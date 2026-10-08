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അമേരിക്കയില് ജോലി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് തിരിച്ചടി, ഇനി 67 ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് നൽകണം
ആദ്യ തവണ ഒ.പി.ടി അനുമതി ലഭിക്കാൻ 70,000 ഡോളറും, തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പുതുക്കലുകൾക്ക് 30,000 ഡോളറും (ഏകദേശം 29 ലക്ഷം രൂപ) വീതം ഫീസ് ഈടാക്കാനാണ് ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നത്
Published : October 8, 2026 at 11:53 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: വിദേശത്ത് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവും തുടർന്ന് മികച്ച ജോലിയും സ്വപ്നം കണ്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉള്പ്പെടെ തിരിച്ചടിയായി യു.എസ് സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നീക്കം. പഠനത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ തങ്ങി ജോലി ചെയ്യാൻ (ഓപ്ഷണൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിംഗ്) അനുമതി തേടുന്ന വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് 70,000 യു.എസ് ഡോളർ (ഏകദേശം 67.72 ലക്ഷം രൂപ) അടിയന്തര ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്താനാണ് അമേരിക്കൻ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ശുപാർശ ചെയ്തു.
ആദ്യ തവണ ഒ.പി.ടി അനുമതി ലഭിക്കാൻ 70,000 ഡോളറും, തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പുതുക്കലുകൾക്ക് 30,000 ഡോളറും (ഏകദേശം 29 ലക്ഷം രൂപ) വീതം ഫീസ് ഈടാക്കാനാണ് ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. എഫ്-1 വിസയിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർഥികൾക്കെല്ലാം ഈ നിയമം ബാധകമായിരിക്കും.
'കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് വിദേശ തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കുന്നു'; കടുത്ത നിലപാടുമായി യു.എസ്
ഇമിഗ്രേഷൻ സംവിധാനത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ തടയാനും അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ വൻ തുക ഈടാക്കുന്നതെന്ന് യു.എസ് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി. "ഒ.പി.ടി എന്നത് അമേരിക്കൻ തൊഴിൽ വിപണിയിലേക്കുള്ള ഒരു പിൻവാതിലോ, കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് ആളെ കിട്ടാനുള്ള സബ്സിഡിയോ അല്ല. വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ യോഗ്യത കമ്പനികൾക്ക് മുന്നിൽ തെളിയിക്കട്ടെ. കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് വിദേശികളെ എത്തിക്കുന്നത് കാരണം അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല," യു.എസ് വക്താവ് കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
നിലവിലെ ഒ.പി.ടി നിയമപ്രകാരം വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു വർഷം അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യാം. എന്നാൽ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്സ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് 3 വർഷം വരെ നീട്ടി ലഭിക്കാറുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പകുതിയിലധികവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമുള്ളവരാണ്.
- ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ: 3.63 ലക്ഷം
- ചൈനീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ: 2.65 ലക്ഷം
(ആകെ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 53 ശതമാനവും ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ്)
കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലോണെടുത്തും മറ്റും അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനശേഷം വീണ്ടും 67 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഫീസായി കണ്ടെത്തുക എന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. ഇത് തദ്ദേശീയമായ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായേക്കാം.
അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും തിരിച്ചടിയാകുമോ?
വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ അമേരിക്കൻ വിപണിയിലേക്ക് നൽകുന്ന വലിയ സാമ്പത്തിക സംഭാവനയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം (2025-26) 41.77 ബില്യൺ ഡോളറാണ് വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ വഴി യു.എസ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലെത്തിയത്. ഈ വർഷം (2026-27) ഇത് 38.37 ബില്യൺ ഡോളറായി കുറയുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഈ പുതിയ ചാർജ് കൂടി വരുന്നതോടെ വിദേശ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ ഇടിവുണ്ടാകും. ഇതിനകം തന്നെ യു.എസിലെ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 11.69 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 10.57 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അടുത്തത് എന്ത്?
ഈ നിർദേശത്തിന്മേൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ 60 ദിവസത്തെ സമയം യു.എസ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമേ ഇത് അന്തിമ നിയമമായി മാറുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, വിദേശ വിദ്യാർഥികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ വൻകിട സർവ്വകലാശാലകളും വ്യാപാര സംഘടനകളും ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിയമപോരാട്ടമുണ്ടായാൽ ഈ വലിയ ചാർജ് നടപ്പിലാകുന്നത് താത്കാലികമായി നീണ്ടുപോയേക്കാം.
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