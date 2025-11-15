ETV Bharat / education-and-career
'എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അമേരിക്ക മാത്രമാകരുത്': വിദേശ പഠന സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പ്രൊഫസർ സയ്യിദ് കലിം അഹമ്മദ്
വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെ കുറിച്ച് സതേൺ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാല (യുഎസ്സി) പ്രൊഫസർ സയ്യിദ് കലിം അഹമ്മദ് പറയുന്നു. ഇടിവി ഭാരതുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നും.
Published : November 15, 2025 at 10:11 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പഠനത്തിനായും തൊഴിൽ ആവശ്യത്തിനായും വിദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വളരെ വലുതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുക വഴി തങ്ങളുടെ ജോലിയും അതുവഴി ഭാവിയും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യയിലെയും ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർഥികളും. എന്നാൽ ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് നടത്തുമ്പോള് നമ്മള് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് സതേൺ കാലിഫോർണിയ സർവകലാശാല (യുഎസ്സി) പ്രൊഫസർ സയ്യിദ് കലിം അഹമ്മദ്. വിദേശ പഠനത്തിനായി മിക്കവരും കണ്ണും പൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് അമേരിക്കയിലെ സർവകലാശാലകള്. എന്നാൽ വിദേശ വിദ്യാർഥികളെ കൂടാതെ അമേരിക്കയിലെ ഈ സർവകലാശാലകൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് പ്രൊഫസർ സയ്യിദ് കലിം പറയുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യവും അദ്ദേഹം ഇടിവിയുമായി പങ്കുവച്ചു.
അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലകളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും വിദേശ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അമേരിക്ക മാത്രം ആകരുത്. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ഗവേഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഓൺ-ക്യാമ്പസ് ജോലികൾക്ക് ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകണം എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
നിലവിൽ അൽഷിമേഴ്സ്, ക്യാൻസർ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. അടുത്തിടെ ഫെഡറൽ സർക്കാരിൽ നിന്ന് 10 മില്യൺ ഡോളർ (88 കോടി രൂപ) ഗവേഷണ പദ്ധതി അദ്ദേഹം നേടി. അദ്ദേഹവുമായി ഇടിവി ഭാരത് നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്.
ചോദ്യം: വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് സർവകലാശാലകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്?
പ്രമുഖ സർവകലാശാലകൾക്ക് സംഭാവനകളിലൂടെ വലിയ തോതിൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നു. വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ആഘാതം ഉണ്ടാവില്ല. അമേരിക്കയിലുടനീളം ഏകദേശം നാലായിരം സർവകലാശാലകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാനും സർവകലാശാലകൾക്ക് മാത്രമേ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ സ്വന്തമായി ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളൂ. ശേഷിക്കുന്ന സർവകലാശാലകളെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും. മൊത്തത്തിൽ അൻപത് ശതമാനം സർവകലാശാലകൾക്കും വിദേശ വിദ്യാർഥികള് ഇല്ലാതെ അതിജീവിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും.
എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി എത്തുന്ന വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെയായിരാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ആയിരിക്കും. ഈ ഫണ്ടുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് സർവകലാശാലകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഗവേഷണത്തിനും തടസമുണ്ടാകും.
പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. തൽഫലമായി ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ വിവിധ ഗവേഷണ വിഷയങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നു. ആയതിനാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുന്നതിന് തടസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും എന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ചോദ്യം: അമേരിക്കയിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ നേടുന്നതിന് ഇത് ഒരു തടസമായി മാറുന്നുണ്ടോ?
നിലവിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കുറവാണ്. തന്നെയുമല്ല നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പ്രവണതയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർഥികൾ അവർ പഠിക്കുന്ന സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ ക്യാമ്പസ് ജോലികൾക്ക് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത. അവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് ഡോളർ വരെ ശമ്പളവും ലഭിക്കുന്നു.
ഇത്തരം ജോലികൾ ലഭിക്കാൻ പ്രൊഫസർമാരുമായി എപ്പോഴും ഇടപഴകുകയും ഒരു അവസരം ലഭിച്ചാൽ മികച്ച രീതിയിൽ കഴിവുകൾ തെളിയിക്കുമെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെത്തന്നെ സ്ഥിരതാമസം ആക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഒരിടത്ത് തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കരുത്.
ഇന്ത്യയിലും അവസരങ്ങൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാനഡ, യുകെ, ജർമ്മനി, സിംഗപ്പൂർ, ജപ്പാൻ, അയർലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉണ്ട്. അവയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചോദ്യം: ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ട്രംപ് സർവകലാശാലയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതാമോ?
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. നിലവിൽ അമേരിക്കയിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വരെ വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികള് ഉള്ളത്.
എന്നാൽ നേർവിപരീതമായി അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്.
ചോദ്യം: അമേരിക്കയിൽ നല്ല ജോലികൾ ലഭിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്ന എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളും മാസ്റ്റേഴ്സ് (പിജി) പഠിക്കുക എന്നാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ മത്സരം വർധിച്ച് വരുന്നതിനാൽ മറ്റ് മികച്ച സർവകലാശാലകളും നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലായിരിക്കണം പ്രധാന ശ്രദ്ധ.
മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സുകളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കരുത്. ഗവേഷണത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. പിഎച്ച്ഡി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും നല്ലതാണ്. ഇതിനായി അധ്യാപകരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്.
സർവകലാശാലകൾ ഗവേഷണത്തിനായി വലിയ തുകകൾ നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ മികച്ച രീതിയിൽ പിഎച്ച്ഡികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 2500 മുതൽ 3000 ഡോളർ വരെ സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് ലഭിക്കും. മികച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും പേറ്റൻ്റുകളും ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു EB1 വിസയും ഗ്രീൻ കാർഡും ലഭിക്കും എന്നും സയ്യിദ് കലിം പറയുന്നു.
നൽഗൊണ്ട ജില്ലയിലെ മാരിഗുഡയിൽ നിന്നുള്ള സയ്യിദ് കലിം സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പിജി വരെ പഠിച്ചത്. പിന്നീട് ഐഐസിടിയിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്ഡി നേടി. അതിനുശേഷം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. ഇവിടെനിന്നും ഒരേ സമയം രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പുകൾ (പിഡിഎഫ്) ചെയ്തു. അവിടുത്തെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിലൊന്നായ യുഎസ്സിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫാർമസിയിൽ പ്രൊഫസറും മെഡിസിനൽ കെമിസ്ട്രി വകുപ്പിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറുമാണ് അദ്ദേഹം.
Also Read: കൊഞ്ച് കര്ഷകര്ക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി യുവശാസ്ത്രജ്ഞര്, കുളങ്ങളിലെ ഓക്സിജന് നിയന്ത്രണത്തിന് പുതുസങ്കേതങ്ങള് വികസിപ്പിച്ചു