ETV Bharat / education-and-career
പത്താം ക്ലാസുണ്ടോ? കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനകളിൽ ഒഴിവുകൾ; സ്ത്രീകൾക്കും അവസരം
25,487 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. പത്താം ക്ലാസുകാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി അടക്കം അറിയാം.
Published : December 15, 2025 at 7:53 PM IST
കേന്ദ്ര സേനയിൽ യുവാക്കൾക്ക് ജോലി നേടാൻ ഇതാ ഒരു സുവർണാവസരം. വിവിധ സായുധ പൊലീസ് സേനകളിലേക്കായി 25,487 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്. ഡിസംബർ 31 വരെ ഒൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. പത്താം ക്ലാസുകാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. സ്ത്രീകൾക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്.
സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (സിഐഎസ്എഫ്), സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആർപിഎഫ്), സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ (എസ്എസബി), അസം റൈഫിൾസ്, ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ്, ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ബിഎസ്എഫ്), സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് എന്നീ വിവിധ സായുധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
21,700-69,100 വരെ ശമ്പള ലഭിക്കും കൂടാതെ കേന്ദ്ര നിരക്കിലുള്ള മറ്റ് അലവൻസും ആനുകൂല്യങ്ങളും വേറെ ലഭിക്കും. അപേക്ഷ ഫീസ് 100 രൂപയാണ്. വനിതകൾ, പട്ടിക വിഭാഗം, വിമുക്തഭടൻമാർ എന്നിവർക്ക് ഫീസ് ഇല്ല. അപേക്ഷ തിരുത്താൻ 2026 ജനുവരി 8 മുതൽ 10 വരെ സമയമുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് https://rect.crpf.ov.in/ , https://ssc.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക.
ഒരു അംഗീകൃത പരീക്ഷാ ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ പത്തം ക്ലാസ് ജയിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായം 18 നും 23 നും ഇടയിലായിരിക്കണം. എസ്ഇ, എസ്സി വിഭാഗത്തിലഉള്ളവർക്ക് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വയസ് വരെ ഇളവുണ്ട്. വിമുക്ത ഭടൻമാരുടെ മക്കൾക്കും മൂന്ന് വർഷം ഇളവുണ്ട്.
കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ, ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ്, ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധന എന്നിവയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു മണിക്കൂർ സമയമായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷക്ക് ഉണ്ടാവുക. രണ്ട് മാർക്കിനുള്ള 80 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരോ തെറ്റുത്തരത്തിനും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലായളം ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് പ്രദേശിക ഭാഷകളിലും പരീക്ഷ എഴുതാം.
ഒഴിവുകൾ
|ഒഴിവുള്ള സായുധ സേന വിഭാഗങ്ങൾ
|സ്ത്രീകൾ
|പുരുഷൻമാർ
|സെൻട്രൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (സിഐഎസ്എഫ്)
|1,460
|13,135
|സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആർപിഎഫ്)
|124
|5,366
|സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ
|-
|1,764
|അസം റൈഫിൾസ്
|150
|1,566
|ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പൊലീസ്
|194
|1,099
|ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് (ബിഎസ്എഫ്)
|92
|524
|സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്
|-
|23
Also Read: പ്രതിമാസം 60,000 രൂപ വരെ! കേരളാ ഹൈക്കോടതിയില് ജോലി നേടാൻ സുവര്ണാവസരം