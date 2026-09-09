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​"എന്തിനായിരുന്നെടോ എന്നോട് ശത്രുത..."; വേണു നാഗവള്ളിയുടെ ഓർമകളിൽ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ

2010 സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് വേണു നാഗവള്ളി അന്തരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത് ഓർമ വർഷത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും മലയാളത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത ഗാനരചയിതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ എം ടി രാജേന്ദ്രൻ ഓർമകൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു

16 Years After Venu Nagavally's Death
വേണു നാഗവള്ളിയുടെ ഓർമകളിൽ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 12:49 PM IST

|

Updated : September 9, 2026 at 1:00 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ആ ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ചലച്ചിത്ര ആരാധകൻ്റെയും ഹൃദയം ഒരു നിമിഷം നിൽക്കും.. ഇതൊരു സിനിമയല്ലേ... അതൊരു കഥാസന്ദർഭം അല്ലേ... ജീവിതമല്ലല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴായിരിക്കും നിന്ന ഹൃദയം വീണ്ടും മിടിച്ചു തുടങ്ങുക... "വക്കീൽ സാറിൻ്റെ മകൻ സണ്ണി മരിച്ചു... ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. കൂട്ടുകാരൻ വിനോദ് അബോധാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ്". വളരെ മനോഹരമായി കഥ പറഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന 'സുഖമോദേവി' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇടിത്തീ പോലെയാണ് ആ ഡയലോഗ് കടന്നുവരിക.

ചിത്രത്തിൽ നായകൻ ശങ്കർ ആണെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർ അന്നും ഇന്നും ആഘോഷിക്കുന്നത് മോഹൻലാലിൻ്റെ സണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ്. തലമുറ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും സുഖമോദേവിയിലെ സണ്ണിയുടെ ജീവിതം കൊതിച്ചവരാണ്. ജീവിതം ആഘോഷമാക്കിയ മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രം കഥാന്ത്യത്തിനു മുന്നേ അവസാനിച്ചിട്ടും സുഖമോദേവി ക്ലാസിക് ആയി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുപിന്നില്‍ ഒറ്റ പേരേയുള്ളു- വേണു നാഗവള്ളി.

16 Years After Venu Nagavally's Death
സുഖമോദേവി ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് (Special Arrangement)
മഹാപ്രതിഭ അസ്തമിച്ചിട്ട് 16 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. സങ്കടത്തോടെയും അമർഷത്തോടെയും പറയട്ടെ.. പുതിയകാലത്തെ മലയാള സിനിമ അദ്ദേഹത്തെ മറന്നു പോയെങ്കിൽ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ആ പേര് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല... നടൻ എന്ന രീതിയിൽ വിഷാദ കാമുക പ്രതിച്ഛായ ആണെങ്കിലും എഴുത്തുകാരൻ, സംവിധായകൻ എന്നീ നിലകളിൽ വേണു നാഗവള്ളിക്ക് പകരക്കാരനായി മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയ ഒരാൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കിലുക്കവും കളിപ്പാട്ടവും പോലെയുള്ള പുതിയകാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന വമ്പൻ കൊമേഴ്സ്യൽ ഹിറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടും വേണു നാഗവള്ളിയെ മലയാള സിനിമ വേണ്ട രീതിയില്‍ ആഘോഷിച്ചിരുന്നോ എന്നത് ചോദ്യമായി നിലനില്‍ക്കുന്നു."ഇ ടിവി ഭാരത് വേണുവിൻ്റെ നഷ്ടം ഇന്നോർക്കുന്നതിൽ മനസ്സ് നിറയുന്നു..." സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനും വിഖ്യാത ഗാനരചയിതാവുമായ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ്റെ വാക്കുകൾ. ഗൂഗിളിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഓർമക്കുറിപ്പുകളിൽ വേണുവിനെ ഒതുക്കി കളയാത്തതിന് നന്ദി- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.മലയാള സിനിമ കണ്ട മികച്ച സാഹിത്യകാരനായ, മികച്ച നടനായ, മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തായ, മികച്ച സംവിധായകനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ശത്രുവായി കാണാൻ ഒരുപാട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് വേണു നാഗവള്ളിയെ മറവിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിന് ഉത്തരവാദികൾ. പക്ഷേ ഒന്നിനെയും കുസാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വില്ലൻ മദ്യമായിരുന്നു.
16 Years After Venu Nagavally's Death
വേണു നാഗവള്ളി (Special Arrangement)
2010 സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് വേണു നാഗവള്ളി അന്തരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത് ഓർമ വർഷത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും മലയാളത്തിൻ്റെ വിഖ്യാത ഗാനരചയിതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ഓർമകൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ...

