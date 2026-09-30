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കൊല്ലം സുധിയുടെ ആശ്രിതർക്ക് ഒരുകോടിയിലധികം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം വിധിച്ച് കോടതി

സുധിയുടെ ആശ്രിതരായ ഭാര്യ, അമ്മ, രണ്ട് മക്കൾ എന്നിവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു കോടി 77 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരമായി നൽകാനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

KOLLAM SUDHI COMPENSATION കൊല്ലം സുധി COURT COMPENSATION RENU SUDHI
കൊല്ലം സുധി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 8:43 PM IST

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കോട്ടയം: വാഹനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കൊല്ലം സുധിയുടെ ആശ്രിതർക്ക് ഒരുകോടിയിലധികം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരം വിധിച്ച് കോടതി. സുധിയുടെ കുടുംബത്തിന് കോട്ടയം എംഎസിടി കോടതിയാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം വിധിച്ചത്.

സുധിയുടെ ആശ്രിതരായ ഭാര്യ, അമ്മ, രണ്ട് മക്കൾ എന്നിവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു കോടി 77 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരമായി നൽകാനാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. നീണ്ട നാളത്തെ നിയമനടപാടുകൾക്കും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് കുടുംബത്തിന് അർഹമായ നഷ്‌ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

2023 ജൂണ്‍ അഞ്ചിന് കയ്‌പമംഗലത്ത് ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് നടനും മിമിക്രി താരവുമായ കൊല്ലം സുധി മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ നാലരയോടെ കയ്‌പമംഗലം പനമ്പിക്കുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം. വടകരയിൽ നിന്നും പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ എതിരെ വന്ന പിക്കപ്പുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

കാറില്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ബിനു അടിമാലി, ഉല്ലാസ് അരൂർ, മഹേഷ് എന്നിവർക്കും അന്ന് അപകടത്തിൽ പരിക്കിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കൊല്ലം സുധിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എആർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

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അതേസമയം സുധിയുടെ ഭാര്യ രേണു സുധിയും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. സ്‌തനാര്‍ബുദം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വാർത്തകള്‍. രേണു സുധിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് റിയാലിറ്റി ഷോ താരം ശാരിക കെബിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നിലവില്‍ രേണു കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ ഐസിയുവിലാണെന്നും അവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമാണെന്നും രേണുവിന്‍റെ ചേച്ചി രമ്യ തന്നെ വിളിച്ചറിയെന്നും ശാരിക ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

അഞ്ച് കിമോ തെറാപ്പികള്‍ ശേഷം രേണുവിന്‍റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതിനാല്‍ അവസാന കീമോ ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചതായും രേണുവിന്‍റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ശാരിക പറഞ്ഞു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് രേണുവിന് സ്‌തനാര്‍ബുദമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ചികിത്സയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ ഇടയ്ക്കിടെ രേണു സുധി ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിനെടായാണ് താരം ആശുപത്രിയിലാണെന്ന വാര്‍ത്ത വരുന്നത്.

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TAGGED:

KOLLAM SUDHI COMPENSATION
കൊല്ലം സുധി
COURT COMPENSATION
RENU SUDHI
KOLLAM SUDHI

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