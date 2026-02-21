ETV Bharat / education-and-career
ഈ സര്വകലാശാലകളിലൊന്നും പോയി "തലവയ്ക്കല്ലേ...", വ്യാജന്മാരുടെ പട്ടിക പുറത്ത്, കേരളത്തില് രണ്ടെണ്ണം
രാജ്യത്ത് വ്യാജ സർവകലാശാലകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 32 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് യുജിസി ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
Published : February 21, 2026 at 7:56 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബിരുദ പഠനത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? അല്ലെങ്കില് നിങ്ങള് പഠിക്കുന്ന സര്വകലാശ വിശ്വസനീയമാണോ എന്ന് അറിയണോ? എങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്. കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം തേടുന്നതിന് മുൻപ് വിദ്യാർഥികൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയമപരമായ അംഗീകാരം പരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണിക്കിട്ടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻ്റ്സ് കമ്മിഷൻ) യുജിസി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വ്യാജ സര്വകലാശാലകളുടെ പേര് വിവരങ്ങള് യുജിസി പുറത്തുവിട്ടു. വ്യാജ സർവകലാശാലകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 32 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് യുജിസി ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയോ അംഗീകാരമില്ലെന്നും ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ബിരുദങ്ങൾ ഉന്നത പഠനത്തിനോ തൊഴിലിനോ അസാധുവാണെന്നും യുജിസി അറിയിച്ചു.
പട്ടികപ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാജ സർവകലാശാലകൾ ഉള്ളത് ഡൽഹിയിലാണ്. പിന്നാലെ ഉത്തർപ്രദേശും ആന്ധ്രാപ്രദേശും കർണാടകയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫെറ്റിക് മെഡിസിൻ, സെൻ്റ് ജോൺസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയുൾപ്പെടെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വ്യാജമായി കണ്ടെത്തിയത്.
|സംസ്ഥാനം
|വ്യാജ സർവകലാശാലകളുടെ എണ്ണം
|ഡൽഹി
|10
|ഉത്തർപ്രദേശ്
|4
|ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
|2
|കർണാടക
|2
|കേരളം
|2
|മഹാരാഷ്ട്ര
|2
|പുതുച്ചരി
|2
|പശ്ചിമ ബംഗാൾ
|2
|അരുണാചൽ പ്രദേശ്
|1
|ഹരിയാന
|1
|ജാർഖണ്ഡ്
|1
|രാജസ്ഥാൻ
|1
വിദ്യാർഥികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഇത്തരം സർവകലാശാലകൾക്കെതിരെ മുൻപും യുജിസി മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നു. യുജിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരമുള്ള സർവകലാശാലകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വിദ്യാർഥികൾ കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
എന്താണ് വ്യാജ സർവകലാശാലകൾ?
നിയമാനുസൃത സർവകലാശാലകളെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകാരമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വ്യാജ സർവകലാശാലകൾ. യുജിസിയിലോ (ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനും അക്കാദമിക് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമുള്ള നിയമപരമായ സർക്കാർ സ്ഥാപനം) എഐസിടിഇയിലോ (ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതോ സർക്കാർ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാത്തതോ ആയ സ്ഥാപനങ്ങളാണിവ. തൊഴിൽ ദാതാക്കളോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളോ അംഗീകരിക്കാത്ത ബിരുദങ്ങളാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്നത്.
എങ്ങനെ വ്യാജ സർവകലാശാലകൾ തിരിച്ചറിയാം
സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുക. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലൈസൻസും അംഗീകാരവും പരിശോധിക്കുക. ഫോണിൽ വിളിച്ചോ മെയിൽ അയച്ചോ നേരിട്ടോ ബന്ധപ്പെടുക. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യാജനായേക്കാം.
സർവകലാശാലയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടെത്തി ലോഗോ പരിശോധിക്കുക. ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ചോ സിലബസിനെ കുറിച്ചോ വിവരങ്ങൾ സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വ്യാജമാകാം. കൂടാതെ സർവകലാശാലയ്ക്ക് യുജിസി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാലകളുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും കണ്ടെത്തുക.
വ്യാജ സർവകലാശാലകൾ:
ഡൽഹി
- വേൾഡ് പീസ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
- ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്
- ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് & ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് സയൻസസ് (എഐഐപിഎച്ച്എസ്) സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
- കൊമേഴ്സ്യൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിമിറ്റഡ്, ദാര്യഗഞ്ച്
- യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
- വൊക്കേഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
- എഡിആർ സെൻട്രിക് ജുറിഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
- ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ്
- ആദ്ധ്യാത്മിക് വിശ്വവിദ്യാലയ
ഉത്തർപ്രദേശ്
- ഗാന്ധി ഹിന്ദി വിദ്യാപീഠം, പ്രയാഗ്, അലഹബാദ്
- നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അലിഗഡ്
- ഭാരതീയ ശിക്ഷാ പരിഷത്ത്, ലഖ്നൗ
- മഹാമായ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നോയിഡ
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
- ക്രൈസ്റ്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻ്റ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഗുണ്ടൂർ
- ബൈബിൾ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, വിശാഖപട്ടണം
കർണാടക
- സർവ ഭാരതീയ ശിക്ഷാ പീഠം
- ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമൻ പീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
കേരളം
- ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഫെറ്റിക് മെഡിസിൻ, കോഴിക്കോട്
- സെൻ്റ് ജോൺസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
മഹാരാഷ്ട്ര
- രാജ അറബിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
- നാഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ് കൃഷി വിദ്യാപീഠം
പുതുച്ചേരി
- ഉഷാ ലച്ചുമനൻ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
- ശ്രീ ബോധി അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ
പശ്ചിമ ബംഗാൾ
- ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിവ് മെഡിസിൻ, കൊൽക്കത്ത
- ഇൻസ്റ്റ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റിവ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്, കൊൽക്കത്ത
അരുണാചൽ പ്രദേശ്
- ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ
ഹരിയാന
- മാജിക് & ആർട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
ജാർഖണ്ഡ്
- ദക്ഷ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
രാജസ്ഥാൻ
- രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി & മാനേജ്മെൻ്റ്