ഞാനും സംവിധായകൻ പത്മരാജനും വേണു നാഗവള്ളിയുമൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം ബെൽറ്റ് ആണ്. കോളജ് കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി. ഞാൻ പത്മരാജൻ്റെയും വേണുവിൻ്റെയും സീനിയർ ആണ്. പല കലാകാരന്മാരെയും ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതാനുഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ. മലയാളിയുടെ മനസ്സിനെ വിങ്ങിപ്പിച്ച പ്രണയകഥകൾ കൊണ്ട് വേണു നാഗവള്ളി സമ്പന്നമായെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിലെ കലാകാരനെ വാർത്തെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയ നഷ്ടമായിരിക്കണം. ഞാൻ പിജിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണുവും പത്മരാജനും ഡിഗ്രി ചെയ്യുകയാണ്. സാഹിത്യ മേഖല തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ പരസ്പരം അടുപ്പിച്ചത്. അന്നുമുതൽ തന്നെ തൻ്റെ പ്രണയിനിയെ കുറിച്ച് വേണു നാഗവള്ളി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എനിക്ക് പ്രായം ഇപ്പോൾ 75 ആയി. ഓർമകളുടെ നഷ്ടത്തിൽ വേണുവിൻ്റെ പ്രിയതമയുടെ പേര് മറന്നു. പിന്നീട് അറിയുന്നത് അവർക്ക് പരസ്പരം ഒന്നിക്കാൻ ആയില്ല എന്നാണ്. പണമാണോ കുടുംബ പാരമ്പര്യവും മഹിമയും ആണോ വില്ലൻ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ പ്രണയ നഷ്ടം വേണു നാഗവള്ളിയെ വല്ലാതെ തകർത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര സൃഷ്ടികളിൽ പലപ്പോഴും ആ പ്രണയ നഷ്ടം നിഴലിച്ചു നിന്നു. ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും. ആ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ആഘാതം എക്കാലവും ഞാൻ വേണുവിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ടു. വേണു നാഗവള്ളിയുമായുള്ള സൗഹൃദം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത് വഴുതക്കാട് ആകാശവാണിയുടെ ഇടനാഴികളിലാണ്. ഞാനും പത്മരാജനും വേണു നാഗവള്ളിയും പിൽക്കാലത്ത് ആകാശവാണി ജീവനക്കാരായി. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ബാലചന്ദ്രമേനോനും ആകാശവാണിയിൽ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. വേണു നാഗവള്ളിയിൽ ഒരു നടനുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് സംവിധായകൻ പത്മരാജൻ ആണ്. പപ്പൻ്റെ ഒരു കഥ സിനിമയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖമായി അദ്ദേഹം കണ്ടത് വേണു നാഗവള്ളിയെ.
16 Years After Venu Nagavally's Death
എം ഡി രാജേന്ദ്രന്‍ (Special Arrangement)
തനിക്ക് അഭിനയമോഹം ഉണ്ടെന്ന് വേണു ഒരിക്കലും ആരോടും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേണുവിൻ്റെ അഭിനയ പ്രാവീണ്യത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അറിവും ഇല്ല. പക്ഷേ അയാളിലെ നടനെ എങ്ങനെ പത്മരാജൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതമാണ്. ആ സമയത്താണ് കെ ജി ജോർജ് തൻ്റെ പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ നടനെ തേടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നത്. രാഹുലൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി വേണു നാഗവള്ളിയെ കെ ജി ജോർജിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് പത്മരാജനാണ്. പത്മരാജൻ്റെ ശുപാർശ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു 'ഉൾക്കടൽ' എന്ന സിനിമയിൽ വേണു നാഗവള്ളിയെ കെ ജി ജോർജ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻ്റ്. ഫിലിം മാഗസിനിൽ ആ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നു. പപ്പൻ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വേണുവിനെ മറ്റാർക്കും നൽകാതെ ചേർത്തുവയ്ക്കാമായിരുന്നു. പപ്പൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ വന്നാലും കെ ജി ജോർജിൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ വന്നാലും വേണുവിന് കിട്ടുക ഒരേ മൂല്യം തന്നെ. താൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു നടനെ മറ്റൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പപ്പന് എങ്ങനെ തോന്നി. കെ ജി ജോർജിൻ്റെ 'ഉൾക്കടൽ' വലിയ വിജയമായി. പിന്നാലെ പത്മരാജൻ 'ശാലിനി എന്ന കൂട്ടുകാരി' സംവിധാനം ചെയ്തു. ആ സിനിമയും ബംബർഹിറ്റ്. 'സർവകലാശാല' പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ 'ശാലിനി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി'യായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസ് ചിത്രം. പിന്നെയും എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് 'സർവകലാശാല' പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

