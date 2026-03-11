ETV Bharat / education-and-career
എസ്എസ്എല്സി മലയാളം രണ്ടാം പേപ്പർ പരീക്ഷ: 'എ പ്ലസ്' ഉറപ്പിച്ച് അധ്യാപകരും വിദ്യാര്ഥികളും
പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, ഒന്നാം പേപ്പർ പരീക്ഷയേക്കാളും നന്നായി ഇന്ന് നടന്ന രണ്ടാം പേപ്പർ മലയാളം പരീക്ഷയെഴുതാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പ്രതികരിച്ച് തേവലക്കര ഗേള്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ.
Published : March 11, 2026 at 4:39 PM IST
കൊല്ലം: എസ്എസ്എസ്എല്സി മലയാളം രണ്ടാം പേപ്പർ പരീക്ഷയിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രതികരണവുമായി അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും. ആദ്യ ദിന മലയാളം ഒന്നാം പരീക്ഷ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കെഴുതാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു ഇന്ന് (മാർച്ച11) നടന്ന രണ്ടാം പേപ്പർ പരീക്ഷയെന്ന് കൊല്ലം തേവലക്കര ഗേള്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും പറഞ്ഞു.
"എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ ആയിരുന്നു. എല്ലാ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പാഠഭാഗം നന്നായി വായിക്കുകയും മോഡൽ പരീക്ഷയുടെയും മുൻകാല പരീക്ഷകളുടെയും ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ വായിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും" - തേവലക്കര ഗേള്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ബീന പറഞ്ഞു.
നന്നായി പാഠഭാഗങ്ങൾ മനസിരുത്തി വായിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ മലയാളം പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടി എ പ്ലസ് ഉറപ്പാക്കാം. ആവശ്യത്തിന് സമയവും കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും ബീന ടീച്ചർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ആദ്യ ഭാഗ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു. ഓരോ മാർക്കിൻ്റേത് വീതമായിരുന്നു അവ. അടുത്ത സെക്ഷനിലെ 5,6,7 എന്നിവ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റേതായിരുന്നു. അതിൽ 'എൻ്റെ ഭാഷ' എന്ന കവിതയിലെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സംശയമില്ലാതെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം,"
ആറാമത്തെ ചോദ്യം, അർഥ വ്യത്യാസം വരാതെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യവും ഏഴാമത്തേത് 'ഏട്ടക്കൂരി' എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ വരികൾ തന്നതിനു ശേഷം അർഥ സൂചന എഴുതാനായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഓപ്ഷനായി അടുത്ത ചോദ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു. 'ചരിത്രം രചിച്ച നാടകം' എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഓപ്ഷനായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവയെല്ലാം നന്നായി എഴുതാൻ കഴിയുന്നവയായിരുന്നു.
അടുത്ത ഭാഗം എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റേതായിരുന്നു. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം 'ഖൽബിലെ നിലാവ്' എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം കഥാപാത്ര നിരൂപണവും പത്താമത്തെ ചോദ്യം വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ്റെ 'എൻ്റെ ഭാഷയിലെ' ചില വരികളും നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപാടുകളും തമ്മിൽ വിലയിരുത്തി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിരുന്നു.
പതിനൊന്നാം ചോദ്യം 'എൻ്റെ ഭാഷയിലെ' പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം ചോദ്യം ഓപ്ഷണലായി ആസ്വാദന കുറിപ്പോ ഉപന്യാസ രചനയോ ആയിരുന്നു. ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളും പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞു. മൊത്തത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യപേപ്പർ ആയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും മികച്ച പരീക്ഷ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അധ്യാപിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"മലയാളം രണ്ടാം പേപ്പർ പരീക്ഷ എളുപ്പം ആയിരുന്നു. പഠിച്ചതും പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും മാത്രമെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും അറിയാവുന്നത് ആയതിനാൽ വേഗം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു" തേവലക്കര ഗേള്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ഷിഫാന പറഞ്ഞു.
"പാഠഭാഗത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു എല്ലാം. 'എൻ്റെ ഭാഷ' പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്നുമായിരുന്നു കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും. പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി തീർന്നു" - വിദ്യാഥിനി അനുജ പറഞ്ഞു.
പ്രതീക്ഷിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതെന്നും ഒന്നാം പേപ്പർ പരീക്ഷയേക്കാളും നന്നായി ഇന്ന് നടന്ന രണ്ടാം പേപ്പർ മലയാളം പരീക്ഷയെഴുതാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഥിനി അയന പറഞ്ഞു. ഒരു ചോദ്യവും കഠിനമായിരുന്നില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികൾ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.
