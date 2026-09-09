ചുരുണ്ട മുടിയും ബെൽബോട്ടവും വിന്റേജ് മേക്കപ്പും; സിനിമാ ലോകത്തെ കീഴടക്കി 80കളിലെ ലുക്ക്, കാണാം ചിത്രങ്ങള്
മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്താകെ റെട്രോ തരംഗം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 5:29 PM IST
സോഷ്യല് മീഡിയ തുറന്നാൽ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച പ്രതീതിയാണ് ഇപ്പോൾ. പഴയ ഫോട്ടോ ആൽബങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ആനലോഗ് ക്യാമറ ഫ്രെയിമുകൾ, വാം കളർ ടോണുകൾ, ചുരുണ്ട മുടി, ബെൽബോട്ടം പാന്റുകള്, പ്രിന്റഡ് ഷർട്ടുകൾ, ക്ലാസിക് സാരികൾ, വിന്റേജ് മേക്കപ്പ്… 1980-കളിൽ പകർത്തിയതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്.
‘80-കളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയിരിക്കും?’ എന്ന കൗതുകത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച 1980സ് ചാറ്റ് ജിപിടി ഫോട്ടോ ട്രെന്ഡ്( ‘1980s ChatGPT Photo Trend’) ഇപ്പോൾ സാധാരണ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. സിനിമാ താരങ്ങളും ആരാധകരും ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് എഐയുടെ സഹായത്തോടെ തങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ചിത്രങ്ങളെ 80-കളുടെ വിന്റേജ് ലോകത്തേക്ക് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ദിലീപും കാവ്യയും മുതൽ താരലോകത്തേക്ക്
മലയാള സിനിമയിലും ഈ റെട്രോ തരംഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം പ്രകടമാണ്. നടൻ ദിലീപും കാവ്യ മാധവനും 80-കളുടെ ഫാഷനും ഫോട്ടോഗ്രഫി ശൈലിയും ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുമായി ട്രെൻഡിനൊപ്പം ചേർന്നതോടെ ആരാധകർക്കിടയിലും കൗതുകം വർധിച്ചു.
ചുരുണ്ട മുടി, കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രധാരണം, വിന്റേജ് മേക്കപ്പ്, അനലോഗ് ക്യാമറയുടെ ഫിലിം ഗ്രെയിൻ, പഴയകാല സ്റ്റുഡിയോ പശ്ചാത്തലം എന്നിവയാണ് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ദിലീപിനെയും കാവ്യയെയും ഈ ലുക്കിൽ കാണാൻ ഏറെ ഭംഗിയുണ്ടെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം.
മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്താകെ റെട്രോ തരംഗം ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. മീന, ശ്രുതി ഹാസൻ, ഭാവന, മേഘ്ന രാജ്, സരിത ജയസൂര്യ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളിലൂടെ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ വിന്റേജ് ലുക്ക് പരീക്ഷിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ടോളിവുഡ് താരങ്ങളായ സന്ദീപ് കിഷൻ, ആദി സായികുമാർ, സുശാന്ത് എന്നിവരും 80-കളിലെ സിനിമാ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായി ട്രെൻഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ചിലർ അക്കാലത്തെ തെലുങ്ക്–തമിഴ് സിനിമകളിലെ സ്റ്റൈലിഷ് നായക ലുക്കിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ, ശ്രുതി ഹാസൻ 80-കളിലെ പോപ്പ്-റോക്ക് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗ്ലാമറസ് റെട്രോ ലുക്കാണ് പരീക്ഷിച്ചത്.
തമന്ന ഭാട്ടിയ, തൃഷ കൃഷ്ണൻ, സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു, സായ് പല്ലവി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളുടെ ഫാൻ പേജുകളിലും വിന്റേജ് ഹെയർസ്റ്റൈലുകൾ, വർണ്ണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങൾ, ക്ലാസിക് പോസുകൾ, പഴയ സ്റ്റുഡിയോ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റെട്രോ റീക്രിയേഷനുകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവയിൽ പലതും യഥാർഥ പഴയ ചിത്രങ്ങളല്ലെന്നതാണ് കൗതുകം. നിലവിലെ ഒരു ഫോട്ടോ എഐ ടൂളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത്, വ്യക്തിയുടെ മുഖസാദൃശ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വസ്ത്രവും മുടിയും പശ്ചാത്തലവും ലൈറ്റിങ്ങും ഫോട്ടോഗ്രഫി ശൈലിയും 80-കളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് 80-കളോട് ഇത്രയും കൗതുകം?
