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പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ്; റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് വിടിയുവിൻ്റെ ചരിത്രനേട്ടം
ബി.ഇ, ബി.ടെക് ആറാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയുടെ ഫലമാണ് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. നേരത്തെ അവസാന വർഷ ഫലങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വിടിയു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
Published : July 1, 2026 at 2:07 PM IST
ബെംഗളൂരു: പരീക്ഷാഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും മുൻപേ മൊബൈലിൽ റിസൾട്ട് വന്നാലോ? കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ഭുതം തോന്നാമെങ്കിലും പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർണാടകയിലെ വിശ്വേശ്വരയ്യ ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (വിടിയു). മാസങ്ങളോളം നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പിൻ്റെയും ആശങ്കകളുടെയും കാലം അവസാനിപ്പിച്ചാണ് സർവകലാശാല ഈ അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
ബി.ഇ, ബി.ടെക് ആറാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാഫലമാണ് സർവകലാശാല മിന്നൽവേഗത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30നാണ് പരീക്ഷ അവസാനിച്ചത്. കൃത്യം 5.35ന് തന്നെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 60,856 വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഇതിൽ 76.84 ശതമാനം പേർ വിജയിച്ചു. വിടിയു വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. എസ്. വിദ്യാശങ്കർ, മൂല്യനിർണയ വിഭാഗം രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫ. യു.ജെ ഉജ്വൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഫലം പുറത്തുവിട്ടത്. പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർഥികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് എസ്.എം.എസ് വഴിയും ഫലം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു.
സ്വന്തം റെക്കോർഡ് തിരുത്തി
നേരത്തെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥികളുടെ ഫലം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് വിടിയു റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഒരു മാസം മുൻപ് 56,192 വിദ്യാർഥികളുടെ ഫലമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ റെക്കോർഡാണ് ഇപ്പോൾ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റാക്കി ചുരുക്കി സർവകലാശാല തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയത്തിൻ്റെയും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത്. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുഴുവൻ മൂല്യനിർണയ പ്രക്രിയയും പരീക്ഷയ്ക്ക് 21 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. മെയ് 18 മുതൽ ജൂൺ 17 വരെയായിരുന്നു തിയറി പരീക്ഷകൾ നടന്നത്. ഇവയുടെ മൂല്യനിർണയം നേരത്തെ തന്നെ ഓൺലൈനായി പൂർത്തിയാക്കി മാർക്കുകൾ സർവകലാശാലയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജൂൺ 18 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകളുടെ മാർക്കുകൾ അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പോർട്ടലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. അവസാന ദിവസത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയുടെ മാർക്കുകൾ കൂടി ചേർത്താണ് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആശ്വാസം
പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഫലം വരാനായി സാധാരണയായി വളരെ അധികം കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഇത് അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള മാനസിക, ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അത് കണക്കിലെടുത്താണ് ഫലം പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ വിദ്യാശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി. ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നേരത്തെ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ഇത്തവണ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫലം പുറത്തുവിടുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ വലിയ ദൗത്യത്തിനൊപ്പം നിന്ന് സഹകരിച്ച വിടിയു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ്, പരീക്ഷാ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ, അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജ് അധ്യാപകർ എന്നിവരെ വൈസ് ചാൻസലർ അഭിനന്ദിച്ചു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫലം ലഭിച്ചതിൽ വിദ്യാർഥികൾ വളരെ അധികം സന്തോഷത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉപരിപഠനത്തിനും ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ വേഗത്തിലുള്ള ഫലപ്രഖ്യാപനം വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സഹായകമാകും.
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