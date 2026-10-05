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ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ്; കുതിച്ചു കയറി പെൺകുട്ടികള്, യോഗ്യത നേടിയത് 10,000 ലധികം പേർ
കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത്രയധികം വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
By PTI
Published : October 5, 2026 at 4:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഐഐടി, ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയവുമായി വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. ഐഐടി ജെഇഇ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം 10,000 കടന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് വനിതാ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത്രയധികം വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ വർഷം ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷ നടത്തിയ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐഐടി), റൂർക്കിയുടെ ജോയിൻ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി (ജെഐസി) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പരീക്ഷകൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിരക്ക് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻവർഷം 21.7 ശതമാനം വനിതാ വിദ്യാർഥികളായിരുന്നു പരീക്ഷക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം 23.4 ശതമാനമായി ഉയർന്നു.
ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് 2026നായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 43,112 വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ 40, 562 പേർ പരീക്ഷ എഴുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 10,107 പേർ യോഗ്യത നേടി. ഇതാദ്യമായാണ് പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന വനിതാ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം 10,000 കടക്കുന്നത്.
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മുൻവർഷങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ അഞ്ചിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു വനിതാ ഉദ്യോഗർത്ഥികൾ യോഗ്യത നേടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം നാലിൽ ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യത നേടിയത് എന്ന് കണക്കിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2026 ൽ സ്ത്രീകൾക്കായി മാത്രം 3,814 സീറ്റുകളാണ് അനുവദിച്ചത്. പൊതുവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 37 വനിതാ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സീറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ യോഗ്യതാ നിരക്കിലും മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2026ൽ ആകെ 15, 856 എസ്സി ഉദ്യോഗാർഥികളും 6,379 എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും യോഗ്യത നേടി. അതേസമയം 2025 ൽ ഇത് യഥാക്രമം എസ്സി വിഭാഗത്തിൽ 12,499 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും എസ്ടി വിഭാഗത്തിൽ 5,008 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമാണ് യോഗ്യത നേടിയത്.
അതേസമയം ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ യോഗ്യത നേടിയവരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ വർഷം കുറഞ്ഞു. 2025 ൽ 16, 154 പേരായിരുന്നു ജനറൽ വിഭാഗ്തതിൽ യോഗ്യത നേടിയതി. എന്നാൽ ഈ വർഷം അത് 15, 883 ആയി കുറഞ്ഞു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ (ഇഡബ്ല്യൂഎസ്) യോഗ്യത നേടിയവരുടെ എണ്ണം 6,291-ൽ നിന്ന് 6,377-ആയി വർധിച്ചു.
ഒബിസി-എസിഎൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 12606 ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വർഷം അത് 12,385 ആയി കുറഞ്ഞു.
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