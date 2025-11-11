ETV Bharat / education-and-career

ആർത്തവം സ്വകാര്യ വിഷയമല്ല, മാറേണ്ടത് സമൂഹം; പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ വിദ്യാ സമ്പന്നരായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന്യം അറിയാം

ആർത്തവം, ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവ് നൽകുന്നു. ഇത് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഭയവും അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു.

National Education Day 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 11, 2025 at 4:29 PM IST

വംബർ 11 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും വിപുലമായ പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നു. സാക്ഷരതാ നിരക്കുകൾ, സ്‌കൂൾ പ്രവേശനം, ഡിജിറ്റൽ പഠനം എന്നിവ മുൻനിർത്തി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായും പ്രധാനമാണ്. എന്നാല്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം ചെറുപ്രായത്തില്‍ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് അതിലേറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണഅ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെയും, അവളുടെ ചുറ്റുപാടിനേയും അവളുടെ ഭാവിയെയും എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നത് അവൾക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അവൾ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ. അവളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഈ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

"ഒരു കുട്ടി ആരോഗ്യത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ കാല അറിവുകള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് നേടുന്നത്. ഒരാളുടെ വളർച്ചയിൽ അങ്ങോളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് നിർണായകമാണ്. അത് അവരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷേമത്തിന് അടിത്തറയിടുകയും, ഭാവിയിൽ മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്‌തരാക്കുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പെൺകുട്ടികൾ ആരോഗ്യകരമായ അറിവ് നേടുകയും അവ ശീലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് ഐജിഎംപിഐ (IGMPI) ലെ സെൻ്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. അകാൻഷ സൈനി പറയുന്നു.

സമീകൃത ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി കൗമാരപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് തന്നെ അവൾ ആരോഗ്യവതിയാകുക മാത്രമല്ല, ഇവ ശീലമാക്കുക വഴി ആത്മവിശ്വാസം നേടുക കൂടിയാണെന്ന് ഡോ. സൈനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നേരത്തെ തന്നെ അറിവ് ലഭിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പിന്നീട് ഭക്ഷണം, സൗഹൃദങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, കരിയർ സമ്മർദങ്ങൾ എന്നിവയെ ധൈര്യപൂർവവും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും നേരിടാനും മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ഡോക്‌ടർ എടുത്തുപറയുന്നു. ഇത് വെറും ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല. മനഃശാസ്ത്രപരവും ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൈവരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ അവബോധവും കൂടിയാണ്. ഇതുവഴി കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത

"ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ വെറും പാഠങ്ങളല്ല. അവ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ കൈമാറുന്ന സമ്മാനങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം വളരെ വലുതാണ്" എന്ന് ഡോ. സൈനി പറയുന്നു.

രാജ്യത്തെ പല വീടുകളിലും, ആർത്തവം ഇപ്പോഴും വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. നിർദേശങ്ങൾ, നിശബ്‌ദമായ സ്വരങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ അടുക്കളകളിലോ പോലും പ്രവേശിക്കരുതെന്നുള്ള വിലക്കുകള്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അത്തരം കാഴ്‌ചപാടുകൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നുവെന്നും അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുവെന്നും ഡോ. സൈനി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

പെണ്‍കുട്ടികളിലെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം

  • ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാൻ: ആർത്തവം, ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവ് നൽകുന്നു. ഇത് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഭയവും അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • രോഗപ്രതിരോധം: ശരിയായ ശുചിത്വം, സമീകൃതാഹാരം, പതിവായ വ്യായാമം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പല രോഗങ്ങളെയും തടയാൻ സഹായിക്കും.
  • മാനസികാരോഗ്യം: കൗമാരത്തിലെ സമ്മർദങ്ങൾ, മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നൽകുന്നു. ഇത് ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താനും വൈകാരിക ക്ഷേമം നിലനിർത്താനും സഹായകമാണ്.
  • ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ: ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. ഇത് സ്കൂളിലെ പഠനത്തിലും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളിലും കൂടുതൽ സജീവമായി ഇടപെടാൻ അവരെ സഹായിക്കും.