പാട്ട് അറം പറ്റിയോ

എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ശാലിനി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു ഗാന രചയിതാവ്. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സംഗീതം. ഹിമശൈലസൈകത... എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ആ ഗാനത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയ എന്നെയെനിക്കു തിരിച്ചു കിട്ടാതെ ഞാൻഏതോ ദിവാസ്വപ്നമായിബോധമബോധമായ് മാറും ലഹരി തൻസ്വേദപരാഗമായ് മാറി... ഈ വരികൾ അറം പറ്റിയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിൽ നായികയായി അഭിനയിച്ച ശോഭ ആ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ അന്തരിച്ചു. അവരുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി ധാരാളം കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസറുമായുള്ള ബന്ധവും പ്രണയനൈരാവശ്യവും ഒക്കെ കേട്ട വാർത്തകളാണ്. എന്നോ മരിച്ചവരെക്കുറിച്ച് ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകാര്യം. പക്ഷേ വരികൾ അറം പറ്റി. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഈ വരികളുടെ ശാപം വേണുവിനെ പിന്തുടർന്നോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു.. ചില കഥാപാത്രങ്ങളും ചില പാട്ടുകളും ഒരു കലാകാരൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം.

ബാലചന്ദ്രമേനോനുമായുള്ള പ്രശ്നം

വേണുവിന് ആരോടും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ശത്രുക്കൾക്ക് ഒട്ടും പഞ്ഞമില്ലാത്ത മലയാള സിനിമയുടെ സുവർണകാലം. എഴുതാനും അഭിനയിക്കാനും പാടാനും സംവിധാനം ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ഒരാൾക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ അക്കാലത്ത് ശത്രുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. വേണുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ വേണു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ആ ശത്രുക്കളാണ് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് വേണുവിനെ നിർബന്ധപൂർവം മറവിയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഒരുപക്ഷേ തള്ളി വിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ പറഞ്ഞവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ബാലചന്ദ്രമേനോൻ സംവിധായകനായും നടനായും തിളങ്ങിനിൽക്കുന്ന കാലം. വേണു നാഗവള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നായക പ്രാധാന്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ മേനോൻ്റെ സിനിമകളിൽ വേണുവിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നീട് വേണു സ്വന്തം സിനിമകളിലൂടെ നായകനായി മാറിയപ്പോഴും, മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തായി വളർന്നപ്പോഴും ബാലചന്ദ്രമേനോനെ തൻ്റെ സിനിമകളിൽ സഹകരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവം.
16 Years After Venu Nagavally's Death
വേണു നാഗവള്ളി (Special Arrangement)
ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ വേണു നാഗവള്ളിയും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക തലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കലാകാരനാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു വേണു ഒന്നും മനസ്സിൽ വച്ച് പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളല്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി വിശദമാക്കാം. 