98ാമത് ഓസ്കര് ഹിറ്റ് സിനിമകള് ഒടിടിയില്;'വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ' മുതല് 'വെപ്പണ്സ്' വരെ! എവിടെ കാണാം
ഇത്തവണത്തെ ഓസ്കറില് ഇടം പിടിച്ച ചിത്രങ്ങള് ഏതൊക്കെ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് പ്രദര്ശനത്തിനെത്തിയതെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 3:13 PM IST
98ാമത് ഓസ്കര് പുരസ്കാരങ്ങള് വാരിക്കൂട്ടിയ ചിത്രങ്ങളാണ് 'വണ് ബാറ്റില് ആഫ്റ്റര് അനദര്'. മികച്ച ചിത്രം, മികച്ച സംവിധായകന്, അവലംബിത തിരക്കഥ, എഡിറ്റിംഗ്, സഹനടന്, കാസ്റ്റിങ് എന്നിങ്ങനെ ആറ് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങള് ഇത്തവണത്തെ ഓസ്കര് പുരസ്കാരം നേടിയവയിലുണ്ട്. ഈ ചിത്രങ്ങള് എവിടെ കാണാന് കഴിയുമെന്നായിരിക്കും ഇപ്പോള് പലരുടെയും ചിന്ത. എന്നാല് നേരെ ഒടിടിയിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാല് മതി. അവിടെ ഉണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ഓസ്കറില് ഇടം പിടിച്ച ചിത്രങ്ങളൊക്കെ. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് ചിത്രങ്ങള് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം.
1. പുരസ്കാരങ്ങള് വാരിക്കൂട്ടിയ വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ
സംവിധായകന് പോള് തോമസ് ആന്ഡേഴ്സിന് ആദ്യ ഓസ്കര് നേടികൊടുത്ത ചിത്രമാണ് വണ് ബാറ്റില് ആഫ്റ്റര് അനദര്. ഇത്തവണത്തെ ഓസ്കറില് മികച്ച ചിത്രമായാണ് തെരെഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ടത്. ലിയോണാർഡോ ഡികാപ്രിയോ ആണ് ചിത്രത്തിൽ നായകനായെത്തിയത്.
2025 സെപ്റ്റംബറിലാണ് വണ് ബാറ്റില് ആഫ്റ്റര് അനദര് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. 1990 ല് തോമസ് പിഞ്ചണ് എഴുതിയ വൈലാന്ഡ് എന്ന നോവലില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും നിരൂപണ പ്രശംസയും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ചിത്രമാണിത്. ഈ ചിത്രം ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറില് ലഭ്യമാണ്.
2. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടത്തിയ സിന്നേഴ്സ്
മികച്ച നടന് അടക്കമുള്ള നാല് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് സിന്നേഴ്സ് നേടിയത്. വൺ ബാറ്റിൽ ആഫ്റ്റർ അനദർ എന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പം കടുത്ത മത്സരമാണ് സിന്നേഴ്സും നടത്തിയത്. ഈ സിനിമയിലൂടെ മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിന് അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയായി ഓട്ടം ഡ്യൂറൾഡ് അർക്കപോ മാറി. അക്കാദമിയുടെ ചരിത്രത്തില് തന്നെ ഈ വിഭാഗത്തില് പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് ഓട്ടം.
പതിനാറ് നോമിനേഷനുകളാണ് സിന്നേഴ്സിന്റേതായി ഓസ്കര് വേദിയിലെത്തിയത്. മികച്ച നടൻ, ഛായാഗ്രഹണം, മ്യൂസിക് സ്കോർ, തിരക്കഥ എന്നിവയ്ക്കാണ് അവാര്ഡ്. മൈക്കിള് ബി ജോര്ദന് ഇരട്ട വേഷത്തില് എത്തിയ ഈ ചിത്രം വലിയ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു.
റയാന് ക്ലൂഗ്ലര് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച് 2025 ഏപ്രില് 18 ന് ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് സിന്നേഴ്സ്. ഹൊറര് ആക്ഷന് ഡ്രാമ വിഭാഗത്തില് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമാണിത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.
3.കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ കഥ പറഞ്ഞ ഹംനെറ്റ്
ഇത്തവണത്തെ മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ ചിത്രമാണ് ഹംനെറ്റ്. ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനാണ് ജെസി ബക്ലിയെ ഓസ്കര് പുരസ്കാരം തേടിയെത്തിയത്.ഒരു കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖഭാരം പേറി ജീവിക്കുന്ന അമ്മയായി തകര്ത്തഭിനയിച്ചാണ് ജെസി ഇത്തവണത്തെ മികച്ച നടിക്കുള്ള ഓസ്കര് അവാര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. കാണുന്നവന്റെ കണ്ണു നനയിക്കുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു അത്.
