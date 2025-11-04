ETV Bharat / education-and-career

അയൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികൾ, നോമിനേഷൻ മുതൽ വോട്ടെണ്ണൽ വരെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറെ; അറിയാം ഡിയു, ജെഎൻയു സർവകാലാശലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഥകൾ

കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, അങ്ങ് ഡൽഹിയിലും ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾ ആഘോഷമാണ്.

At the Presidential debate for the JNUSU elections (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2025 at 8:10 PM IST

4 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നും ഒരു ഹരമാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, നിയമസഭ, ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അങ്ങനെ നിരവധി മത്സരങ്ങൾ. എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും ആവേശം നിറക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി, കോളജ് ഇലക്ഷനാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, അങ്ങ് ഡൽഹിയിലും ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾ ആഘോഷമാണ്.

ഡൽഹി സർവകലാശാലയും (ഡി.യു) ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാലയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂഡിലാണ്. ഇത്തവണ സ്‌റ്റുഡൻ്റസ് യൂണിയൻ ആര് പിടിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റ് നോക്കുന്നത്. ഇലക്ഷൻ നോമിനേഷൻ മുതൽ പ്രചരണം വരെ രണ്ട് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്കും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷതകളുമുണ്ട്. അക്കാദമിക് മികവിന് മാത്രമല്ല, രാഷ്‌ട്രീയത്തിനും പേര് കേട്ടതാണെന്ന് ചുരുക്കം.

എസ് യു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ (ETV Bharat)

വാശിയേറിയ പോരാട്ടം

ജെഎൻയുവിൽ പോളിങ് തിരക്കിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ. നവംബർ ആറിനാണ് ഫലം അറിയുക. ഇന്നലെയായിരുന്നു കലാശക്കൊട്ട്. പ്രചാരങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും തിരശീല വീണു. ഇത്തവ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യവും അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്തും (എബിവിപി) തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം ഡി.യുവിൻ്റെ വിദ്യാർഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തിയായി.

മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യുവജന വിഭാഗങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയാണ് ഡിയു. മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാമൊരു സൗരഭ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടെ പ്രചരണത്തിനും റാലിക്കും എല്ലാം അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടാകും. എന്നാൽ ജെഎൻയു നേരെ തിരിച്ചാണ്.

പ്രത്യയശാസ്ത്ര സംവാദങ്ങൾക്കാണ് ഏറെ പ്രധാന്യം. ലഗ്ദോഹ കമ്മിറ്റി പോലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം സജ്ജികരിക്കുന്നത് തന്നെ. വൈരുധ്യമുള്ള ക്യാമ്പസ് സംസ്‌കാരങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ അവബോധത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ബൗദ്ധിക ചർച്ചകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കൂട്ടരാണ് ഇവർ. എന്നിരുന്നാലും ചില സമയങ്ങളിൽ ജെഎൻയു തന്നെയാണ് പ്രചാരണത്തിന് മുന്നിൽ.

ഡൽഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്‌റ്റുഡൻ്റസ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായ അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്ത് (ABVP), നാഷണൽ സ്‌റ്റുഡൻ്റസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NSUI) എന്നിവരാണ് രംഗത്തുണ്ടാവുക. രണ്ട് അയൽ സർവകലാശാലകളാണെങ്കിലും മുകളിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളിലും വ്യക്തമായി വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും.

നാമനിർദേശങ്ങൾ

  1. ഡൽഹി സർവകലാശാല: മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, DUSU തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രധാനമായും ബിജെപിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും വിദ്യാർഥി വിഭാഗങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. സ്ഥാനാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പാർട്ടി വിശ്വസ്‌തത, പ്രചാരണ ശേഷി, കോളജിനുള്ളിലെ ജനപ്രീതി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ പ്രചാരണങ്ങളിൽ അവർ സഖ്യത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ചിഹ്നം, പതാക, അംഗീകാരം എന്നിവ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുന്നു.
  2. ജെഎൻയു: ഐസ, എസ്‌എഫ്‌ഐ, ഡി‌എസ്‌എഫ് തുടങ്ങിയ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ ദീർഘകാല സാന്നിധ്യവും ആധിപത്യവുമുള്ള ജെ‌എൻ‌യുവിൽ പലപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷ സഖ്യവും എ‌ബി‌വി‌പിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ നാമനിർദേശ പ്രക്രിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ വിന്യാസത്തിനും അടിയന്തര ക്യാമ്പസ് പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ വ്യക്തമായ ഗ്രാഹ്യത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ നയം, ഹോസ്‌റ്റൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പസ് വിഷയങ്ങൾ പ്രചാരണത്തിൽ പതിവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സാമൂഹിക നീതി, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ജെ‌എൻ‌യു‌എസ്‌യുവിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്.

കാമ്പെയ്ൻ

  • ഡിയുഎസ്‌യു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ സവിശേഷത ഉച്ചഭാഷിണികൾ, കാർ വാഹനവ്യൂഹങ്ങൾ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള അച്ചടിച്ച പോസ്‌റ്ററുകൾ, ബാനറുകൾ, സ്‌റ്റിക്കറുകൾ, കോളജുകളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ വലിയ സംഘങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഉച്ചത്തിലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. മിക്ക വിദ്യാർഥികളും കോളജുകളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പ്രചാരണം ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുന്നത്. ഹോസ്‌റ്റലുകളിൽ പ്രചാരണത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ ഹാൻഡ്‌ബില്ലുകളും ലഘുലേഖകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വിദ്യാർഥികളുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവർ രാത്രിയിൽ ഹോസ്‌റ്റലുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു.
  • ജെഎൻയുഎസ്‌യു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തരം പ്രചാരണം വളരെ കുറവാണ്. പോസ്‌റ്ററുകൾക്ക് പകരം കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ലഘുലേഖകൾ മാത്രമേ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുക. ജെഎൻയു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാതൽ "പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഡിബേറ്റ്" ആണ്, പ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേദിവസം രാത്രി എല്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാർഥികളും ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്ന വേദിയിൽ ഗൗരവമേറിയതും പലപ്പോഴും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.

വോട്ടിങ്ങും ഫലങ്ങളും

ഡൽഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ കോളജിൽ എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത സമയങ്ങളിൽ വോട്ടുചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും. പ്രധാനമായും അവർ രണ്ട് ഷിഫുറ്റുകളായട്ടാണ് വോട്ടിങ് നടത്തുക. കൂടാതെ ഇലട്രോണിക്ക് വോട്ടിങ് മെഷീനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പോളിങ് ദിവസം, കോളജുകൾക്ക് പുറത്തും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലും വലിയ തിരക്കും സംഘർഷവും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

എന്നാൽ ഒറ്റ ദിവസം മാത്രമാണ് ജെഎൻയുവിൽ വോട്ടെടുപ്പ്. പലപ്പോഴും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പേപ്പർ ബാലറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം ക്യാമ്പസിൽ ടോർച്ച് ലൈറ്റ് പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്തിയും മുദ്രാവാക്യം വിളികളും നടത്തി വിജയം ആഘോഷിക്കും. എന്നിരുന്നാലും സംഘർഷങ്ങളും മറ്റും താരതമേന്യ കുറവാണ്.

എസ് യു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ (ETV Bharat)

ജനാധിപത്യവും സുതാര്യവും

ആഴത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അവബോധത്തിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട പാരമ്പര്യമാണ് ജെഎൻയുവിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ളത്. അത് അവർക്ക് പൗരത്വബോധവും ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും നൽകുന്നുവെന്ന് ജെഎൻയുവിലെ സോഷ്യോളജി വിഭാഗം മുൻ മേധാവി പ്രൊഫസർ ആനന്ദ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

മറ്റ് സർവകലാശാലകളെ അപേക്ഷിച്ച്, ജെഎൻയുവിലെ വിദ്യാർഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജനാധിപത്യപരവും സുതാര്യവുമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വിദ്യാർഥികളുടെ കഷ്‌ടപ്പാടിൻ്റെ വിജയമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പണത്തിനോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടലിനോ സാധ്യമല്ല. സ്ഥാനാർഥികൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ലഘുലേഖകൾ, വാൾ പോസ്‌റ്ററുകൾ, പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്.

