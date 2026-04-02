പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന കണ്‍ഫ്യൂഷനിലാണോ..? കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും തീർച്ചയായും അറിയേണ്ടത്

പുതിയ പഠന വഴികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍, ജോലി സാധ്യതയോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടെ അഭിരുചി ഏതു മേഖലയിലാണ് എന്നതിനുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 2:21 PM IST

ത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ആശയകുഴപ്പത്തിലാകും പലരും. കുറെയധികം കോഴ്‌സുകളും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധി ജോലി സാധ്യതയുമുള്ളതു കൊണ്ട് തന്നെ, ഇനിയേതു കോഴ്‌സ് തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നത് വിദ്യാർഥികളേയും രക്ഷിതാക്കളേയും ഒരു ഒരു പോലെ ആശയകുഴപ്പത്തിലുമാക്കാറുണ്ട്.

ജോലി സാധ്യതയോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടെ അഭിരുചി ഏതു മേഖലയിലാണ് എന്നതിനുകൂടി വിദ്യാർഥികൾ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണം. അഭിരുചിയില്ലാതെ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്താൽ കുട്ടികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പല കോഴ്‌സുകളും പിന്നീട് അവർക്കു തന്നെ ബാധ്യയാകുന്നതും വലിയ മാനസിക സംഘർഷത്തിലേയ്ക്ക് അവരെത്തിപ്പെടുന്നതും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ പതിവുള്ള കാഴ്‌ചയുമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി പ്രധാനമാണ്.

പ്ലസ്‌ടുവിന് ഏതു കോമ്പിനേഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് വേണ്ടത്ര ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണം. കുട്ടിയുടെ കഴിവുകളെയും താൽപര്യങ്ങളെയും കൃത്യമായി വിലയിരുത്തണം. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്ലസ്‌ടുവിന് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥി ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടിക്ക് ആഭിമുഖ്യമുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തം കരിയർ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ട്രീം സഹായിക്കുമോ എന്നും പരിശോധിക്കണം.

പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ചില കോഴ്‌സുകളെപ്പറ്റി അറിയാം...

  • ഓപ്പൺ സ്‌കൂൾ

സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു സാധ്യതയൊരുക്കി നാഷണൽ ഓപ്പൺ സ്ക്കൂളും കേരള ഓപ്പൺ സ്‌കൂളും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. റഗുലറായി സ്‌കൂളിൽ പോയി പ്ലസ് ടു കോഴ്‌സ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും ഓപ്പൺ സ്‌കൂളിങ്ങിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കുമായി ക്രമികരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമുള്ള ഈ സംവിധാനങ്ങൾ.

  • സയൻസ്

എൻജിനീയറിങ്, മെഡിസിൻ, ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ സ്ട്രീം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഫിസിക്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ഗണിതം എന്നിവയാണ് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ.

  • ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്/ ആർട്‌സ്

മാനവികവിഷയങ്ങൾ, ഭാഷ, സാഹിത്യം എന്നിവയിൽ തൽപരരായവർക്ക് ഈ സ്ട്രീം അഭിലഷണീയം. ചരിത്രം, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഇക്കണോമിക്‌സ്, സൈക്കോളജി, സോഷ്യോളജി, ആന്ത്രപ്പോളജി, ജേണലിസം, ഭാഷകൾ എന്നിങ്ങനെ വിഷയങ്ങളുടെ വലിയ നിരയുണ്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

  • കൊമേഴ്‌സ്

വാണിജ്യം, അക്കൗണ്ടിങ്, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പാഠ്യവിഷയങ്ങൾ.

  • 10–ാം ക്ലാസിനുശേഷം ചേരാവുന്ന ഡിപ്ലോമകൾ

SSLC ക്കുശേഷം തൊഴിൽ നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന നിരവധി ഡിപ്ലോമകളുണ്ട്. ആറു മാസം മുതൽ മൂന്നു വർഷം വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. ഫൊട്ടോഗ്രഫി, ത്രിഡി അനിമേഷൻ, ഫുട്‍വെയർ ടെക്നോളജി, അഗ്രികൾച്ചർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കോഴ്‌സുകൾ ലഭ്യമാണ്.