നൊസ്റ്റാൾജിയ തന്നെയാണ് ഈ ട്രെൻഡിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. 80-കളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഇത് സ്വന്തം ബാല്യകാലത്തെയും കുടുംബത്തിലെ പഴയ ഫോട്ടോ ആൽബങ്ങളെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. പഴയ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോകളിലെ പോസുകളും മങ്ങിയ നിറങ്ങളും ഫിലിം ഗ്രെയിനും അക്കാലത്തെ വസ്ത്രധാരണവും പുതിയ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നു.
അതേസമയം, യുവതലമുറയ്ക്ക് തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് തങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നിരിക്കാമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ട്രെൻഡ് നൽകുന്നത്.
മുമ്പും വിവിധ മൊബൈൽ ആപ്പുകളും ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ് ടൂളുകളും റെട്രോ ഫിൽട്ടറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എഐ അധിഷ്ഠിത റീക്രിയേഷനിൽ വ്യക്തിയുടെ മുഖവും ശരീരഘടനയും തിരിച്ചറിയാവുന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വസ്ത്രം, മുടി, പശ്ചാത്തലം, ക്യാമറാ ലുക്ക് എന്നിവ ഒരുമിച്ച് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് പുതിയ ട്രെൻഡിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള റെട്രോ ചിത്രങ്ങളിൽ അക്കാലത്തെ ഫാഷന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ക്ലാസിക് സാരികൾ, പ്രിന്റഡ് ഷർട്ടുകൾ, സൽവാർ കമീസ്, ബെൽബോട്ടം, ഹൈ-വെയ്സ്റ്റ് ട്രൗസറുകൾ, ഷോൾഡർ പാഡുള്ള ബ്ലേസറുകൾ, ലെതർ ജാക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ വോള്യൂമിനസ് ഹെയർസ്റ്റൈൽ, ബോൾഡ് ഐ മേക്കപ്പ്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കമ്മലുകൾ, വിന്റേജ് സാരി ലുക്ക് തുടങ്ങിയവയും പുരുഷന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കട്ടിയുള്ള മീശ, വലുപ്പമേറിയ മുടി, പ്രിന്റഡ് ഷർട്ടുകൾ, ബെൽബോട്ടം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്താം. പശ്ചാത്തലത്തിലും ആധുനികത ഒഴിവാക്കുകയാണ് പ്രധാന കാര്യം. പഴയകാല ഇന്ത്യൻ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ, വീടിന്റെ സ്വീകരണമുറി, പഴയ ഫർണിച്ചറുകൾ, വിന്റേജ് ലൈറ്റിങ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ചേർത്താൽ ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത ലഭിക്കും.
ട്രെന്ഡിനൊപ്പം എങ്ങനെ ചേരാം
ഈ ട്രെൻഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഫോട്ടോയെ വെറുമൊരു പഴയ ചിത്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ മാത്രമല്ല. ഒരാളുടെ നിലവിലെ രൂപത്തെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൃശ്യഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എഐ ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ട്രെൻഡിന്റെ ഭാഗമാകാൻ സങ്കീർണമായ എഡിറ്റിങ് പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ല. മുഖം വ്യക്തമായി കാണുന്ന, നല്ല നിലവാരമുള്ള ഒരു പോർട്രെയ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് ഫോട്ടോ ചാറ്റ് ജിപിടി പോലുള്ള ഇമേജ് എഐ ടൂളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലഘട്ടവും സ്റ്റൈലും വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റ് നൽകാം.
വെസ്റ്റേൺ / പോപ്പ് ലുക്കിനായുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്
'Using the uploaded photo as reference, create a realistic 1980s retro portrait of me. Keep my face, likeness, and identity unchanged. Give the image an authentic 80s aesthetic with voluminous 1980s hair, era-appropriate makeup, bold vintage jacket, and a classic 80s studio background with soft grain and warm colors.'
ഇന്ത്യൻ റെട്രോ ലുക്കിനായുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്
'Give this image an authentic 1980s fashion and beauty aesthetic. Give me voluminous 1980s hair, era-appropriate glam makeup, statement earrings, and a fashion-forward 1980s outfit (like high-waisted trousers, a structured blazer with shoulder pads, or a leather jacket) while keeping my face fully recognizable. Make the photograph look like it was genuinely taken in the 1980s with realistic vintage film grain, slightly soft focus, natural skin texture, period-appropriate colours, and an authentic 1980s studio background. Avoid anything modern.'
or
'Create my uploaded photograph into a realistic photograph of me as I might have looked in India during the 1980s. Keep my face, facial features, skin tone, face shape and overall identity recognisable. Do not alter my facial structure. Style me in authentic 1980s Indian clothing, authentic 1980s hairstyle with natural volume. Set the photograph in a believable 1980s Indian photo studio or vintage background with realistic film grain, soft focus, and period photography lighting.'