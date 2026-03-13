ETV Bharat / education-and-career

പത്താംക്ലാസ് ഹിന്ദി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങള്‍, അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ബഹുത് കുശി ഹൈ

എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും എപ്ലസ് കിട്ടുമെന്ന് അധ്യാപിക.

SSLC hindi Exam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 13, 2026 at 3:53 PM IST

കൊല്ലം: ഇന്ന് നടന്ന പത്താം ക്ലാസ് ഹിന്ദി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുട്ടികളെല്ലാം ബഹുത് കുശി ഹൈ. അധ്യാപകര്‍ അതിലേറെ കുശി ഹൈ. പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുമേറെ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് കൊല്ലം തേവലക്കര ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപിക ഹൈമവതി പറയുന്നു. ശരാശരി കുട്ടികള്‍ക്ക് പോലും നിഷ്‌പ്രയാസം എപ്ലസ് നേടാനാകുമെന്നും ഹൈമവതി ടീച്ചര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കുട്ടികളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വ്യാകരണം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു. പരീക്ഷ പ്രതീക്ഷപ്പോലെ പ്രയാസമുള്ളതായിരുന്നില്ലെന്നാണ് കുട്ടികളുടെയും അഭിപ്രായം.

വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു പരീക്ഷയെന്ന് തേവലക്കര ഗേള്‍സ് ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി അഖില പറഞ്ഞു. എല്ലാം നന്നായി എഴുതാനായെന്നും അഖില കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്നത്തെ ഹിന്ദി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതെല്ലാം നല്ല ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് ഇതേ വിദ്യാലയത്തിലെ തന്നെ മറ്റൊരു കുട്ടി ഹിദ ഫാത്തിമയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഹിന്ദി പരീക്ഷ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു,മനസിലാകുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചതെന്നും മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ആസ്യ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഹിന്ദി പരീക്ഷ എല്ലാവര്‍ക്കും എപ്ലസ് നല്‍കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞ മുഖം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

