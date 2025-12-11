Kerala Local Body Elections2025

പ്രതിമാസം 60,000 രൂപ വരെ! കേരളാ ഹൈക്കോടതിയില്‍ ജോലി നേടാൻ സുവര്‍ണാവസരം

സീനിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ, ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ട്രാൻസിലേറ്റർ, ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നീ തസ്‌തികകളിലേയ്ക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2025 ഡിസംബർ 16 ആണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി.

Kerala High Court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 3:59 PM IST

എറണാകുളം: കേരളാ ഹൈക്കോടതിയിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിലായി നിരവധി ഒഴിവുകൾ. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സീനിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ, ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ, ട്രാൻസിലേറ്റർ, ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നീ തസ്‌തികകളിലായി 49 ഒഴിവുകളിലേയ്ക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2025 ഡിസംബർ 16 നാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി.

ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്: 16 ഒഴിവുകളാണ് നിർദിഷ്‌ട തസ്‌തികയിലേയ്ക്കുള്ളത്. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ എഞ്ചിനിയറിങ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ കോടതികൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലോ നിർദിഷ്‌ട മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം. പ്രതിമാസ ശമ്പളം 30,000 രൂപ.

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ: 12 ഒഴിവുകളാണ് നിർദിഷ്‌ട തസ്‌തികയിലേയ്ക്കുള്ളത്. ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ/ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റും.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോടതികൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇ - സേവാ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ആവശ്യമാണ്. പ്രതിമാസ ശമ്പളം 22,240 രൂപ.

സീനിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ: സി എസ് /ഐ ടി/ ഇലക്ട്രോണിക് എന്നി വിഷയങ്ങളിൽ എംസിഎ/ബിഇ/ബി ടെക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ബിരുദം അഭികാമ്യം. സർക്കാർ/ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രോഗ്രാമിങ്/ഡെവലപ്മെൻ്റ് /ടെസ്റ്റിങ് എന്നി മേഖലകളിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും മറ്റ് ടെക്‌നിക്കൽ പരിജ്ഞാനവും. പ്രതിമാസ ശമ്പളം 60,000 രൂപ.

ട്രാൻസിലേറ്റർ: അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും അഭികാമ്യം. 21 മുതൽ 30 വയസ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകുന്നതാണ്. താത്ക്കാലിക നിയമനമാണ് എങ്കിലും കാലാവധി നീട്ടി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ട്രാൻസിലേഷൻ ടെസ്റ്റ്, അഭിമുഖം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമാകും അന്തിമ ഫലം. പ്രതിമാസ ശമ്പളം 31,020 രൂപ.

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് https://hckrecruitment.keralacourts.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

തസ്‌തികഒഴിവുകൾയോഗ്യത ശമ്പളം(പ്രതിമാസം)
ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്16

ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി,കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ എഞ്ചിനിയറിങ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോടതികൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലോ നിർദിഷ്‌ട മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

30,000 രൂപ
ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ 12

ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്‌വെയർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ/ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റും.

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോടതികൾ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇ - സേവാ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

22,240 രൂപ
സീനിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ 1

സി എസ് /ഐ ടി/ ഇലക്ട്രോണിക് എന്നി വിഷയങ്ങളിൽ എംസിഎ/ബിഇ/ബി ടെക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ബിരുദം.

സർക്കാർ/ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രോഗ്രാമിങ്/ഡെവലപ്മെൻ്റ് /ടെസ്റ്റിങ് എന്നി മേഖലകളിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയവും മറ്റ് ടെക്‌നിക്കൽ പരിജ്ഞാനവും.

60,000 രൂപ

ട്രാൻസിലേറ്റർ

20

അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദവും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും. 21 മുതൽ 30 വയസ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

താൽക്കാലിക നിയമനം, കാലാവധി നീട്ടി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ട്രാൻസിലേഷൻ ടെസ്റ്റ്, അഭിമുഖം എന്നിവയിലൂടെയാകും ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

31,020 രൂപ

