പുതുമുഖങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് കുറയുന്നു, കമ്പനികൾ തേടുന്നത് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജീവനക്കാരെ

Representative image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 27, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പുതുമുഖങ്ങളെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിച്ച് ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾ. ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, എഞ്ചിനീയറിങ്, ഗണിതം (STEM) എന്നീ മേഖലകളിൽ പുതുമുഖങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. സ്റ്റാഫിങ്, റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് സേവന കമ്പനിയായ ടീംലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആഭ്യന്തര കമ്പനികൾ ജോലിക്ക് അനുലരിച്ച കഴിവുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയാണ് തേടുന്നത്.

2024-25 കാലയളവിൽ ഈ മേഖലയിൽ 200,000 മുതൽ 220,000 പുതുമുഖങ്ങളെ നിയമിച്ചിരുന്നു. 2025-26ൽ ഈ സംഖ്യ 150,000 ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. കമ്പനികൾ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തികളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്.

പുതിയ ബിരുദധാരികൾ ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഡാറ്റ പൈപ്പ്‌ലൈനുകൾ, ഓട്ടോമേഷൻ, എഐ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കണമെന്നും വിദഗ്‌ധരും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ഥാപകരും പറയുന്നു. ഈ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പരിജ്ഞാനം ജോലി നിയമനത്തിലും നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധാഭിപ്രായം. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 70-74% പുതുമുഖങ്ങളെ നിയമിക്കാൻ കമ്പനികൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് ടീംലീസ് സിഇഒ നീതി ശർമ്മ വെളിപ്പെടുത്തി. കമ്പനികൾ എഐ, ഡാറ്റ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കുറച്ച് ജീവനക്കാരെ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് തുടരുന്നുണ്ട്. എഐ, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്‌സ് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിലാണ് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. 2021-22 കാലയളവിൽ ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, എഞ്ചിനീയറിങ്, ഗണിതം ബിരുദധാരികളായ 400,000 പേരെ കമ്പനികൾ നിയമിച്ചിരുന്നു. 2022-23ൽ ഇത് 230,000 ആയി കുറഞ്ഞു, 2023-24 ൽ 150,000 ആയി. എന്നാൽ, എഐ ക്ലൗഡ് കഴിവുകളുടെ ആവശ്യകത കാരണം, കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിയമനങ്ങൾ 15-18 ശതമാനം വർധിച്ചു.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയറിങ്, ഡാറ്റ ജോലികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നത്. 2024ൽ ഈ മേഖലകളിലെ ഫ്രഷർമാരുടെ ശരാശരി വാർഷിക ശമ്പളം 300,000 രൂപ ആയിരുന്നു, 2025 ൽ 400,000 ആയി വർധിച്ചു. എൻട്രി ലെവൽ ടെക് നിയമനത്തിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് നീതി ശർമ്മ വിശദീകരിച്ചു. '

യുപിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളിലും എഐ സ്വാധീനം

യുപിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്ക് എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ്. പരീക്ഷാ ഹാളില്‍ എത്തുന്നവരുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഇനി മുതൽ എഐ ഫേഷ്യൽ ഒതൻ്റിക്കേഷൻ നടപടിയെടുക്കും. 2025 ലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി ആൻഡ് നേവൽ അക്കാദമി (എൻ‌ഡി‌എ & എൻ‌എ) II പരീക്ഷയിലും കമ്പൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് (സിഡിഎസ്) II പരീക്ഷയിലും ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. എട്ട് മുതൽ പത്ത് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ മുഖം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. പരീക്ഷകളിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ആൾമാറാട്ടത്തിന് പിന്നാലെയാണ് യുപിഎസ്‌സി കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

