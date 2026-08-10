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പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടെ യുജിസി-നെറ്റ് ഉത്തരസൂചിക ഈ ആഴ്‌ച പുറത്തിറക്കുമെന്ന് എന്‍ടിഎ

യുജിസി-നെറ്റ്, സിഎസ്ഐആർ-നെറ്റ്, ഐസിഎആർ 2026 താൽക്കാലിക ഉത്തരസൂചികകൾ ഈ ആഴ്‌ച പുറത്തിറക്കുമെന്ന് എൻടിഎ അറിയിച്ചു.

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Representational Picture (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 5:02 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ യുജിസി-നെറ്റ് ജൂൺ 2026, സിഎസ്ഐആർ-നെറ്റ്, ഐസിഎആർ എഐഇഇഎ (പിജി), എഐസിഇ (പിഎച്ച്ഡി) 2026 എന്നിവയുടെ താൽക്കാലിക ഉത്തരസൂചികകൾ ഈ ആഴ്‌ച പുറത്തിറക്കുമെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) അറിയിച്ചു.

ഉത്തരസൂചിക ഉടൻ പുറത്തുവിടണമെന്നും ഫലപ്രക്രിയയുടെ ശേഷിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലെ എൻടിഎ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നാളെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തരസൂചികകൾ ഈ ആഴ്‌ച പുറത്തിറക്കുമെന്ന് എൻടിഎ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

യുജിസി-നെറ്റ് ജൂൺ 2026 പരീക്ഷ പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടത്തിയത്, മെയിൻ പരീക്ഷ ജൂൺ 30 ന് അവസാനിച്ചു. സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജൂലൈ അഞ്ചിന് പുനഃപരീക്ഷ നടത്തി. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇതുവരെ എൻ‌ടി‌എ താൽക്കാലിക ഉത്തരസൂചിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.

കാലതാമസം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സ്കോർ, ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് (ജെ‌ആർ‌എഫ്), അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ നിയമനം, പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനത്തിനുള്ള യോഗ്യത എന്നിവയെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കിയിരുന്നു. സർവകലാശാലകളിൽ ഇതിനകം പ്രവേശന പ്രക്രിയകൾ ആരംഭിച്ചതോ ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതോ ആയ പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാലതാമസം ആശങ്കായുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പറയുന്നു.

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നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു. “ഉത്തരസൂചികയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ഒരു മാസത്തിലേറെ കാത്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്കോറുകൾ പോലും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല, അടുത്ത ഘട്ടത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കണോ എന്നു പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല,” യുജിസി-നെറ്റ് എഴുതി ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന നേഹ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം തേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാലതാമസം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മറ്റൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി പ്രതീക് പറഞ്ഞു. “സർവകലാശാലകൾക്ക് അവരുടേതായ പ്രവേശന സമയക്രമങ്ങളുണ്ട്. നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജെആർഎഫിന് യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അനിശ്ചിതമായി കാത്തിരിക്കാനാവില്ല.”

“യുജിസി നെറ്റ് ഉത്തരസൂചിക ഒരു മിഥ്യ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്, എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണോ, പുതിയ ഭരണഘടന എഴുതുകയാണോ, അതോ ഉത്തരസൂചിക പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത നെറ്റ് സൈക്കിളിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണോ?” ഫരീദാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഹർഷ് ചോദിച്ചു.

ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് തേടുന്നവരിൽ ഇത് ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു, ഫലം വൈകുന്നത് അക്കാദമിക്, ഗവേഷണ പദ്ധതികളെ പിന്നോട്ടടിക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. യുജിസി നെറ്റ് ഉത്തരസൂചികകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിലെ തുടർച്ചയായ കാലതാമസം എൻ‌ടി‌എയുടെ ഭരണപരമായ കഴിവില്ലായ്‌മയുടേയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കകളോടുള്ള അവഗണനയുടെയും ഉദാഹരണമാണെന്ന് സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌എഫ്‌ഐ) പറഞ്ഞു.

യുസിജി നെറ്റ് 2026 ജൂൺ 30 ന് പരീക്ഷ നടത്തിയതായും സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജൂലൈ അഞ്ചിന് പുനഃപരീക്ഷ നടന്നതായും വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷൻ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ കാലതാമസം ആദ്യമായല്ലെന്ന് പരാമർശിച്ച എസ്‌എഫ്‌ഐ, എൻ‌ടി‌എയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തുടർച്ചയായ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും "സുതാര്യവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദപരവുമായ രീതിയിൽ" പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിൽ എൻടിഎ വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപിച്ചു.

"കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ, ആവർത്തിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾ, പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ, പേപ്പർ ചോർച്ച, സാങ്കേതിക പരാജയങ്ങൾ, ഭരണപരമായ വീഴ്‌ചകൾ എന്നിവ ഏജൻസിയിലുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു. എൻ‌ടി‌എ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരന്തരം ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്" എസ്‌എഫ്‌ഐ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, ജനാധിപത്യ സംഘടനകൾ എന്നിവരുടെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും ഈ വ്യവസ്ഥാപിത പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ, യുജിസി നെറ്റ് പ്രൊവിഷണൽ ഉത്തരസൂചിക 2026 “ഉടൻ” പുറത്തിറക്കണമെന്നും എതിർപ്പ് ജാലകം, അന്തിമ ഉത്തരസൂചിക, ജെആർഎഫ്, പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശന ഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഒരു നിശ്ചിത തീയതിയും സമയവും നൽകണമെന്നും എൻ‌ടി‌എയോട് എസ്‌എഫ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പരീക്ഷാ പ്രക്രിയകളിലും മികച്ച സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവർത്തിച്ചുള്ള ഭരണപരമായ പരാജയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജെആർഎഫ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ, പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാണ് യുജിസി-നെറ്റ് നടത്തുന്നത്. 2026 ജൂണിൽ പരീക്ഷ 87 വിഷയങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്.

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UGC NET PROVISIONAL ANSWER KEY
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UGC NET PROVISIONAL ANSWER KEY

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