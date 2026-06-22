ETV Bharat / education-and-career
നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയും രാഷ്ട്രീയ പോര്; കോണ്ഗ്രസ് റാലി ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമായി, മൂന്ന് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് അവസരം നഷ്ടമായെന്ന് പരാതി
ബെംഗുളൂരു നഗരത്തില് കോണ്ഗ്രസ് റാലി, ഗതാഗതക്കുരുക്കില് പെട്ട വിദ്യാര്ഥികള് പരീക്ഷയെഴുതാന് കഴിഞ്ഞില്ല. കോണ്ഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ബിജെപി രംഗത്ത്.
Published : June 22, 2026 at 4:35 PM IST
ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവില് കോണ്ഗ്രസ് റാലി മൂലമുണ്ടായ കടുത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്കില്പ്പെട്ട് പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളില് കൃത്യസമയത്ത് എത്താനാകാതെ വിദ്യാര്ഥികള് വലഞ്ഞതില് രാഷ്ട്രീയ പോര് ശക്തം. രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയ നിരവധി മെഡിക്കല് പ്രവേശന പരീക്ഷാര്ഥികളാണ് നഗരത്തിലെ റോഡുകളില് മണിക്കൂറുകളോളം കുടുങ്ങിയത്. പരീക്ഷ തുടങ്ങാന് മിനിറ്റുകള് മാത്രം ബാക്കിനില്ക്കെ നഗരവീഥികളില് വലിയ പരിഭ്രാന്തിയാണ് ഉടലെടുത്തത്.
കനത്ത ബ്ലോക്കില് പെട്ടതോടെ പല മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ മക്കളെയുമായി ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളില് കാറുകള്ക്കിടയിലൂടെയും ഫുട്പാത്തിലൂടെയും സാഹസികമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് കനത്ത ട്രാഫിക് മറികടന്ന് കൃത്യസമയത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്താന് കഴിയാത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് മൂന്ന് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം പൂര്ണമായും നഷ്ടമായി. ഇത് കര്ണാടകയില് ഭരണപക്ഷമായ കോണ്ഗ്രസും പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള വലിയ രാഷ്ട്രീയ പോരിന് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.
ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച വിവാദങ്ങളെത്തുടര്ന്ന് ആദ്യ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തുടനീളം 22 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാര്ഥികള്ക്കായി ഇന്നലെ വീണ്ടും പുനഃപരീക്ഷ നടത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച പരീക്ഷയ്ക്കായി ഒന്നരയ്ക്ക് തന്നെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കര്ശന നിര്ദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ ആര്.സി ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ് കേന്ദ്രത്തില് പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയ മൂന്ന് പെണ്കുട്ടികളാണ് നിശ്ചിത സമയത്തിന് വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകിയതിന്റെ പേരില് പുറത്തായത്. കൃത്യം 1:30-ന് തന്നെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടം അധികൃതര് അടച്ചിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് 1:32-ഓടെ അവിടെയെത്തിയ കുട്ടികള് ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്ന് അകത്തുകയറിയെങ്കിലും പരീക്ഷാ ഹാളിന്റെ വാതിലുകള് ചട്ടപ്രകാരം നേരത്തെ തന്നെ സീല് ചെയ്തതിനാല് അധികൃതര് ഇവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന് തയ്യാറായില്ല. ഡോക്ടര് സ്വപ്നങ്ങളുമായി മാസങ്ങളോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവി തകര്ന്നതോര്ത്ത് മാതാപിതാക്കള് പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിന് മുന്നില് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് കണ്ടുനിന്നവരിലും വലിയ സങ്കടമുണ്ടാക്കി.
സാധാരണയായി 20 മിനിറ്റ് മാത്രം വേണ്ടിവരുന്ന ഏഴ് കിലോമീറ്റര് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാന് ഇന്നലെ കനത്ത ട്രാഫിക് കാരണം 35 മിനിറ്റിലധികം എടുത്തതായി തന്റെ മകളെ പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിച്ച കൃഷ്ണ മൂര്ത്തി എന്ന രക്ഷിതാവ് വെളിപ്പെടുത്തി. കുട്ടിയെ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കാന് ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ ശാസന വകവെക്കാതെ ഫുട്പാത്തിലൂടെ വരെ സ്കൂട്ടര് ഓടിക്കേണ്ടി വന്നതായും, ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ റാലികള് നഗര മധ്യത്തിലല്ല, മറിച്ച് നഗരാതിര്ത്തികളിലാണ് നടത്തേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ആക്രോശിച്ചു.
