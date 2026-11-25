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അധ്യാപക പരിശീലനം മൗലികാവകാശമാക്കണമെന്ന് യുനെസ്കോ റിപ്പോർട്ട്; കേരളത്തിനും നിർണായക നിർദേശങ്ങൾ
യുനെസ്കോയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ എഡ്യൂകേഷൻ 2030ഉം സംയുക്തമായാണ് ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻസിങ് ടീച്ചർ പ്രൊഫഷണൽ ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് ത്രൂ ലൈഫ്ലോങ് ലേണിങ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : November 25, 2026 at 10:09 AM IST
പാരീസ്: മാറുന്ന കാലത്തിനും സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും അനുസരിച്ച് അധ്യാപകരുടെ പ്രൊഫഷണൽ വികസനം അവരുടെ മൗലികാവകാശമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് യുനെസ്കോ. എത്യോപ്യയിലെ അഡിസ് അബാബയിൽ നടന്ന 15-ാമത് ടീച്ചർ പോളിസി ഡയലോഗ് ഫോറത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്ത പുതിയ ആഗോള അധ്യാപക പരിശീലന റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ സുപ്രധാന നിർദേശമുള്ളത്.
യുനെസ്കോയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ് ഫോർ എഡ്യൂകേഷൻ 2030ഉം സംയുക്തമായാണ് ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻസിങ് ടീച്ചർ പ്രൊഫഷണൽ ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് ത്രൂ ലൈഫ്ലോങ് ലേണിങ് എന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം നടത്തുന്ന കേരളത്തിനും സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അധ്യാപകർക്കും യുനെസ്കോയുടെ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്കും നിർമിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത പഠനരീതികളിലേക്കും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അതിവേഗം മാറുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധ്യാപക പരിശീലന രീതികളിൽ വരുത്തേണ്ട കാതലായ മാറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.
പരിശീലനത്തിലെ വിടവുകളും വെല്ലുവിളികളും
നിലവിലുള്ള അധ്യാപക പരിശീലന സംവിധാനങ്ങളിൽ വലിയ വിടവുകളുണ്ടെന്ന് യുനെസ്കോ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ആഗോള കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രീ-പ്രൈമറി മുതൽ സെക്കൻഡറി തലം വരെയുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും തുടർച്ചയായ പ്രൊഫഷണൽ വികസനം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളത് 45 ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധി ബാധിത ഇടങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർക്ക് മികച്ച പരിശീലന അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കേരളത്തിൽ കൈറ്റ്, എസ്സിഇആർടി, ഡയറ്റ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് ക്ലസ്റ്റർ പരിശീലനങ്ങളും എഐ പരിശീലനങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ കേവലം ഒറ്റത്തവണത്തെ പരിശീലന പരിപാടികളായി ചുരുങ്ങരുതെന്ന് യുനെസ്കോ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. അധ്യാപകർക്ക് പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും ദൈനംദിന ക്ലാസ് മുറി അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും പ്രവൃത്തിസമയത്ത് തന്നെ പ്രത്യേക സമയം നീക്കിവയ്ക്കണമെന്ന് യുനെസ്കോ ടീച്ചർ ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് വിഭാഗം മേധാവി കാർലോസ് വർഗാസ് വ്യക്തമാക്കി.
വയോജന ജനസംഖ്യയും മാറുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങളും
2015നും 2050നും ഇടയിൽ ലോകജനസംഖ്യയിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 12 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 22 ശതമാനമായി ഇരട്ടിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വയോജന ജനസംഖ്യ വർധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിരീക്ഷണം ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ജനസംഖ്യാ മാറ്റം അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങളെയും തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും പുനർനിർണയിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.
യുനെസ്കോ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആറ് പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ
2030ഓടെ ലോകമെമ്പാടും 4.4 കോടി അധിക അധ്യാപകരെ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് 2024ലെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. യോഗ്യരായ അധ്യാപകരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനും നിലനിർത്താനും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ആറ് പ്രധാന നടപടികൾ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അധ്യാപകരുടെ കരിയറിലുടനീളം തുടർച്ചയായ പഠനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വ്യക്തമായ ആജീവനാന്ത പഠന നയം രൂപീകരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. പ്രൊഫഷണൽ വികസനം അധ്യാപകരുടെ അവകാശമായി അംഗീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും വേണം. അധ്യാപകരുടെ കരിയർ ഘട്ടത്തിനും പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പരിശീലനം നൽകുന്നതിനൊപ്പം നിർമിത ബുദ്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യണം.
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അധ്യാപകർക്കിടയിൽ പരസ്പര സഹകരണവും കരുതലിൻ്റെ സംസ്കാരവും വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് നിർദേശിക്കുന്നു. അധ്യാപകരെ വെറും പരിശീലനം സ്വീകരിക്കുന്നവരായി മാത്രം കാണാതെ അറിവ് നിർമിക്കുന്നവരും ഗവേഷണത്തിലും നയരൂപീകരണത്തിലും സജീവമായി പങ്കാളികളാകുന്നവരുമായി അംഗീകരിക്കണം. തുല്യവും എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യവുമായ അധ്യാപക പരിശീലന സംവിധാനങ്ങൾക്കായി ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപവും അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും ഉറപ്പാക്കണം. സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യം നാല് പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും ഗുണമേന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അധ്യാപകരെ ശാക്തീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും യുനെസ്കോ റിപ്പോർട്ട് അടിവരയിടുന്നു.
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