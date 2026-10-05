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വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യ: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മാറ്റിമറിച്ച വിദേശ സർവകലാശാലകൾ
കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും സുരക്ഷാവേലി സ്ഥാപിച്ചതിനൊപ്പം മുകളിലത്തെ നിലകളിലെ ബാൽക്കണികൾ, കോണിപ്പടികൾ, സ്കൈ ബ്രിഡ്ജുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് താത്കാലിക ബാരിക്കേഡുകളും നൽകി.
Published : October 5, 2026 at 9:08 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യ തടയാൻ ഹോസ്റ്റലുകളിലെ സീലിങ് ഫാനുകൾ മാറ്റുന്നതും വലകൾ കെട്ടുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. ഇത്തരം നടപടികൾ കേവലം താത്കാലിക പരിഹാരം മാത്രമാണെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണെങ്കിലും വിദേശ സർവകലാശാലകളിലും സമാനമായ രീതികൾ നേരത്തെ തന്നെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2023ൽ കാമ്പസിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹൂസ്റ്റൺ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും സുരക്ഷാവേലി സ്ഥാപിച്ചതിനൊപ്പം മുകളിലത്തെ നിലകളിലെ ബാൽക്കണികൾ, കോണിപ്പടികൾ, സ്കൈ ബ്രിഡ്ജുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് താത്കാലിക ബാരിക്കേഡുകളും നൽകി. ഇതിനായി ആഗ്നസ് അർനോൾഡ് ഹാൾ ടാസ്ക്ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുകയും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി നവീകരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികവും അക്കാദമികവുമായ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാൻ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയതായി സർവകലാശാലയിലെ അക്കാദമിക് അഫയേഴ്സ് സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡയാൻ ഇസെഡ് ചേസ് 2024ൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
2009-10 അധ്യയന വർഷത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ കോർണൽ സർവകലാശാലയിൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനിടെ മൂന്ന് പേർ കാമ്പസിന് ചുറ്റുമുള്ള പാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാടിയാണ് മരിച്ചത്. ഇതേത്തുടർന്ന് പാലങ്ങളിൽ സ്റ്റീൽ വലകൾ സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് എട്ട് പാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ ബാരിക്കേഡുകളും അപകടസാധ്യതയുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേലികളും നിർമിച്ചു. ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളുടെ അഭാവം സർവകലാശാല നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. രാസവസ്തുക്കൾ, ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തടയാനും നടപടിയെടുത്തതായി കോർണൽ ഹെൽത്തിലെ സ്കോർട്ടൺ സെൻ്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഡയറക്ടറും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായ തിമോത്തി മാർഷൽ അന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തടയുക എന്നത് പ്രധാനമാണെന്ന് സൂയിസൈഡ് പ്രിവൻഷൻ റിസോഴ്സ് സെൻ്ററിൻ്റെ ശിപാർശകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാർഗരേഖയിൽ പറയുന്നു. ഓരോ കാമ്പസും ആത്മഹത്യാശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരകൾ, ബാൽക്കണികൾ, ജനലുകൾ, പാലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ലബോറട്ടറികളിലെ വിഷവസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും മാർഗരേഖയിലുണ്ട്.
2003ൽ ന്യൂയോർക്ക് സർവകലാശാലയിലും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ബാൽക്കണികൾക്ക് ചുറ്റും സുതാര്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഹോസ്റ്റലുകളിലെ ചില ബാൽക്കണികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുകയും ജനലുകൾ പൂർണ്ണമായി തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പൂട്ടുകൾ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സൂയിസിഡോളജി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ലാനി ബെർമാൻ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രേരണയിലാണ് പലരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ആത്മഹത്യകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലാനി ബെർമാൻ നിലവിൽ ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയിൽ സൈക്യാട്രി ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ് വിഭാഗം പ്രൊഫസറാണ്.
ലണ്ടനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ്, ബ്രൂണൽ സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹോസ്റ്റലുകളിലും ജനലുകൾ പൂർണ്ണമായി തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഓക്സ്ഫോർഡിലെ വാധം കോളജിൽ മേൽക്കൂരകളിലേക്കും മറ്റും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കർശന വിലക്കുണ്ട്. ബാൽക്കണികളിൽ സുരക്ഷാവേലികളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ആത്മഹത്യ തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണോ എന്ന് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഐഐടി ബോംബെയിലെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ വിദ്യാർഥിയെ സീലിങ് ഫാനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റിൽ ഐഐടി ഡൽഹിയിലും സമാനമായ സംഭവം നടന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരം മരണങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹോസ്റ്റൽ മുറികളിൽ നിന്ന് സീലിങ് ഫാനുകൾ മാറ്റാൻ ഐഐടി ബോംബെയും ബിഐടി മെസ്രയും തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഇത് കേവലം താത്കാലിക പരിഹാരം മാത്രമാണെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്.
മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലും സമാനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മത്സരപ്പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന 25 വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ സ്പ്രിങ് ഘടിപ്പിച്ച ഫാനുകളും ബാൽക്കണികളിൽ വലകളും സ്ഥാപിക്കാൻ ഭരണകൂടം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
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ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ശിപാർശകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധയായ വൈശാലി ഷൺമുഖം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകേണ്ട മാനസിക പിന്തുണയ്ക്ക് പകരമാകില്ല. ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരു അധിക സുരക്ഷ മാത്രമാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികൾ, പഠനഭാരം, സാമൂഹിക സമ്മർദങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത്. ഫാനുകൾ മാറ്റുന്നത് കുറച്ച് ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികളെ കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് കാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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