'സുഖമോദേവി' വേണു നാഗവള്ളിയുടെ ആത്മകഥാംശമുള്ള ചലച്ചിത്രമാണ്. ആ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണുവിന് താരമൂല്യമുണ്ട്. മോഹൻലാൽ ആ സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷക ഘടകമാണെങ്കിലും ശങ്കർ ആണ് നായകൻ. ശങ്കറിൻ്റെ അഭിനയ പ്രാവീണ്യം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് മലയാളിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ശങ്കറിനേക്കാൾ ബിസിനസ് ഉണ്ട് വേണു നാഗവള്ളിക്ക്. ശങ്കർ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം അതിലും മികച്ചതായി വേണുവിന് അഭിനയിക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല. വ്യക്തി താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല വേണു നാഗവള്ളി. ഞാൻ വേണുനാഗവള്ളിക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ പാട്ടുകൾ എഴുതി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എഴുതുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സിനിമകളിൽ എനിക്ക് പാട്ട് എഴുതാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കല വേറെ...സൗഹൃദം വേറെ.

അതുപോലെതന്നെ 'സർവകലാശാല' എന്ന ചിത്രം- അതിലും വേണുവിന് വേണമെങ്കിൽ നായകൻ ആകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ലാലിനെയാണ്. ഇന്നും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് 'സർവകലാശാല'. എന്തു മികച്ചതാണ് ആ സിനിമയിലെ നർമരംഗങ്ങൾ. വേണു നാഗവള്ളിയിലെ നർമസാഹിത്യകാരനെ മലയാളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നതും സംശയമാണ്. 'സർവകലാശാല' ഇപ്പോഴും മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ക്യാമ്പസ് ചിത്രമാണ്. ആ ചിത്രം കണ്ടുകഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു വിങ്ങലാണ്. അന്ന് ലാലിനെ നായകനാക്കാതെ വേണു ആ സിനിമയിൽ നായകനായെങ്കിൽ പോലും ആ ചിത്രം വലിയ വിജയമാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല.


മലയാളത്തിൻ്റെ നഷ്ടകാമുക ഇമേജ്

ലോസ്റ്റ് ലവ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന് മലയാള സിനിമയിൽ വേണു നാഗവള്ളി അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. അയാൾ ഒരു അസാമാന്യ പ്രതിഭയുള്ള നടനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാമുകവേഷങ്ങൾ മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തറഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തയായ ഒരു എഴുത്തുകാരിയുമായി സംസാരിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ടായി. വളരെ സീനിയർ എഴുത്തുകാരിയാണ്. അവർ വേണുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. വേണു നാഗവള്ളി നടനായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിലെ എത്രയോ സാഹിത്യകാരികളുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വേണുവിനെ സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങിയ ഒരുപാട് നാളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആ എഴുത്തുകാരി പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും വേണുവായിരുന്നു പലരുടെയും മനസ്സിലെ സ്വപ്ന നായകൻ. അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം പൈങ്കിളി പ്രണയങ്ങളുടെ വക്താവല്ലായിരുന്നു വേണുനാഗവള്ളിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. ജീവിതത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന പല കാമുകഥാപാത്രങ്ങളും സ്ത്രീകളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം. അറിയാതെ വേണു നാഗവള്ളി എന്ന മനുഷ്യനോട് പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകണം. നഷ്ടം തുളുമ്പുന്ന അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ചില സ്ത്രീകളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം. അനുകമ്പ പ്രണയമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം. അയാളെ ചേർത്തുനിർത്താൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം.


