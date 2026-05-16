ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല, യുപിഎസ്‌സി സിഎസ്ഇ പ്രിലിമിനറി അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് എള്ളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം !

സിവിൽ സർവീസസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഇ-അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകൾ പുറത്തിറക്കി. അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കാൻ യുപിഎസ്‌സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദകശിക്കുക.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 5:38 PM IST

2026 ലെ സിവിൽ സർവീസസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഇ-അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകൾ പുറത്തിറക്കി യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ. മെയ് 15, വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകീട്ട് 7.30 ഓടെയാണ് അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകൾ സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയത്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് അപേക്ഷ നൽകിയവർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ യുപിഎസ്‌സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ റോൾ നമ്പർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌തശേഷം അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡിൽ അപേക്ഷകർ അവരുടെ പേര്, അച്ഛൻ്റെ പേര്, പരീക്ഷാ തീയതി, സമയം, റോൾ നമ്പർ, രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് എന്നിവ ശരിയാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

യുപിഎസ്‌സി സിഎസ്ഇ(UPSC CSE 2026) അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

  • ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക
  • ഘട്ടം 2: ഹോം പേജിൽ യുപിഎസ്‌സി പ്രിലിമിനറി അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡിനുള്ള ലിങ്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറോ, രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡിയോ നൽക്കുക.
  • ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
  • ഘട്ടം 5: ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് സേവ് ചെയ്യുക.

അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡിൽ പരിശോധിക്കേണ്ട വിശദാംശങ്ങൾ

  • പേര്
  • അച്ഛൻ്റെ പേര്
  • പരീക്ഷാ തീയതിയും സമയവും
  • റോൾ നമ്പർ
  • രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ
  • ഫോട്ടോ
  • ഒപ്പ്

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡി മറന്നുപോയാലോ?

ഘട്ടം 1: യുപിഎസി അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് ലോഗിൻ പേജ് സന്ദർശിക്കുക

ഘട്ടം 2: രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡി മറന്നു എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനനത്തീയതി, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡി എന്നിവ നൽകുക.

ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം, രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡി നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിലിലേക്കോ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കോ അയയ്ക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക!

  • അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കണം.
  • അക്ഷരത്തെറ്റുകളോ, തെറ്റായ വിശദാംശങ്ങളോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
  • എന്തെങ്കിലും പിശക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ഉടൻ തന്നെ യുപിഎസിയെ ബന്ധപ്പെടുക.

യുപിഎസ്‌സി സിവിൽ സർവീസസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ 2026 മെയ് 24 ന് (ഞായർ) നടക്കും.