ഹാംനെറ്റില് വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഭാര്യയായ ആഗ്നസിനെയാണ് ബക്ലി അവതരിപ്പിച്ചത്. മാഗി ഓഫാരലിന്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലോയി ഷാവോ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഹാംനെറ്റ്. 2025 ഓഗസ്റ്റിലാണ് സിനിമ റിലീസിനെത്തിയത്. ടെല്ലുറൈഡ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലായിരുന്നു ആദ്യ പ്രദർശനം. മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ച ചിത്രം നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമല്ല.
4. കോസ്റ്റ്യൂമിലും മേക്കപ്പിലും ഓസ്കാര് നേടിയ ഫ്രാങ്കെൻസ്റ്റൈൻ
കോസ്റ്റ്യൂമിലും മേക്കപ്പിലും ഓസ്കര് അവാര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രമാണ് ഫ്രാങ്കെൻസ്റ്റൈൻ. മേരി ഷെല്ലിയുടെ വിഖ്യാത നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഗില്ലെർമോ ഡെൽ ടോറോ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്.
ഓസ്കര് ഐസക്, ജേക്കബ് എലോർഡി, മിയ ഗോത്ത്, ക്രിസ്റ്റോഫ് വാൾട്ട്സ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പുതിയൊരു ജീവിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും അതിന്റെ ഭീകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ചിത്രം ലഭ്യമാണ്.
5. ശബ്ദ മിശ്രണകൊണ്ട് ഓസ്കര് സ്വന്തമാക്കിയ എഫ് വണ്
മികച്ച ശബ്ദ മിശ്രണം കൊണ്ട് ഓസ്കര് സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രമാണ് എഫ് വണ്. വമ്പന് മുതല് മുടക്കില് ജോസഫ് കോസിന്സ്കി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണിത്. 2025ലാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. റേസിങ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 30 വര്ഷത്തിന് ശേഷം റേസിങ് ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന സോണി ഹെയ്സ് (ബ്രാഡ് പിറ്റ്) എന്ന ഡ്രൈവറുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്.
പ്രശസ്ത റേസിങ് താരം ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്. ബ്രാഡ് പിറ്റ്, ഡാംസൺ ഇഡ്രിസ്, ജാവിയർ ബാർഡെം, കെറി കോണ്ടൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ. ബ്രാഡ് പിറ്റിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവും എക്കാലത്തെയും മികച്ച കളക്ഷൻ നേടുന്ന ‘ഓട്ടോ റേസിങ്’ സിനിമയുമാണ്. ചിത്രം ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
6. മികച്ച വിദേശ ഭാഷ ചിത്രം സെന്റിമെന്റല് വാല്യൂ
മികച്ച വിദേശ ഭാഷാ ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സിനിമയാണ് സെന്റിമെന്റല് വാല്യു. ജോക്കിം ട്രയർ സംവിധാനം ചെയ്ത നോർവീജിയൻ ചിത്രമാണിത്. നോറ, ആഗ്നസ് എന്നീ രണ്ട് സഹോദരിമാരും അവരുടെ പിതാവ് ഗുസ്താവും തമ്മിലുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ബന്ധമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.
ജോക്കിം ട്രയറും എസ്കിൽ വോഗ്റ്റും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ഫ്രാൻസിലാണ് ചിത്രം ആദ്യമായി റിലീസിനെത്തിയത്.
നോർവീജിയൻ, സ്വീഡിഷ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഡാനിഷ് എന്നീ നാല് ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം എംയുബിഐ (MUBI) എന്ന ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് കാണാന് സാധിക്കുക.