മലയാള സിനിമ വേണുനാഗവള്ളിയെ മറന്നുവോ

കുറച്ചുനാളുകൾക്കു മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വേണു നാഗവള്ളി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വേണുവിൻ്റെ തട്ടകം തിരുവനന്തപുരം ആയിരുന്നല്ലോ. മലയാള സിനിമയിൽ ചെറുപ്പക്കാരനായ മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി എത്രയോ ഹിറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ നൽകിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു വേണു. അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട എത്രയോ നിർമാതാക്കൾ, സംവിധായകർ, അഭിനേതാക്കൾ. അതൊക്കെ പോട്ടെ, വേണു നാഗവള്ളി എന്ന കലാകാരൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മാത്രം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എത്ര വലുതാണ്. പക്ഷേ ആ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടില്ല. ആകെ എത്തിയത് നടൻ ജഗദീഷ് മാത്രം. ജഗദീഷിനെ ചെറിയൊരു നടനായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഇതിഹാസതാരമായി അദ്ദേഹം വളർന്നു. പക്ഷേ വേണു നാഗവള്ളിയെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ വന്നെത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരെ കേൾക്കാൻ എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആരും വന്നില്ല. എനിക്ക് വേദനിച്ചു. ആ വേദനയാണ് വേണുവിനെ മലയാള സിനിമ മറന്നു എന്ന് പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൂടായിരുന്നോ...

ആരെ വേണുവിനെയോ? വേണുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല. എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് 'ശാലിനി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു സംഗീത സംവിധാനം. അന്ന് ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററോടൊപ്പം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരേയൊരു ഉപദേശം മാത്രമേ എനിക്ക് തന്നുള്ളൂ, "മദ്യം, പുക ഇത് രണ്ടും കൈകൊണ്ടു തൊടരരുത്". ഒരു കലാകാരൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് മദ്യവും പുകവലിയും. പ്രായം 75 ആകുമ്പോഴും ഞാൻ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ ഉപദേശം പിന്തുടർന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല ആ ഉപദേശം പിന്തുടർന്നവരിൽ പ്രമുഖനാണ് യേശുദാസും. ഇതുവരെ മദ്യവും സിഗരറ്റും കൈകൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല. മാസ്റ്റർ ഈ ഉപദേശം പലർക്കും നൽകിയിരുന്നു.

പത്മരാജൻ, ഭരതൻ, സംവിധായകൻ മോഹൻ, വേണു നാഗവള്ളി ഇവരെയൊക്കെ മദ്യമാണ് അകാലത്തിൽ കവർന്നെടുത്തത്. ഇവരോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണില്ല. അവസാനകാലത്ത് വേണുവും മദ്യത്തിന് അടിമയായി. സദാസമയവും മദ്യപാനം. അരുത് എന്ന് ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞതാണ്. എന്തായിരുന്നു വേണുവിൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷത്തിന് കാരണം. എന്തിനാണ് ഇത്രയും മദ്യം അയാൾ ഉപയോഗിച്ചത്.

മദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കീഴടക്കിയാൽ ഏതൊരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഉപദേശവും ശത്രു ഭാഷ്യം ആയി മാറും. എന്നെയും ഉപദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ശത്രുവായി അദ്ദേഹം കരുതി കാണണം. അതുകൊണ്ടാകണം അവസാനകാലത്ത് എന്നെ കാണാൻ പോലും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്നെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടരുതെന്ന് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് കരുതി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന് എന്നെ കാണണ്ടങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടേക്ക് കയറിച്ചെല്ലണം. എന്തിനായിരുന്നു അന്യനെപ്പോലെ എന്നെ തടഞ്ഞത്? മരിച്ച് മറ്റൊരു ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുമല്ലോ. ചോദിക്കാം... നേരിട്ട് ചോദിക്കാം... എന്തിനായിരുന്നെടോ എന്നോട് ശത്രുത. എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ വിങ്ങി.

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Last Updated : September 9, 2026 at 1:00 PM IST

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VENU NAGAVALLY
M D RAJENDRAN
MOHANLAL
MALAYALAM CINEMA
VENU NAGAVALLY DEATH ANNIVERSARY

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