10, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ തീയതികളിൽ മാറ്റം; പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് സിബിഎസ്ഇ
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഒരു മാസത്തിലേറെ നീട്ടിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതികളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും.
Published : December 31, 2025 at 7:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2026ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷാ തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തി സിബിഎസ്ഇ (സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ). 2026 മാർച്ച് 3ന് നടക്കേണ്ട 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷാ തീയതികളാണ് പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഈ ദിവസം നടക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ മാത്രമാണ് മാറ്റിയത്. മറ്റ് പരീക്ഷകൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
2026 മാർച്ച് 3ന് നടക്കേണ്ട 10-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ 2026 മാർച്ച് 11 ലേക്ക് മാറ്റി. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഒരു മാസത്തിലേറെയാണ് നീട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 3ന് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ 2026 ഏപ്രിൽ 10 ലേക്കാണ് പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 3ന് നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മാറ്റം ബാധകമാകൂ. മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും പരീക്ഷാ തീയതികൾ നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ നടക്കുമെന്ന് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇത് സംബന്ധിച്ച ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ മാറ്റം വിദ്യാർഥികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്ന് ബോർഡ് സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. പുതുക്കിയ പരീക്ഷ തീയതികൾ വിദ്യാർഥികളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകളിൽ നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും സ്കൂളുകൾക്ക് ബോർഡിൻ്റെ നിർദേശമുണ്ട്.
പരീക്ഷകളുടെ സുഗമവും സുതാര്യവുമായ നടത്തിപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ ഡോ.സന്യാം ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. "എല്ലാ സ്കൂളുകളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഈ തീരുമാനവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് ബോർഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ മാറ്റം വിദ്യാർഥികൾക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിന് കൂടുതൽ സമയം നൽകും. അതോടൊപ്പം സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താൻ അവരെ അനുവദിക്കുമെന്നും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ മാർഗനിർദേശം
2026ലെ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കായി പുതിയ മാർഗ നിർദേശം സിബിഎസ്ഇ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സിബിഎസ്ഇ പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം സയൻസ് പേപ്പറിനെ മൂന്നായി വിഭജിക്കും. സെക്ഷൻ എ, ബി, സി എന്നിങ്ങനെയാണ് വിഭജിക്കുക. സെക്ഷൻ എ ജീവശാസ്ത്രം, സെക്ഷൻ ബി രസതന്ത്രം, സെക്ഷൻ സി ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും.
സോഷ്യൽ സയൻസ് പേപ്പറിനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കും. എ വിഭാഗത്തിൽ ചരിത്രം, ബി വിഭാഗത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം, സി വിഭാഗത്തിൽ പോളിറ്റിക് സയൻസ്, ഡി വിഭാഗത്തിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും. വിദ്യാർഥികൾ ചോദ്യപേപ്പർ ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഒരു വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ എഴുതണം. ക്രമം തെറ്റിച്ചെഴുതുന്ന ഉത്തരം പേപ്പറുകൾ വിലയിരുത്തുകയോ മാർക്കിനായി പരിഗണിക്കുകയോ ഇല്ലെന്ന് ബോർഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
