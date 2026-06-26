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ഒമ്പതാം ക്ലാസിലെ മൂന്ന് ഭാഷാ പഠനം; നിലവിലെ കോംബോയില്‍ തുടരാമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ

7 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ത്രിഭാഷാ ഫോർമുല ബാധകമല്ല. 6 ക്ലാസ് മുതൽ ഭാവിയിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ. ഉത്തരവില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയതിന് പിന്നാലെ

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CBSE board (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 26, 2026 at 6:30 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നിരവധി ആശങ്കകള്‍ക്ക് വഴിവെച്ച ത്രിഭാഷാ ഫോർമുലയില്‍ നിര്‍ണായക മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി സിബിഎസ്ഇ. നിലവിൽ 7 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ത്രിഭാഷാ ഫോർമുല ബാധകമല്ലെന്ന് സിബിഎസ്ഇ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് വിദേശ ഭാഷകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് നിലവിലെ കോംബോയില്‍ തുടരാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉത്തരവില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയത്.

"പുതിയ ഭാഷാ നയം പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെങ്കിലും പഠിക്കണമെന്ന നിബന്ധന 6 ക്ലാസ് മുതൽ ഭാവിയിൽ നടപ്പിലാക്കും, കൂടാതെ 7 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തിൽ ഇത് ബാധകമാകില്ല" ബോർഡിലെ ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ത്രിഭാഷ ഫോര്‍മുല 6 ക്ലാസ് മുതൽ ഭാവിയിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും സിബിഎസ്ഇ പറഞ്ഞു. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ഉടൻ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി.

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1 മുതൽ 9 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മാതൃഭാഷകളെങ്കിലും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഭാഷകളുടെ പഠനം നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് ജൂലൈ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരാനിരിക്കെയാണ് മാറ്റം. മൂന്ന് ഭാഷകള്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതോടെ ഉത്തരവിനെതിരെ നിരവധി വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ജൂണ്‍ ഒന്നിന് നിലവില്‍ വരാനിരുന്ന ഉത്തരവില്‍ നിര്‍ണായക മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്.

സിബിഎസ്ഇയുടെ പഠന പദ്ധതിയെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി) 2020, സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (എൻസിഎഫ്-എസ്ഇ) 2023 എന്നിവയുമായി യോജിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നീക്കം. മെയ് മാസത്തിൽ, ആർ3 പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ, ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയുടെ ആറാം ക്ലാസ് ആർ3 പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ (2026-27 പതിപ്പ്) ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ബോർഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അനുസരിച്ച് സിബിഎസ്ഇ സ്‌കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുതിയ ഭാഷാ പഠനരീതിയാണ് ത്രിഭാഷാ ഫോർമുല. മെയ് 15 നാണ് ഇതേസംബന്ധിച്ചുള്ള സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഏപ്രിലിൽ സിബിഎസ്ഇ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ത്രിഭാഷാ ഫോർമുല ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നും, 2026-27 അക്കാദമിക് സെഷൻ മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസിൽ ഗണിതത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും രണ്ട് ലെവൽ സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും സിബിഎസ്ഇ അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിർദ്ദിഷ്‌ട ഘടന പ്രകാരം, ഗണിതത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും രണ്ട് ലെവലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിർബന്ധിത സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഓപ്ഷണൽ അഡ്വാൻസ്‌ഡ് കോഴ്‌സുകൾ. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും 80 മാർക്കിന്റെ പൊതുവായ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു അധിക അഡ്വാൻസ്‌ഡ്-ലെവൽ പേപ്പർ എടുക്കാം. 2026-27 ക്ലാസ് 9 കോഹോർട്ടിനായി പുതിയ രണ്ട് ലെവൽ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒന്നാം ക്ലാസ് 10 ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ 2028 ൽ നടത്തുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

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THREE LANGUAGE FORMULA UPDATION
3 LANGUAGE FORMULA POLICY CHANGES

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