാലംമുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിവരുന്നതെന്നും ഐഎഫ്എഫ്കെയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന് അടിവരയിടുന്നതാണ് മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് മേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രമായി 'പലസ്തീൻ 36'നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം സിനിമകളുടെ പ്രദർശനവിലക്കിലൂടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇത്തവണ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമായിരുന്നു അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് വിലക്കിയ 13 ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രദർശാനുമതി ലഭിച്ചത്. അടിച്ചമർത്തൽ എന്ന സംഘപരിവാർ നയമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
'ബീഫ്' എന്ന പേരുള്ള സ്പാനിഷ് സിനിമയുടെ പ്രദർശനം അവർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ബീഫ് എന്നാൽ സംഘപരിവാറിന് ഒരേയൊരു അർഥമേയുള്ളൂ. ആ കാരണം മുൻനിർത്തിയാണ് അവർ ചലച്ചിത്രത്തിന് പ്രദർശാനുമതി നിഷേധിച്ചത്. ബീഫ് എന്ന ഭക്ഷണപദാർഥവുമായി ഈ സിനിമയ്ക്ക് പുലബന്ധം പോലുമില്ലെന്ന് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നില്ല. സ്പെയിനിലെ ജനപ്രിയ സംഗീതമായ ഹിപ് ഹോപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമയാണത്. സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ ബീഫ് എന്നാൽ പോരാട്ടം, കലഹം എന്നാണ് അർഥം. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് പരിഹാസ്യമാണെന്നും ആ ബീഫ് അല്ല ഈ ബീഫ് എന്ന് മനസിലായപ്പോഴാണ് ഇതുപോലുള്ള പല സിനിമകൾക്കും അനുമതി ലഭിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പൊട്ടെംകിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലും ഓർക്കാതെയാണ് അവർ ഇത്തവണ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ലോകസിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമായത്. പലസ്തീൻ സിനിമകൾക്ക് പ്രദർശാനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പലസ്തീൻ-ഇസ്രയേൽ വിഷയത്തിലുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അവർ ഊന്നിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. 2016, 2017 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഐഎഫ്എഫ്കെയിൽ സുവർണചകോരം ലഭിച്ച സിനിമകളെയും ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. അർജൻ്റീനിയൻ ചലച്ചിത്രകാരനായ സൊളാനസിനെപ്പോലെയുള്ള വിപ്ലവകാരികളായ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരാണ് ഐഎഫ്എഫ്കെ എന്ന ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൻ്റെ ഊർജം.
വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അജ്ഞതകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഐഎഫ്എഫ്കെ പ്രതിസന്ധികാലമായി മാറിയത്. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമേലുള്ള ഒരു കടന്നുകയറ്റത്തിന് മുന്നിലും ഐഎഫ്എഫ്കെ മുട്ടുമടക്കില്ല. ഏതൊക്കെ ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർ കേരളത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ പോലും കേന്ദ്രസർക്കാർ കൈകടത്തിത്തുടങ്ങി. പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലിയറൻസ് നടത്തി ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമാണുള്ളത്. ഇത്തവണയും ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർക്ക് വിസ നിഷേധിക്കുന്ന നടപടിയുണ്ടായി. ഞാനാണോ എൻ്റെ രാജ്യമാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമെന്ന് ആ ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർ പരസ്യമായി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. എത്രമാത്രം പരിഹാസ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെയെന്നും നമ്മളെയൊക്കെ നാണംകെടുത്തുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുമായി നിങ്ങൾ സഹകരിക്കേണ്ട എന്ന ന്യായമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റേത്. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ഇടങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുകയെന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സുവർണചകോരം 'ബിഫോർ ദ ബോഡി'ക്ക്; ജനപ്രിയ ചിത്രമായി 'തന്തപ്പേര്'
മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആവള സംവിധാനം ചെയ്ത 'തന്തപ്പേര്' ജനപ്രിയ സിനിമയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 'ബിഫോർ ദ ബോഡി' എന്ന അർജൻ്റീനിയൻ ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത ലൂസിയ ബ്രസീലിസ് സുവർണചകോരം സ്വന്തമാക്കി. ബംഗാളിയിൽ ഒരുങ്ങിയ 'ഷാഡോ ബോക്സ്' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനാണ് രജതചകോരം ലഭിച്ചത്. സംവിധായകരായ തനുശ്രീ ദാസ്, സൗമ്യാനന്ത് സാഹി എന്നിവർ പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു. മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം 'ഖിഡ് കി ഗാവി'ന് ലഭിച്ചു. 'ടു സീസൺ ടു സ്ട്രെയിഞ്ചേഴ്സ്' ആണ് മേളയിലെ മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
റെക്കോഡ് പങ്കാളിത്തവുമായി മേള
മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് കൊടിയിറങ്ങി. 180ലധികം വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ മേള. സിനിമ ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം വിവാദങ്ങളും മേളയുടെ ഭാഗമായി. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ 16ലധികം തിയറ്ററുകളിലായാണ് ഇത്തവണ മേളയ്ക്കായി വേദിയൊരുങ്ങിയത്. ചരിത്രത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മേളയായി ഈ വർഷം മാറി. കഴിഞ്ഞവർഷത്തേക്കാൾ 30 സിനിമകളാണ് ഇത്തവണ കൂടുതലായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. 15,000ലധികം ഡെലിഗേറ്റുകളും ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകരും സാങ്കേതികപ്രവർത്തകരും മേളയെ മികച്ചതാക്കി. മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻ്റ് പുരസ്കാരം വിഖ്യാത ആഫ്രിക്കൻ ചലച്ചിത്രകാരന് സമ്മാനിച്ചു.
ചിന്തിക്കാനും ചോദിക്കാനും പ്രേക്ഷകരെ സജ്ജമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മികച്ച ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർപേഴ്സൺ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി സമാപനസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ചലച്ചിത്രങ്ങളെ വളരെ സീരിയസായി കാണുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലാണ് കേന്ദ്രം സിനിമകളുടെ പ്രദർശനവിലക്കടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശബ്ദം എന്നും ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന മറുപടിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിച്ചാണ് മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവം വിജയമായതെന്ന് സാംസ്കാരികവകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ട് തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിന്തുണയിൽ തങ്ങളടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു ഭീഷണിയുടെ മുന്നിലും മുട്ടുമടക്കുന്ന സ്വഭാവം കേരള സർക്കാരിനില്ല. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിജീവിതകൾക്കൊപ്പമാണ്. ഏതറ്റംവരെ പോകേണ്ടിവന്നാലും അത് അങ്ങനെ തുടരുമെന്നും തങ്കലിപികളാൽ കുറിച്ചിടേണ്ട ചരിത്രരേഖയാണ് മുപ്പതാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രോത്സവമെന്നും സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു.