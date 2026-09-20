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അമേരിക്കയിലോ യൂറോപ്പിലോ പോയി പഠിക്കണോ? പണം കേന്ദ്രം തരും, അറിയാം ACSIS സ്കീം
വിദേശത്ത് മാസ്റ്റേഴ്സ്, പി.എച്ച്.ഡി പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ ലോൺ പലിശയിൽ 100% ഇളവ് നൽകുന്നതാണ് ഈ മികച്ച സ്കീം
Published : September 20, 2026 at 12:46 PM IST
വിദേശത്തുപോയി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നത് ഇന്നത്തെ ഭൂരിഭാഗം യുവതലമുറയുടെയും വലിയൊരു സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ വിമാനക്കൂലിയും വലിയ ട്യൂഷൻ ഫീസും ജീവിതച്ചെലവുമെല്ലാം ആലോചിച്ച് പലരും പാതിവഴിയിൽ ആ സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വലിയ തുക വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, പഠനകാലയളവിൽ തന്നെ പലിശ അടിഞ്ഞുകൂടി ലോൺ ബാധ്യത ഇരട്ടിയാകുമോ എന്ന ഭയം പലര്ക്കുമുണ്ട്.
ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരവുമായാണ് കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യനീതി-ശാക്തീകരണ മന്ത്രാലയം ഡോ. അംബേദ്കർ സെൻട്രൽ സെക്ടർ സ്കീം ഓഫ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് സബ്സിഡി (ACSIS) നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് മാസ്റ്റേഴ്സ്, പി.എച്ച്.ഡി പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ ലോൺ പലിശയിൽ 100% ഇളവ് നൽകുന്നതാണ് ഈ മികച്ച സ്കീം.
എന്താണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകത?
സാധാരണയായി ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്താൽ, നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്ന കാലയളവിലും പലിശ ഈടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതി വഴി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിലെ പലിശ മുഴുവൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് നേരിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് അടച്ചുതീർക്കും.
മൊറട്ടോറിയം കാലയളവ് എന്നാൽ: നിങ്ങളുടെ വിദേശത്തെ കോഴ്സ് കാലാവധി, അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു വർഷം (അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി 6 മാസം തികയുന്നത് വരെ, ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത്). അതായത്, നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള സമയത്തെ പലിശ മുഴുവൻ സർക്കാർ നൽകും. കോഴ്സ് പൂർത്തിയായ ശേഷം വിദ്യാർഥി എടുത്ത ലോണിൻ്റെ അസ്സൽ തുക മാത്രം ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതിയാകും. ഇതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പലിശഭാരമാണ് ഒരു വിദ്യാർഥിക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുക.
ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?
ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്:
വിഭാഗം: അപേക്ഷകർ മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ (OBC - Central List) അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനറൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ (EBC) പെട്ടവരായിരിക്കണം.
കുടുംബ വരുമാന പരിധി:
- OBC വിദ്യാർഥികൾക്ക്: വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 8 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം.
- EBC വിദ്യാർഥികൾക്ക്: വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനം 2.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം.
- കോഴ്സുകൾ: വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ്, എം.ഫിൽ (M.Phil), പി.എച്ച്.ഡി (Ph.D) എന്നിവയ്ക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവർക്കായിരിക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.
- ലോൺ നിബന്ധന: ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്സ് അസോസിയേഷൻ (IBA) അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുമായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത്. പദ്ധതി പ്രകാരം പരമാവധി 20 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോൺ തുകയ്ക്കാണ് പലിശ സബ്സിഡി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക.
എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം?
ഇതൊരു പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ വഴി നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്.
- ഘട്ടം 1: ആദ്യമായി വിദേശ സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ ഓഫർ ലെറ്റർ സ്വന്തമാക്കുക.
- ഘട്ടം 2: അംഗീകൃത സർക്കാർ/ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളിൽ IBA Model Education Loan Scheme വഴി വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുക. അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ താൻ 'ഡോ. അംബേദ്കർ പലിശ സബ്സിഡി' സ്കീമിന് യോഗ്യനാണെന്ന കാര്യം ബാങ്ക് അധികൃതരെ അറിയിക്കണം.
- ഘട്ടം 3: ലോൺ പാസ്സായ ശേഷം നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിലുള്ള ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആധാർ കാർഡ്, അഡ്മിഷൻ രേഖകൾ എന്നിവ ബാങ്കിൽ സമർപ്പിക്കുക.
- ഘട്ടം 4: ബാങ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ഈ സ്കീമിൻ്റെ നോഡൽ ബാങ്ക് വഴി കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും പലിശ തുക സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യും.
അപേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
- ഈ പലിശ സബ്സിഡി ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ (മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി.എച്ച്.ഡി കാലയളവിൽ) ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
- പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ, അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കോളജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ സബ്സിഡി ഉടനടി റദ്ദാക്കപ്പെടും.
- ലോൺ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം തുടരാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല
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