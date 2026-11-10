പവൻ കല്യാണും ഭാര്യ അന്ന കൊണിഡേലയും വേർപിരിയുന്നു, 13 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് വിരാമം!
Pawan Kalyan and Anna Konidala announce separation: പവൻ കല്യാണും അന്നയും വേർപിരിയുന്നു, മക്കൾക്കായി ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് താരം
Published : November 10, 2026 at 7:52 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: നടനും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പവൻ കല്യാണും ഭാര്യ അന്ന കൊണിഡേലയും (അന്ന ലെഷ്നേവ) വേർപിരിയുന്നു. 13 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇരുവരും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. പവൻ കല്യാണിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെയും ജനസേന പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളിലൂടെയും ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയുമാണ് തങ്ങൾ വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കി. വിവാഹബന്ധം അവസാനിച്ചാലും ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കുമെന്നും ഇരുവരും അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുമാസങ്ങളായി ഇരുവരും വേർപിരിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലായിരുന്നുവെന്നും കുടുംബകോടതിയിൽ പരസ്പരസമ്മതത്തോടെയുള്ള ഹർജി ഇതിനകം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വേർപിരിയൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തിൽ ഇരുവരും കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്..
"ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പങ്കും ഒരുമിച്ച് പങ്കിട്ട ശേഷം, പരസ്പര ധാരണയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി വേർപിരിയാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹബന്ധം അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാതാപിതാക്കളായും തുടരും. മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴത്തെയും മുൻഗണന. വ്യക്തിപരമായ ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്നും മനസ്സിലാക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിക്കുന്നു."
അവസാനിക്കുന്നത് മൂന്നാം വിവാഹബന്ധം
റഷ്യൻ മോഡലും നടിയുമായ അന്ന ലെഷ്നേവയുമായുള്ള പവൻ കല്യാണിൻ്റെ മൂന്നാം വിവാഹബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നത്. 2011-ൽ റിലീസ് ചെയ്ത 'തീൻ മാർ' എന്ന സിനിമയുടെ സറ്റിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം 2013 സെപ്റ്റംബർ 30-നായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. ഇവർക്ക് പോലീന അഞ്ജന പവനോവ, മാർക്ക് ശങ്കർ പവനോവിച്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്.
ആദ്യ വിവാഹം: നന്ദിനി (1997 - 2008)
സിനിമയിൽ സജീവമായി തുടങ്ങിയ കാലത്ത് 1997 മേയ് മാസത്തിലാണ് പവൻ കല്യാൺ വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശിയായ നന്ദിനിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇരുവരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയും 1999-ഓടെ ഇവർ വേർപിരിഞ്ഞ് താമസം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ 2008-ലാണ് ഇവർ ഔദ്യോഗികമായി നിയമപരമായ വിവാഹമോചനം നേടിയത്.
രണ്ടാം വിവാഹം: രേണു ദേശായ് (2009 - 2012)
പവൻ കല്യാണിൻ്റെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളായ 'ബദ്രി', 'ജോണി' എന്നിവയിലെ നായികയായിരുന്നു നടി രേണു ദേശായ്. സിനിമയിലൂടെയുള്ള പരിചയം പ്രണയമായി മാറുകയും ഏറെക്കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ശേഷം 2009 ജനുവരി 28-ന് ഇവർ ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹിതരാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ബന്ധത്തിൽ ഇവർക്ക് അകിര നന്ദൻ എന്ന മകനും ആദ്യ കൊണിഡേല എന്ന മകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദാമ്പത്യത്തിനും അധികം ആയുസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2011-ൽ ഇരുവരും വേർപിരിയുകയും 2012-ൽ കുടുംബകോടതി വഴി നിയമപരമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തുകയും ചെയ്തു. വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷവും മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാറുണ്ട്.
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