രാഹുല് ഗാന്ധിയും കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ ശിവകുമാറും നഗരത്തിലെ പോലീസ് കമ്മീഷണറും സാധാരണക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് കാണുന്നില്ലെന്നാണ് മറ്റ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം. വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശങ്ങള്ക്കായി കോട്ടയില് പോയ രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ സ്വന്തം പാര്ട്ടിയുടെ പരിപാടി കാരണം ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ഭാവി ഇല്ലാതായെന്നും ഇതിന് ആര് മറുപടി പറയുമെന്നും രക്ഷിതാക്കള് ചോദിക്കുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷ ഒരു മാസം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണെന്നിരിക്കെ കോണ്ഗ്രസ് എന്തിനാണ് ഇതേ ദിവസം തന്നെ പാലസ് ഗ്രൗണ്ടില് വന് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യം.
മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതിഷേധ ദൃശ്യങ്ങള് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ബിജെപി കോണ്ഗ്രസിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്ശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. അധികാരക്കൊതി മൂലം കോണ്ഗ്രസ് എത്രത്തോളം തരംതാഴുമെന്നാണ് ബിജെപി ചോദിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാര്ഥികള് എഴുതുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷയുള്ള ദിവസം തന്നെ റോഡുകള് സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു ശക്തിപ്രകടനം നടത്തിയത് കോണ്ഗ്രസിന് വിദ്യാർഥികളോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി എംപിമാരായ തേജസ്വി സൂര്യയും സുധാംശു ത്രിവേദിയും കുറ്റപ്പെടുത്തി. വേണമെങ്കില് കോണ്ഗ്രസിന് റാലിയുടെ സമയത്തിലോ ദിവസത്തിലോ മാറ്റം വരുത്താമായിരുന്നുവെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജെഡിഎസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമിയും ഈ സംഭവത്തെ സര്ക്കാരിന്റെ നാണംകെട്ട വികസനമെന്ന് വിളിച്ച് വിമര്ശിച്ചു.
അതേസമയം ബിജെപിയുടെ ആരോപണങ്ങള് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് കര്ണാടക മന്ത്രിയും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ പ്രിയങ്ക് ഖാര്ഗെ തിരിച്ചടിച്ചു. പരീക്ഷ എഴുതാന് കഴിയാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും സാഹചര്യം റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് വാദം. അതിലൊരാള് മഗാഡി റോഡില് നിന്ന് ബസ് കിട്ടാതെ വൈകിയതാണെന്നും, രണ്ടാമത്തെയാള് പഴയ ഹാള് ടിക്കറ്റുമായി വന്നതാണെന്നും, മൂന്നാമത്തെയാളുടെ കാര്യത്തില് വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗതാഗത ക്രമീകരണത്തിനായി നേരത്തെ തന്നെ ട്രാഫിക് അഡ്വൈസറിയും ഹെല്പ്പ് ലൈനും സര്ക്കാര് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്ഷത്തിനിടെ 89 ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചകളാണ് ഉണ്ടായതെന്നും, ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളുടെ ജീവിതം വെച്ച് കളിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും നടപടികളിലാണ് ആദ്യം മാപ്പപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും പ്രിയങ്ക് ഖാര്ഗെ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളില് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ബി.കെ ഹരിപ്രസാദ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും, മുന്കാലങ്ങളില് നീറ്റ് പരീക്ഷാ പരാജയങ്ങള് മൂലം വിദ്യാർഥികള് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളില് ബിജെപി എപ്പോഴെങ്കിലും മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചുചോദിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങള് തുടരുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ ഒരു വര്ഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം പാഴായ സങ്കടത്തിലാണ് പരീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാര്ഥികളും കുടുംബങ്ങളും..
Also Read:നീറ്റ് പുനപ്പരീക്ഷ; ക്രമക്കേടിന് ശ്രമിച്ച വിദ്യാര്ത്ഥികള് അറസ്റ്റില്, പരീക്ഷയ്ക്ക് 67കാരനും, കേന്ദ്രം മാറിപ്പോയ കുട്ടിക്ക് രക്ഷകരായി പൊലീസ്