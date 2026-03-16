കണക്കുകൂട്ടലിനപ്പുറം കണക്ക് പരീക്ഷ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കുട്ടികള്
മാതൃകാപരീക്ഷ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പൊതു പരീക്ഷയുമെന്ന് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും.
Published : March 16, 2026 at 5:08 PM IST
കൊല്ലം: സാധാരണ കുട്ടികള്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും ഒരു പോലെ തലവേദനയാണ് കണക്ക് പരീക്ഷ. എന്നാല് ഇന്ന് പത്താംക്ലാസ് ഗണിത ശാസ്ത്ര പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും മുഖത്ത് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം ആയിരുന്നു.
Also Read: കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ പടവുകൾ താണ്ടി സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്; ആദ്യശ്രമത്തിൽ 57-ാം റാങ്കുമായി ശ്രീജ
കുട്ടികള്ക്ക് ആശ്വാസകരമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പത്താംക്ലാസ് ഗണിത ശാസ്ത്ര പരീക്ഷയില് ചോദിച്ചത്. മാതൃകാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് പോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള് തന്നെയാണ് പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിച്ചതെന്ന് കൊല്ലം തേവലക്കര ഗേള്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ ഗണിത ശാസ്ത്ര അധ്യാപിക ശ്രീരേഖ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കുട്ടികള്ക്ക് നല്ല മാര്ക്ക് സ്കോര് ചെയ്യാന് കഴിയുന്ന പരീക്ഷ ആയിരുന്നുവെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുട്ടികളെല്ലാം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചെന്നും ശ്രീരേഖ ടീച്ചര് വ്യക്തമാക്കി.
കണക്ക് പരീക്ഷ അത്യാവശ്യം നന്നായി എഴുതാന് കഴിയുന്നതായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇതേ വിദ്യാലയത്തിലെ പത്താംക്ലാസുകാരി അഖില അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. എന്നാല് ചില ചോദ്യങ്ങള് കുഴപ്പിച്ചെന്നും അഖില വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും എപ്ലസ് കിട്ടാന് വല്യ പാടൊന്നുമില്ലെന്നും അഖില പറയുന്നു.
ഇന്നത്തെ കണക്കുപരീക്ഷ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇതേ സ്കൂളിലെ ആലിയ കൊച്ചുമംഗലം പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്തരം എഴുതാനായി. പ്രതീക്ഷിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നത്. പലവട്ടം നോക്കി ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരുന്നതിനാല് വളരെ വേഗത്തില് തന്നെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുമായി. മാതൃകാ പരീക്ഷകള് എഴുതി ശീലിച്ചിരുന്നതും ഗുണം ചെയ്തു.
കണക്കുപരീക്ഷ നല്ലതുപോലെ എഴുതാന് കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ഹിദ ഫാത്തിമ എന്ന കുട്ടിയും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞത്. സമയത്തിനുള്ളില് തന്നെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്തരം എഴുതാനായി. മോഡല് പരീക്ഷ എളുപ്പം ആയിരുന്നതിനാല് ഇക്കുറി കടുകട്ടിയാകുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാല് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. തികച്ചും നല്ലൊരു പരീക്ഷ ആയിരുന്നുവെന്നും ഹിദ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു.
ഏതായാലും കണക്ക് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും നല്ലത് പറഞ്ഞ കുട്ടികള് അത്രയൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. ഏതായാലും എല്ലാ കുട്ടികളും എപ്ലസ് പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് പരീക്ഷാഹാളില് നിന്ന് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്ക്ക് എപ്ലസ് കിട്ടുമെന്ന ആശ്വാസത്തില് അധ്യാപകര്ക്കും ഇന്ന് നന്നായി ഉറങ്ങാനാകും.
ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷ സോഷ്യല് സയന്സാണ് എന്നതും കുട്ടികള്ക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ട്. അത്രയൊന്നും കടുകട്ടിയാകാറില്ല പരീക്ഷ എന്നതും കുട്ടികള്ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമെന്നതും ആശ്വാസകരമാണ്.