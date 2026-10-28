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യുകെയിൽ പഠിക്കാൻ മോഹമുണ്ടോ? 2028 മുതൽ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വർധിച്ചേക്കാം, പുതിയ നിയമം ഇങ്ങനെ
സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നയരേഖ പ്രകാരം 2028-29 അധ്യയന വർഷം മുതലാണ് ലെവി ഈടാക്കി തുടങ്ങുക. ആദ്യ വർഷം തന്നെ ഏകദേശം 445 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് വരുമാനം കണ്ടെത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
Published : October 28, 2026 at 12:57 PM IST
ലണ്ടൻ: യുകെയിൽ ഉന്നത പഠനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി പുതിയ തീരുമാനം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന ഓരോ രാജ്യാന്തര വിദ്യാർഥിക്കും 925 പൗണ്ട് (ഏകദേശം 1200 യുഎസ് ഡോളർ) വാർഷിക ലെവി ഏർപ്പെടുത്താൻ യുകെ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. 2028 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടി
നിർദിഷ്ട ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ലെവി സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നാണ് ഈടാക്കുക. വിദ്യാർഥികൾ നേരിട്ട് ഈ തുക നൽകേണ്ടതില്ലെങ്കിലും, സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വർധിക്കുന്നത് ട്യൂഷൻ ഫീസ് ഘടനയെയും സ്കോളർഷിപ്പ് നയങ്ങളെയും ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് യുകെയിലെ പഠനച്ചെലവ് ഗണ്യമായി വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നയരേഖ പ്രകാരം 2028-29 അധ്യയന വർഷം മുതലാണ് ലെവി ഈടാക്കി തുടങ്ങുക. ആദ്യ വർഷം തന്നെ ഏകദേശം 445 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് വരുമാനം കണ്ടെത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് സർവകലാശാലകളിൽ പഠിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര വിദ്യാർഥികളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഇന്ത്യക്കാരിൽ നിന്നാണ്. 2026 ജൂണിൽ അവസാനിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം 82,523 സ്റ്റഡി വിസകളാണ് യുകെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചത്. പുതിയ നയം നടപ്പിലാകുന്നതോടെ ഇന്ത്യ, ചൈന, നൈജീരിയ, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ലെവിയുടെ പരിധിയിൽ വരും.
സർവകലാശാലകൾ നൽകേണ്ട തുക
ഓരോ അധ്യയന വർഷവും ഒരു രാജ്യാന്തര വിദ്യാർഥിക്ക് 925 പൗണ്ട് എന്ന നിരക്കിലാണ് സർവകലാശാലകൾ ലെവി നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും പ്രവേശനം നേടുന്ന ആദ്യത്തെ 220 രാജ്യാന്തര വിദ്യാർഥികളെ ഈ നിരക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിലുള്ള പ്രവേശനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ലെവി ബാധകമാകുക. ഉദാഹരണത്തിന് 1000 രാജ്യാന്തര വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സർവകലാശാലയ്ക്ക് 220 പേരുടെ ഇളവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കായി പ്രതിവർഷം 7,21,500 പൗണ്ട് ലെവിയായി നൽകേണ്ടി വരും.
ഓഫിസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിനായിരിക്കും ലെവി നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ മേൽനോട്ടച്ചുമതല. പണപ്പെരുപ്പത്തിന് അനുസരിച്ച് ഭാവിയിൽ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയേക്കാമെന്നും സർക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും നൈപുണ്യ വികസനത്തിനുമായി കൂടുതൽ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ നയത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2028-29 വർഷത്തിൽ 445 ദശലക്ഷം പൗണ്ടും, 2029-30 വർഷത്തിൽ 465 ദശലക്ഷം പൗണ്ടും, 2030-31 വർഷത്തിൽ 480 ദശലക്ഷം പൗണ്ടും വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
പഠനച്ചെലവ് വർധിക്കുമോ?
സാമ്പത്തിക ബാധ്യത സർവകലാശാലകൾക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിലും, ഇത് മറികടക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാനോ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ സർവകലാശാലകളും വിദ്യാർഥികളുടെ ഫീസിൽ 925 പൗണ്ട് വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇതിനർഥമില്ല. ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും നയങ്ങളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം.
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അതിനാൽ യുകെയിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ സർവകലാശാലകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഫീസ് ഘടനയും സ്കോളർഷിപ്പ് വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. 2028 ഓഗസ്റ്റിന് മുൻപ് പഠനം തുടങ്ങാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നവർ സർവകലാശാലകളുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫീസ് വർധനവ് കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ.
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