7. 75ാം വയസില് ഓസ്കര് തേടിയെത്തിയ വെപ്പണ്സ്
വെപ്പണ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് മികച്ച സഹനടിക്കുള്ള 98ാമത് ഓസ്കര് അവാര്ഡ് എയ്മി മാഡിഗന് നേടിയത്. വെപ്പണ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
അമേരിക്കയിലെ ഒരു നഗരത്തിലെ നിഗൂഢവും അസ്വസ്ഥതയുളവാക്കുന്നതുമായ ആന്റി ഗ്ലാഡിസ് എന്ന മന്ത്രവാദിനിയുടെ വേഷമാണ മാഡിഗന് അവാര്ഡിന് അര്ഹമാക്കിയത്. ഒരു രാത്രിയില് നിരവധി സ്കൂള് കുട്ടികള് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണ് വെപ്പണ്സ്. ഇതിന്റെ നിഗൂഢതയഴിക്കാന് രോഗത്തോട് മല്ലിടുന്നതിനിടയില് ജീവനോടെയിരിക്കാന് മന്ത്രവാദം നടത്തുന്ന മന്ത്രവാദിനിയായി ഗ്ലാഡിസ് മാറുന്നു. ഇതാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
അതേസമയം ഹൊറര് സിനിമകളിലെ അഭിനയത്തിന് ഓസ്കര് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. മുന്പ് ചുരുക്കം ചില അഭിനേതാക്കള്ക്ക് മാത്രമേ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഡിഗന്റെ ഈ വിജയത്തിനും വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയില് ചിത്രം ലഭ്യമാണ്.
8. ദി സീക്രട്ട് ഏജന്റ്
മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള നാമനിർദേശം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ബ്രസീലിയൻ സിനിമയാണ് ദി സീക്രട്ട് ഏജന്റ്. ക്ലെബർ മെൻഡോൺസ ഫിൽഹോ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച ഈ ചിത്രം 2025 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
ബ്രസീലിലെ സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അർമാൻഡോ എന്ന മുൻ പ്രൊഫസറുടെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രമാണിത്. വലിയ പ്രശംസയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില് പിടിച്ചു പറ്റിയത്.
ചിത്രം മികച്ച നടൻ (ഡ്രാമ വിഭാഗം), മികച്ച വിദേശ ഭാഷ ചിത്രം എന്നീ ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരങ്ങളും കാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ മികച്ച നടൻ, മികച്ച സംവിധായകൻ എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങളും ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. 2025 നവംബറിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. ബ്രസിലിലും ജര്മനിയിലും ഫ്രാന്സിലും ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിനെത്തി. ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം കാണാവുന്നതാണ്.
9. ബുഗോണിയ
2003-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സേവ് ദ ഗ്രീൻ പ്ലാനറ്റ്!' എന്ന ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സിനിമയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് റീമേക്കാണ് ബുഗോണിയ. യോര്ഗോസ് ലന്തിമോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഡാര്ക്ക് ഹ്യൂമര് ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തിലാണ് ഒരുക്കിയത്.
ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന അന്യഗ്രഹജീവിയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ സിഇഒ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന രണ്ട് യുവാക്കൾ, അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.
ഏകദേശം 45–55 മില്യൺ ഡോളർ ബജറ്റിലാണ് ഈ ചിത്രം നിര്മിച്ചത്. ലന്തിമോസിന്റെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ സിനിമയാണിത്. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ വെനീസ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. ചിത്രം ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ലഭ്യമാണ്.
ചിത്രത്തില് എമ്മ സ്റ്റോണ്, ജെസി പ്ലെമണ്സ്, അലീഷ്യ സില്വര്സ്റ്റോണ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയത്.
10. മാർട്ടി സുപ്രീം
സ്പോര്ട്സ് കോമഡി ഡ്രാമയാണ് മാര്ട്ടി സുപ്രീം. ജോഷ് സഫ്ദി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം 2025 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു ടേബിള് ടെന്നീസ് താരമാകാന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാര്ട്ടി മൗസര് എന്ന യുവാവിന്റെ കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണ് മാര്ട്ടി സുപ്രീം.തിമോത്തി ഷാലമേ ആണ് ടൈറ്റിൽ റോളിൽ എത്തുന്നത്. ഒപ്പം ഗ്വിനെത്ത് പാൽട്രോ, ഒഡീസ ആസിയോൺ, ഫ്രാൻ ഡ്രെഷർ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. ചിത്രം ആമസോൺ പ്രൈം വിഡിയോയിൽ ലഭ്യമാണ്.
11.ട്രെയിൻ ഡ്രീംസ്
ഒരു അമേരിക്കന് പിരീയഡ് ഡ്രാമയാണ് ട്രെയിന് ഡ്രീംസ്. ക്ലിന്റ് ബെന്റലി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഡെന്നീസ് ജോണ്സന്റെ ഇതേ പേരിലുള്ള നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തില് അമേരിക്കന് വെസ്റ്റില് ജീവിച്ചിരുന്ന റോബര്ട്ട് ഗ്രെയിനിയര് എന്ന റെയില്വേ തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിതമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. 2025 ലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്.
