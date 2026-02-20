ETV Bharat / education-and-career

എസ്‌എസ്‌എൽസി പരീക്ഷയിൽ നൂറിൽ നൂറാണോ ലക്ഷ്യം; പരീക്ഷാ പേടിയില്ലാതെ ഉത്തരങ്ങളെഴുതാനിതാ ചില വിദ്യകള്‍

പരീക്ഷ കാലമായതോടെ വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്നൊരു സാധാരണ കാര്യമാണ് പരീക്ഷ പേടി. പരീക്ഷകളെ സധൈര്യം നേരിടാനുള്ള കുറച്ച് വിദ്യകൾ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയാണ് അധ്യാപികയായ എലിസബത്ത്.

SLC 2026 Exams Expert Tips (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 8:58 PM IST

4 Min Read
മാർച്ച് അഞ്ചിന് ആരംഭിക്കുന്ന എസ്എസ്‌എൽസി പരീക്ഷയ്‌ക്കായി തയാറെടുക്കുകയാണ് വിദ്യാർഥികൾ. മോഡൽ പരീക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചതോടെ ബോർഡ് എക്‌സാമിനും കൂടിയുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കേണ്ട തിരക്കിലാണ് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും. അവരോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളും പരീക്ഷ ചൂടിലാണ്. എന്നാൽ ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കി സ്‌ട്രെസ് കുറച്ച് കൂളായി വേണം പരീക്ഷകൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത്.

പരീക്ഷ തയാറെടുപ്പുകൾക്കായി കുറച്ച് പ്രധാന നിർദേശങ്ങളും ടിപ്‌സുകളും അധ്യാപികയായ എലിസബത്ത് ടീച്ചർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചു. പാലക്കാട് എപിഎച്ച്എസ്‌എസ് എലപ്പുള്ളിയിലെ ഹയർസെക്കൻഡറി അധ്യാപികയായ എലിസബത്ത് ടീച്ചർ, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വിദ്യാർഥികൾക്കായി രൂപീകരിച്ച സൗഹൃദ ക്ലബിലെ അംഗവുമാണ്. പരീക്ഷക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള തയാറെടുപ്പുകളും പരീക്ഷ ഹാളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം.

Comprehensive Guide to SSLC 2026 Exams Expert Tips (ETV Bharat)

നേരത്തെ പഠിച്ച് വയ്‌ക്കാം

പരീക്ഷ തലേന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന രീതി മാറ്റിവയ്‌ക്കുക. ബോർഡ് എക്‌സാമാണ് മുന്നിൽ എന്ന ധാരണയോടെ നേരത്തെ പഠിച്ച് തുടങ്ങുക. അത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും സഹായകമാകും. മറിച്ച് അതാത് ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് സ്‌ട്രസിനും മറ്റ് മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ഇത് പരീക്ഷയെ വരെ ബാധിക്കാനും ഇടയാകും.

ടൈംടേബിൾ അനുസരിച്ച് പഠിക്കുകയോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയോ ആകാം. അതാത് പരീക്ഷ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയോ പരീക്ഷക്ക് തൊട്ട് മുൻപോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാവർത്തിച്ചു നോക്കുക. അത് ഒരു റിവിഷൻ ടൈം മാത്രമായി കണ്ട് വേണം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കേണ്ടത്. പുതുതായി ഒന്നും പഠിക്കാന്‍ മെനക്കടരുത്.

ടൈം മാനേജ്‌മെന്‍റും തയാറെടുപ്പും

Comprehensive Guide to SSLC 2026 Exams Expert Tips (ETV Bharat)

പരീക്ഷക്ക് മികച്ച രീതിയില്‍ തയാറെടുത്തിട്ടില്ല, അഥവാ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന തോന്നലാണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷ പേടിക്ക് കാരണം. കൃത്യമായ ടൈം ടേബിള്‍, ഷോര്‍ട് നോട്ടുകള്‍ തയാറാക്കല്‍, പഠന എളുപ്പത്തിനായി പാഠഭാഗങ്ങള്‍ വിഭജിക്കൽ നടത്തുക. ഇവ ഒരു ദിനചര്യ പോലെ പാലിച്ചുപോരുന്നത് മാനസിക സമ്മര്‍ദവും ഉത്‌കണ്‌ഠയും കുറയ്‌ക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കുക

വിഷയവുമായോ പാഠഭാഗങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ പരീക്ഷദിവസം വരെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല. സംശയങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായോ അധ്യാപകരുമായോ ചർച്ച ചെയ്‌ത് പഠിക്കുക. കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോഴാകും കൂടുതൽ സംശയങ്ങളുണ്ടാകുക. പിന്നീടേയ്‌ക്ക് മാറ്റിവച്ചാൽ അവ മറന്നുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലോ അതിനു ശേഷമോ അതത് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ച് സംശയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

ഭക്ഷണത്തിലും ശ്രദ്ധ വേണം

കുട്ടികൾ പൊതുവെ കഴിക്കാൻ താത്‌പര്യപ്പെടുന്ന ജങ്ക് ഫുഡുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. കഴിവതും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും ചോറുമാണ് നല്ലത്. ദഹിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി, പൊറോട്ട, കപ്പ എന്നീ ഭക്ഷണങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. ഇവ തളര്‍ച്ചയ്ക്കും ഉറക്കത്തിനും കാരണമാകും. വയറുനിറയെ കഴിക്കാതെ മിതമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.

മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുക

പരീക്ഷ ദിവസം രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും തെല്ലൊരു പരീക്ഷ പേടിയുണ്ടായേക്കാം. അവ മനസിലാക്കി രക്ഷകർത്താക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അവരോടൊപ്പം വിദ്യാർഥികളോടൊപ്പം നിൽക്കുക. മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കി പരീക്ഷയെ ഭയമില്ലാതെ പ്രതീക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുക.

ശരിയായ ഉറക്കം

ഉറക്കമില്ലായ്‌മയും പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ കുറവും ഉത്‌കണ്‌ഠയ്‌ക്ക് കാരണമാകും. നന്നായി വിശ്രമിക്കുന്ന തലച്ചോറിനു മാത്രമേ സമ്മര്‍ദത്തെ അതിജീവിക്കാനാകൂ. പരീക്ഷയില്‍ മികച്ച പ്രകടം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കാനും സാധിക്കും. ജേണൽ ഓഫ് സ്ലീപ്പ് റിസർച്ചിലെ പഠനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉറക്കക്കുറവ് കോർട്ടിസോളിന്‍റെ (സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ) അളവ് വർധിപ്പിക്കുകയും പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്കണ്‌ഠ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്.

പരീക്ഷാദിവസത്തെ മുന്നൊരുക്കം

  • പരീക്ഷയുടെ തലേദിവസം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് പഠിക്കരുത്. അത് പരീക്ഷദിവസത്തിൽ ക്ഷീണത്തിനും ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ക്കും കാരണമാകും.
  • പരീക്ഷ ദിവസം ഹാൾടിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ നേരത്തെ എടുത്തുവയ്‌ക്കുക.
  • എല്ലാ ദിവസവും അവ ബാഗിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം സ്‌കൂളിലേയ്‌ക്കിറങ്ങുക.
  • കൃത്യമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം സ്‌കൂളിലേയ്‌ക്ക് പോകുക. പുറത്ത് നിന്ന് കഴിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട.
  • കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കയ്യിൽ കരുതുക. കുറച്ച് നാരങ്ങയും ഗ്ലൂക്കോസും ചേര്‍ത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലത്.
  • പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മുൻപ് സ്‌ക്കൂളിലെത്തുക.
  • ചെറിയൊരു റിവിഷൻ നടത്തുക. പുതിയ കാര്യങ്ങളോ പഠിക്കാൻ വിട്ടുപോയ ഭാഗമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒഴിവാക്കുക.

പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

  • ചോദ്യപേപ്പര്‍ ലഭിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള 15 മിനിട്ട് കൂള്‍ ഓഫ് ടൈം ആണ്.
  • ചോദ്യപേപ്പറിലെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വായിക്കുക.
  • ചോദ്യപേപ്പര്‍ ഒരാവര്‍ത്തി വായിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്‌ത് വയ്‌ക്കുക.
  • മാര്‍ജിന്‍, പേജ്‌നമ്പര്‍, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ തുടങ്ങി പ്രധാനപേജില്‍ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടവ കരുതലോടെ പൂരിപ്പിക്കുക. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാപകരോട് പറയുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ പുതിയ ഉത്തരപേപ്പർ/ ബുക്ക്‌ലെറ്റ് ഇൻവിജിലേറ്റർമാരോട് ആവശ്യപ്പെടുക.
  • അറിയാവുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിപോകുക.
  • പരീക്ഷയിൽ കൈയ്യക്ഷരത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
  • ആദ്യപേജില്‍ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല കൈയ്യക്ഷരത്തില്‍ എഴുതുക. പേപ്പര്‍ നോക്കുന്നവരില്‍ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇംപ്രഷന്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. കഴിവതും തിരുത്തുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക.
  • നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉത്തരം എഴുതുക.
  • മാർക്ക് നോക്കി വേണം ഒരോ ഉത്തരങ്ങളും എഴുതാൻ.
  • ചിത്രങ്ങള്‍, ഗ്രാഫുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

  • കൃത്യമായി പേജ് നമ്പരും ചോദ്യ നമ്പരും എഴുതിപോകുക.
  • പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ ഒരാവർത്തി വായിച്ചുനോക്കുക.
  • ചോദ്യ നമ്പറുകൾ ശരിയായി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
  • പേജ് നമ്പർ പ്രകാരം പേപ്പറുകൾ കെട്ടി അധ്യാപകർക്ക് കൈമാറുക.
  • പരീക്ഷയ്‌ക്ക് ശേഷം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യചര്‍ച്ചചെയേണ്ടതില്ല.
  • ഒരു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാല്‍ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങുക.

പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവും ഇത്തരം കുറച്ച് കാര്യ​ങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പരീക്ഷയെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലും കൂളായും നേരിട്ട് ഉയർന്ന മാർക്കുകൾ സ്‌ക്കോർ ചെയ്യാം.

