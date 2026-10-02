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കുസാറ്റിൽ യുഎൻ സർവകലാശാലാ കാമ്പസ് വരുന്നു; ചർച്ചകൾ സജീവം

പബ്ലിക് പോളിസി, സാങ്കേതികവിദ്യ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) തുടങ്ങിയ വിശാലമായ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്

UNITED NATIONS VARSITY CAMPUS CUSAT NUALS AND CDS KOCHI IN LINE TO GET UN CAMPUS
Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 2, 2026 at 11:49 AM IST

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എറണാകുളം: കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ (കുസാറ്റ്) ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സർവകലാശാലയുടെ (യുഎൻയു) കാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും യുഎൻയു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺ കംപാരറ്റീവ് റീജിയണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സ്റ്റഡീസും (UNU-CRIS) തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി യുഎൻയു-ക്രിസ് കേരള സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗികമായി നിർദേശം സമർപ്പിച്ചു.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുസാറ്റ്, കൊച്ചിയിലെ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് (നുവാൽസ്), തിരുവനന്തപുരത്തെ സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസ് (സിഡിഎസ്) എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാന പഠനമേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന നൽകുക. പബ്ലിക് പോളിസി, സാങ്കേതികവിദ്യ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) തുടങ്ങിയ വിശാലമായ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ
പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. പബ്ലിക് പോളിസി, സാങ്കേതികവിദ്യ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസലുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ. കുസാറ്റിൽ പ്രധാന കാമ്പസും സിഡിഎസ്, നുവാൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാനാണ് നിലവിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ആതിഥേയ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കാമ്പസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഭൂമിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും കേരളം നൽകണം. കൂടാതെ നടത്തിപ്പ് ചെലവിൻ്റെ ഒരു വിഹിതവും സംസ്ഥാനം വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വലിയൊരു സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപമല്ല യുഎൻയു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, മറിച്ച് തങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കാമ്പസുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് അവർ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കാത്തിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരത്തിനായി
പദ്ധതിക്ക് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ഫണ്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സർവകലാശാലയും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗിക കരാർ ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുമായുള്ള കരാറിന് ശേഷം മാത്രമേ യുഎൻയു കാമ്പസ് യാഥാർഥ്യമാകൂ. കേരളം ഇതിൽ ആതിഥേയ സംസ്ഥാനം മാത്രമായിരിക്കും. യുഎൻയു അയച്ച കരട് നിർദേശത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനുണ്ടെന്നും ഇതിനായുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് ഈ നിർദേശം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പത്തംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അടുത്തിടെയാണ് ചർച്ചകൾ സജീവമായതും അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതും. നിലവിലെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പദ്ധതിക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ വച്ചത്. ജൂലൈയിൽ പ്രാഥമിക യോഗങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നു. ഇനി രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനവും മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരവുമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റൊരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

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ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് യുഎൻയു-ക്രിസ്. ആഗോളതലത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതി കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ കുതിപ്പേകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരമൊരു കാമ്പസ് വരുന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച അവസരം ലഭിക്കും.

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TAGGED:

UNITED NATIONS UNIVERSITY
CUSAT CAMPUS IN KOCHI
KERALA HIGHER EDUCATION
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UNU CAMPUS IN KERALA

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