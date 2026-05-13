എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ ഫല പ്രഖ്യാപനം വൈകുമോ? പ്രതികരിച്ച് അധ്യാപിക

കേരളത്തിലെ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌എല്‍സി പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതില്‍ അനിശ്ചിതത്വം.. തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 4:09 PM IST

തിരുവനന്തപുരം :നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണം വൈകുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ ഫല പ്രഖ്യാപനം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ. മെയ് 15 വെള്ളിയാഴ്‌ച ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് മുന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചതു പോലെ മെയ് 15 ന് ഫല പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അധികൃതർ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല.

"മൂല്യനിർണയവും മറ്റ് അനുബന്ധ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇന്ന് പരീക്ഷ ബോർഡ് യോഗം ചേരും. പരീക്ഷ ഫലങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന് ശേഷം ഫല പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔപചാരിക നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു ദിവസം കൂടി വേണ്ടിവരും" എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, എസ്.എസ്.എൽ.സി. ഫലം ആദ്യം നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ സംഘടനയായ എ.കെ.എസ്.ടി.യു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ.കെ. ജയകൃഷ്‌ണൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടർക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു.

ഫലം ആര് പ്രഖ്യാപിക്കും

പരീക്ഷാഭവൻ പതിവ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്‌ച എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതല്ലാതെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന കാര്യത്തിലും അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അഭാവത്തിൽ ആര് പരീക്ഷ ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നത് ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നു.

മുന്‍ വർഷങ്ങളിലെ ഫല പ്രഖ്യാപനം

2021 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത്, അന്നത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിയാണ് എസ്എസ്എൽസി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മുൻ വർഷങ്ങളെപോലെ, എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിക്കും ഡയറക്‌ടർക്കും സംയുക്തമായി പ്രഖ്യാപന പ്രക്രിയ തീരുമാനിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വർഷം സമാനരീതി പിന്തുടരുമോയെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്നും, അന്തിമ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഷർമിള മേരി ജോസഫ് ഐഎഎസും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടറായി എൻ.എസ്.കെ. ഉമേഷുമാണ്. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാ ഫല പ്രഖ്യാപനം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നീങ്ങുമ്പോഴും സിബിഎസ്ഇ ബോർഡുകൾ അവരുടെ പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

അധ്യാപികയുടെ പ്രതികരണം

ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുമ്പോഴും മെയ് പതിനഞ്ചിന് തന്നെ പരീക്ഷ ഫലം പുറത്ത് വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കൊല്ലം തേവലക്കര ഗേൾസ് ഹൈസ്‌കൂൾ സോഷ്യൽ സയന്‍സ് അധ്യാപിക പാർവ്വതി. "ഇന്ന് നടക്കാന്‍ പോകുന്ന പരീക്ഷ ബോർഡ് മീറ്റിങിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു.

2021 ൽ ഫല പ്രഖ്യാപനം വൈകുമെന്ന പ്രചരണം ഉണ്ടായിട്ടും തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു. അതുപോലെ ഈ പ്രാവശ്യവും പരീക്ഷ ഫലം നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രഖ്യാപനം നീണ്ട് പോയാൽ ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തെ ബാധിക്കും" എന്നും അധ്യാപിക ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

