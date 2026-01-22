ETV Bharat / education-and-career
കാമ്പസുകളിൽ ജാതി വിവേചനം പാടില്ല, തുല്യത വേണം; അനുസരിച്ചില്ലെങ്കില് ലൈസൻസ് തെറിക്കുമെന്ന് യുജിസി
ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കോളജുകളിലെയും സർവകലാശാലകളിലെയും എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും തുല്യ പരിഗണന ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള്.
Published : January 22, 2026 at 11:56 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാതിവിവേചനം തടയാൻ പുതിയ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി യുജിസി. കാമ്പസുകളിൽ തുല്യത ഉറപ്പാക്കാനായി പ്രമോഷൻ ഓഫ് ഇക്വറ്റി ഇൻ ഹയർ എജുക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റ്യൂഷൻസ് വ്യവസ്ഥകളും യുജിസി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു.
ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും കോളജുകളിലെയും സർവകലാശാലകളിലെയും എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും തുല്യ പരിഗണന ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ നിയമം പ്രകാരം എല്ലാ കോളജികളിലും സർവകലാശാലകളിലും തുല്യ അവസരങ്ങള് ഒരുക്കണം. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് മുതിർന്ന അധ്യാപകനെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കോർഡിനേറ്ററായി നിയമിക്കണം. ഒബിസി, എസ്സി, എസ്ടി, വനിത, ഭിന്നശേഷി പ്രാതിനിധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം.
അതേസമയം വിദ്യാർഥികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കാനും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കമമെന്നും യുജിസി വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സർവകലാശാലകൾ, കോളജുകൾ, സ്വയംഭരണ സർവകലാശാല എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് ബാധകമാണ്.
സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ?
- ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാതരം വിവേചനങ്ങളും തടയുക.
- എല്ലാവർക്കും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും അവകാശങ്ങളിലും തുല്യത ഉറപ്പാക്കുക
- വിദ്യാർഥികളെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബോധവാൻമാരാക്കുക
എങ്ങനെയൊക്കെ പരാതി നൽകാം ?
- ഓൺലൈനായും രേഖാമൂലവും പരാതി നൽകാം.
- ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂനിറ്റി സെൻ്ററിലേക്ക് പരാതി ഇ-മെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
- ഇക്വറ്റി ഹെൽപ് ലൈനിലേക്കും വിളിച്ച് പരാതി അറിയിക്കാം
പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ....
- യുജിസി പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തെ വിലക്കും
- ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിർത്തും
- ഓൺലൈൻ, വിദൂര പഠന പരിപാടികൾ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കും
- ഔദ്യോഗിക യുജിസി പട്ടികയിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തെ നീക്കം ചെയ്യും.
