പുഷ്‌പം പോലെ ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ! മികച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതികരണമിങ്ങനെ...

ആകെമൊത്തത്തിൽ എളുപ്പമുള്ള പേപ്പറായിരുന്നു ഫിസിക്‌സിൻ്റേതെന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ. കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ..

SSLC PHYSICS EXAM എസ്‌എസ്‌എൽസി ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ വിലയിരുത്തൽ എസ്‌എസ്‌എൽസി ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ 2026
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 3:11 PM IST

കേരള ബോർഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്‌സാമിനേഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ എസ്എസ്എൽസി ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷയിൽ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് വിദ്യാർഥികള്‍. ഇത്തവണത്തെ ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ ആയിരുന്നു. സെക്ഷൻ എ, ബി, സി, ഡി വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പുതിയ സ്‌കീം അനുസരിച്ച് 30 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങളും പുസ്‌തകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ എഴുതാൻ പാകത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് കൊല്ലം തേവലക്കര ഗേൾസ്‌ ഹൈസ്‌ക്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീജ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

എങ്കിലും നന്നായി പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും തയാറെടുക്കുകയും ചെയ്‌ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് എ പ്ലസ് നേടാവുന്നതാണ് എന്നും അധ്യാപകർ വിലയിരുത്തുന്നു. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ എന്നും അധ്യാപിക ശ്രീജ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷ രാവിലെ 9.30 ന് ആരംഭിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റിനുശേഷം 11.45 നാണ് അവസാനിച്ചത്. ഇതോടെ ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ വിജയകരമായാണ് പര്യവസാനിച്ചത്.

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥികളും പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിക്ക വിദ്യാർഥികളും മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപ്പേപ്പർ പരിശീലിക്കുകയും പ്രധാന ആശയങ്ങൾ നന്നായി മനസിലാക്കിയുമാണ് പരീക്ഷയെ നേരിട്ടത് എന്നാണ് പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം വളരെയധികം പരീക്ഷയ്‌ക്ക് വേണ്ടിവന്നു എന്നും പ്രതികരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം തേലവക്കര ഗേൾസ്‌ ഹൈസ്‌ക്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥകളായ ദുർഗ കെ പ്രവീൺ, മീനാക്ഷി എന്നിവർ പരീക്ഷ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞത് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നന്നായി പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചെന്നും കുട്ടികള്‍ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നന്നായി ഉത്തരം എഴുതിയെന്ന് വിദ്യാർഥികള്‍ വിലയിരുത്തി. ചിലർക്ക് സംഖ്യാ ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ അൽപ്പം സമയമെടുത്തതായും കുട്ടികള്‍ പറയുന്നു. പേപ്പറിലെ എ വിഭാഗമായിരുന്നു ഏറ്റവും എളുപ്പമെന്ന് ചില വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു. സിദ്ധാന്തം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കും പ്രയോഗാധിഷ്‌ഠിത ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ പേപ്പർ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തി. എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന പേപ്പറായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം.

പരീക്ഷയ്‌ക്കുവേണ്ടി നന്നായി തയാറായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നും പ്രതികരണങ്ങള്‍ വ്യക്തമാകുന്നു. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ മികച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും വിദ്യാർഥികൾക്ക് അത്രമേൽ പ്രയാസം തോന്നാത്തതുമായിരുന്നു എന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ.

SSLC PHYSICS EXAM
എസ്‌എസ്‌എൽസി ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ
ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ വിലയിരുത്തൽ
എസ്‌എസ്‌എൽസി ഫിസിക്‌സ് പരീക്ഷ 2026
SSLC PHYSICS EXAM MODERATE LEVEL

