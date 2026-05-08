കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ പുതിയ നയം; സ്കൂൾ-ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ ലയിപ്പിക്കാൻ തെലങ്കാന

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനുമായി നിലവിൽ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളാണുള്ളത്. അതിനാൽ ഇത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അതിവേഗ തീരുമാനം

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 8, 2026 at 10:18 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി തെലങ്കാന സർക്കാർ. ഇനി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒറ്റ ബോർഡായിരിക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക. അടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് ഈ ലയന നടപടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഊർജിതമാക്കിയത്.

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനുമായി നിലവിൽ വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങളാണുള്ളത്. അതിനാൽ ഇത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഓർഡിനൻസ് പുറത്തിറക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അതിവേഗ തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്തെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രവേശന നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ തന്നെ ഇതിനായുള്ള ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറി ശ്രീദേവസേനയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്കൂൾ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗം ചേർന്ന് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു.

ഒറ്റ ബോർഡ്, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ 'റൈസിങ് തെലങ്കാന' വിഷൻ രേഖയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ പുതിയ സംയുക്ത ബോർഡിന് 'തെലങ്കാന സ്കൂൾ എജ്യുക്കേഷൻ ബോർഡ്' (ടി.ജി.എസ്.ഇ.ബി) എന്നായിരിക്കും ഔദ്യോഗികമായി പേരുനൽകുക. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് ലയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒറ്റ നിയമം രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 1982ലെ തെലങ്കാന വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം പൂർണമായും ഭേദഗതി ചെയ്യാനും, 1971ലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം റദ്ദാക്കാനുമാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ നിലവിൽ നടത്തുന്ന എസ്.എസ്.സി ബോർഡും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബോർഡും ഒന്നിപ്പിച്ചായിരിക്കും പുതിയ സംയുക്ത ബോർഡിൻ്റെ രൂപീകരണം. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും പത്താം ക്ലാസിനും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിനുമായി ഒരൊറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് മതിയെന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. പുതിയ സംയുക്ത ബോർഡ് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജൂനിയർ കോളജുകളും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാകും.

ലയനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ

എല്ലാ വർഷവും ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിജയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരിൽ എല്ലാവരും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ കോഴ്സുകളിൽ ചേരുന്നില്ല എന്നത് സർക്കാരിന് മുന്നിലൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുമായ ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികൾ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പഠനം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതോടെ വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സമഗ്ര ശിക്ഷാ പദ്ധതി, പി.എം ശ്രീ അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ സ്കൂളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകും. ഇതു വഴി പാഠശാലകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മികച്ച ലാബുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ജൂനിയർ കോളജുകളിൽ മാത്രമാണ് മികച്ച സയൻസ് ലാബുകളുള്ളത്. ഇനി മുതൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേക ലാബുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ നിലവിലെ ലാബുകൾ, ലൈബ്രറികൾ, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരുപോലെ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, സ്കൂളുകളിലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്ലാസുകളിലും ഒരേ അധ്യാപകർ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നതോടെ ആശയവിനിമയം മികച്ചതാകും. ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും അക്കാദമിക് നിലവാരവും കഴിവും മനസ്സിലാക്കി അവർക്കാവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാനും അധ്യാപകർക്ക് ഇതുവഴി എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും.

