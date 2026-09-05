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"മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം", ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം പകരുന്ന അധ്യാപകർക്കായി ഇതാ ഒരു സുദിനം.. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്‌സ് ഡേ!

വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ വഴികാട്ടികളാകാനും അവരെ വിജയത്തിലേയ്‌ക്ക് നയിക്കാനും അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെയും സേവനങ്ങളെയും ഈ ദിനത്തിൽ സ്‌മരിക്കാം.

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Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 8:29 AM IST

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"ലോകമേ തറവാടു, തനിക്കിച്ചെടികളും
പുല്‍കളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തന്‍ കുടുംബക്കാര്‍
ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം, താഴ്‌മതാനഭ്യുന്നതി,
യോഗവിത്തേവം ജയിക്കുന്നിതെൻ ഗുരുനാഥൻ."

ഈ ലോകം വസുധൈവ കുടുംബമാണെന്നും ചുറ്റുമുള്ള ചെടികളും പുല്ലുകളും പുഴുക്കളും അടങ്ങുന്ന പ്രകൃതി സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളാണെന്നും കരുതുന്ന ആളാണ് ഗുരുനാഥൻ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർഥ നേട്ടമെന്നും അഹങ്കാരമില്ലാതെ വിനയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് യഥാർഥ ഉയർച്ചയെന്നും ഗുരു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലാണ് ഗുരുനാഥൻ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടുന്നത് എന്ന് മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മോനോൻ്റെ വിഖ്യാതമായ 'എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ' എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നു. ഗുരുത്വത്തെയും അധ്യാപനത്തെയും കുറിച്ച് പറയാൻ ഇന്നും മലയാളികൾ മഹാകവിയുടെ ഈ വരികൾ ഉപയോഗിച്ചുപോരുന്നു.

അക്ഷരക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകരുന്ന ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ആശംസകൾ നേരാൻ ഇതാ സുദിനം വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നു. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 5 ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ വഴികാട്ടികളാകാനും അവരെ വിജയത്തിലേയ്‌ക്ക് നയിക്കാനും അധ്യാപകർ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെയും സേവനങ്ങളെയും ഈ ദിനത്തിൽ സ്‌മരിക്കാം. സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടനവധി നല്ല മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഓരോ അധ്യാപകൻ്റേയും പങ്ക് അഗ്രഗണ്യമാണ്. അധ്യാപനം എന്നാൽ കേവലം അറിവ് പകരുക മാത്രമല്ല. അത് ജീവിതത്തിൽ നേർവഴി കാട്ടിത്തരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ അധ്യാപകനും അമൂല്യ നിധികളും സമൂഹത്തിൻ്റെ ശില്‌പികളുമാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായൊരു ദിശാബോധം നൽകുന്നതിലും മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം തന്നെ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ് അധ്യാപകർ.

മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം

"മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം" എന്നാണ് ഭാരതീയ സങ്കൽപ്പം. മാതാപിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം ഗുരുനാഥനാണ്. അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തുക മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ ശരിതെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നതും അധ്യാപകരാണ്. കേവലമൊരു പാഠപുസ്‌തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം, നല്ല സ്വഭാവഗുണങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ പല ഉന്നത പദവികളിൽ എത്തുന്നവരും തങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ്റെ പ്രചോദനമുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം സുഖങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് നാളത്തെ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ത്യാഗം സഹിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ്.

അധ്യാപനത്തിന് മികച്ച ഉദാഹരണം

ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്‌ട്രപതിയും ദാർശനികനും അധ്യാപകനുമായിരുന്ന ഡോ. സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്‌ണൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് നാം ദേശീയ അധ്യാപക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. കേവലമായ പുസ്‌തകജ്ഞാനത്തേക്കാൾ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനും ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്കുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. വിദ്യാർഥികളുടെ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം സദാ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

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1888 സെപ്‌റ്റംബർ 5ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തിരുത്തണിയിൽ ജനനം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് (1952-1962), രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതി (1962-1967), സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1954ൽ രാജ്യം 'ഭാരതരത്നം' നൽകി ആദരിച്ചു. 1975 ഏപ്രിൽ 17ന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. ഭാരതീയ തത്ത്വചിന്തകൾക്കും സംസ്‌കാരത്തിനും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ അഗ്രഗണ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, ദി ഹിന്ദു വ്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് എന്നിങ്ങനെ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രശസ്‌തി നേടിയ ധാരാളം കൃതികളും ഉപനിഷത്തുക്കളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി കോളജ്, മൈസൂർ സർവകലാശാല, കൊൽക്കത്ത സർവകലാശാല, പ്രശസ്‌തമായ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അധ്യാപകർക്ക് ആശംസകൾ നേരാം..

  • അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്ന്, ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നയിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ
  • അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഗുരുനാഥന് ആശംസകൾ
  • ഓരോ പരാജയത്തിലും കൂടെനിന്ന് വിജയിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും വന്ദനം
  • എന്നെ ഞാനാക്കിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ
  • വഴിവിളക്കായ് മുന്നിൽ നടന്ന്, ജീവിതം പഠിപ്പിച്ച പ്രിയ ഗുരുവിന് വന്ദനം
  • അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു നൽകി, ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ വഴികാട്ടിയായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ!
  • വെറും പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലെ വലിയ മൂല്യങ്ങളും സ്വപ്നം കാണാനുള്ള കരുത്തും പകർന്നു തന്നതിന് നന്ദി. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ!
  • ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ സംശയിച്ച നിമിഷങ്ങളിൽപ്പോലും എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയ അധ്യാപകന്/അധ്യാപികയ്ക്ക് അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ!
  • എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴികാട്ടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്/ഗുരുനാഥയ്ക്ക് ആദരവോടെ അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു.
  • പഠനത്തെ ഒരു മനോഹരമായ യാത്രയാക്കി മാറ്റിയതിന് നന്ദി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർക്ക് നല്ലൊരു അധ്യാപക ദിനം ആശംസിക്കുന്നു!
  • ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ അറിവ് തരുന്നു, എന്നാൽ മികച്ചൊരു അധ്യാപകൻ ചിന്തിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ!
  • ക്ഷമയോടെ എന്നെ കേൾക്കുകയും, സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ തിരുത്തുകയും ചെയ്തതിന് എല്ലാത്തിനും നന്ദി. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ!
  • ഇന്ന് ഞാൻ കൈവരിച്ച ഓരോ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. പ്രിയ ഗുരുവേ, അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ!
  • എന്നെ ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയാക്കുക മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാനും സഹായിച്ചതിന് നന്ദി.
  • ക്ലാസ് മുറികളെ അറിവിൻ്റെയും വിനോദത്തിൻ്റെയും ലോകമാക്കി മാറ്റിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർക്ക് ആദരപൂർവ്വം അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു!

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TAGGED:

TEACHERS DAY 2026
അധ്യാപക ദിനം 2026
TEACHERS DAY CELEBRATIONS
TEACHERS DAY IMPORTANTS
ROLE OF TEACHERS IN LIFE

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